Marte em Capricórnio: ambição, planejamento e trabalho

Marte, o planeta da ação e iniciativa, transita em Capricórnio em 16 de fevereiro a 30 de março de 2020. Marte tem grande afinidade com Capricórnio, posicionamento que é chamado em Astrologia de “exaltação”, isso é, uma combinação entre planeta e signo que é especialmente produtiva.

Entenda a seguir por que Marte e Capricórnio formam uma boa parceria e quais potenciais podem ser aproveitados no período. E anote na sua agenda os tópicos que vão ser explorados a seguir:

De 16/2 a 30/3: Marte em Capricórnio é um tempo para ser mais disciplinado

De 16 a 25/02: Marte em sextil com Urano favorece a inovação.

De 22 a 29/02: Marte em conjunção com o Nodo Sul pede atenção com impulsividade.

De 09 a 18/03: é possível combinar esforço e relaxamento ou lazer, com Marte em sextil com Netuno.

De 10 a 25/03: Marte fica conjunto a Júpiter, aumentando o impulso por aventura.

De 18/03 até o final do mês se arma um cenário complexo, com Marte ativando a conjunção com Júpiter, Plutão e Saturno, com impactos mundiais e na vida pessoal.

Marte em Capricórnio: quando planejamento e ação se combinam

Se você nasceu com Marte em Capricórnio (descubra aqui) pode revelar potencial administrativo e produtivo muito bom.

Além disso, na questão da assertividade, em geral, encontra equilíbrio entre estabelecer limites (uma função capricorniana) e ser assertivo (uma função marciana), sem se exceder (Capricórnio) ou perder a razão (essas características podem ser um pouco modificadas por particularidades do mapa de cada um).

Quando Marte está em Capricórnio no Céu (uma tendência que pode ser sentida por todos, não apenas quem tem Marte em Capricórnio no mapa), temos ajuda para que sejamos mais focados em nossas ações.

No seu melhor, esse posicionamento é capaz de planejar, persistir, trabalhar incansavelmente e se aprimorar para alcançar objetivos. Além disso, combina impulso e competitividade (Marte) com avaliação do quadro todo e planejamento (Capricórnio).

Assim, há um perfil que poderia ser associado a figuras como executivos de alto nível ou atletas de alta performance. Capricórnio é o signo da cabra montanhesa que almeja o topo da montanha, e Marte neste signo foca toda a sua energia para alcançar tal objetivo.

Marte em Capricórnio é época de trabalho e foco em objetivos

Somos mesmo convidados a produzir mais quando ocorre o trânsito de Marte em Capricórnio – e temos de aproveitar isso. Se, por exemplo, estamos envolvidos com estudos ou trabalhos de pesquisa, teremos disposição em mergulhar para dar conta disso.

Marte rege, igualmente, como se luta por algo, e em Capricórnio, se briga com mais maturidade ou noção das consequências. Quando esse posicionamento assume uma postura, qualquer que seja, é como se já tivesse maduro para dizer: “eu banco”.

Os heróis das histórias de filmes de ação ou das histórias em quadrinho quando chamam para si pesadas responsabilidades, e dão conta delas, estão dentro do arquétipo do que seria posicionamento.

E outra faceta de Marte em Capricórnio, como já ficou implícito, é a disciplina. Goste ou não goste,esse trânsito astrológico sabe que ação (Marte) deriva de esforço e persistência (Capricórnio). Assim, não existe, por exemplo, corpo malhado sem academia ou barriga tanquinho sem dieta e abdominal.

Assim, Marte em Capricórnio é benéfico para quem precisa dessa qualidade, desde alguém que precisa terminar um trabalho intelectual, como uma dissertação, ou até mesmo em coisas simples, como melhorar o seu rendimento na atividade física ou ajeitar a sua rotina para ser mais produtiva.

Energia para inovar

De 16 a 25/02, Marte faz sextil com Urano. Há disposição para agir de maneira mais ousada, criativa e rumo a mudanças. Repare que vai cair bem na época do Carnaval, por isso pode-se esperar que as escolas de samba venham a fazer um trabalho muito competente (Capricórnio) e realmente criativo (Urano), um páreo duro para escolher.

E as pessoas também vão estar muito criativas com suas fantasias nos blocos. E dispostas a novidades em passeios e viagens.

A dica para aproveitar esse aspecto é: se você quer alguma mudança na sua vida, saia da zona de conforto.

Pode ser que a saída esteja em coisas novas. Por exemplo, está querendo emagrecer há algum tempo e um(a) colega indicou um(a) nutrólogo(a) ou nutricionista fantástico(a). Dê uma chance e vá ver qual é.

Aumento de impulsividade

De 22 a 29/02, Marte vai ficar conjunto ao Nodo Lunar Sul. Esse aspecto pode trazer excesso de ação ou irritabilidade. Como Vênus, planeta dos relacionamentos, também vai fazer tensões entre 26/02 e 02/03, há mais potenciais para brigas e desentendimentos.

Se estiver sentindo isso, encontre um meio de dar vazão ao excesso de energia. Outra coisa é que combinação no céu aumenta o potencial de riscos, já comuns no Carnaval e de quarta a sexta-feira depois dele, quando muitas pessoas emendam e ainda estão viajando.

Tome mais cuidado em tudo, ficando atento a situações de risco, como possibilidade de assaltos.

Marte em sextil com Netuno e uma janela para o relaxamento

Embora Marte em Capricórnio seja pró-trabalho, de 9 a 18/3, faz um belo sextil com Netuno, aspecto que ajuda a relaxar.

Pode ser ótimo para atividades envolvendo água, como natação, stand up padle, kitesurf etc. Ou atividades que requeiram mais flexibilidade, como dança ou yoga, ou, ainda, que sejam meditativas, como o tai chi chuan.

Buscar realizar pequenos sonhos é algo que também tem muito a ver com esse aspecto. E, no trabalho, conseguir intercalar produção com momentos de relaxamento.

Marte conjunto a Júpiter: em busca de expansão e aventura

De 10 a 25/03 Marte fica conjunto a Júpiter. Há algo estimulante nesta combinação, pois Marte age e Júpiter expande. Marte conjunto a Júpiter ama se aventurar e é ótimo para viagens. Há mais alegria e autoconfiança.

De 18/03 até o final do mês: um cenário complexo: De 18 a 27/3, Marte TAMBÉM fica conjunto a Plutão e, de 26/03 a 5/4, a Saturno. Assim, há, a partir de 18/03 um cenário astrológico complexo.

Marte com Júpiter infunde confiança, mas isso, no excesso, gera imprudência, em especial porque Marte se aproxima de Plutão, o que pode, em alguns casos, gerar onipotência e potencial sério de riscos.

Por fim, a combinação Marte/Saturno é altamente agressiva. Em termos políticos mundiais, o final de março e o início de abril pode ser um momento para acompanharmos com atenção, pois há chance de serem iniciados conflitos ofensivos aqui, em especial envolvendo temas como territorialidade e diferenças de religião (simbolizados por Júpiter), como já foi explicado na previsão para 2020.

Na vida pessoal, também riscos podem advir do excesso de confiança, por isso NÃO é hora de:

levar um(a) estranho(a) para a sua casa;

fazer aventuras perigosas;

atuar com excesso de confiança (como saltar de cabeça em um rio que não se conheça);

dirigir com excesso de velocidade.

Por outro lado, de 25 a 30/3 há potência para começos que podem resultar em grandes sucessos. A combinação Marte/Júpiter/Plutão é uma combinação de sucesso onde houver ambição e trabalho (Capricórnio).

E é ativadora, também, da sexualidade, em especial porque vai calhar de Vênus também estar em harmonia com a tripla conjunção, assim, existe potencial para muita sensualidade.

Porém, logo a seguir, vem Marte com Saturno, que, pelo contrário, imprime obstáculos a ação ou pede muita perseverança. Não é raro, com Marte/Saturno, dar um jeito na coluna, ter uma contratura muscular.

Conflitos também podem surgir, como alguém que ataca um artigo ou post seu, ou, ainda, uma situação que te obriga a precisar ter de negociar de forma mais dura com uma empresa para ter atendido um serviço pelo qual você pagou.

Cansaço e sobrecarga também são comuns com Marte/Saturno, um aspecto que te obriga a persistência. Mas antes terá vindo Marte/Júpiter/Plutão que tem algo de confiança, potência e intensidade.

Escolha bem como vai utilizar este período, se possível com bons projetos e a favor de si mesmo.

