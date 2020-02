Previsões astrológicas de 17 a 23 de fevereiro de 2020

As previsões astrológicas para a semana de 17 a 23 de fevereiro, pré-Carnaval, começam com ótimos aspectos: Sol, Marte e Urano estão em interação, aumentando a energia; o Sol, por sua vez, ingressa no intuitivo Peixes, permitindo que nos deixemos nos guiar mais pela intuição, e não somente pela razão. Júpiter e Netuno em sextil indicam boa época para forte conexão.

Mercúrio retrógrado, por sua vez, pede jogo de cintura com imprevistos e atrapalhos. E Vênus em quadratura com Júpiter tende a excessos, pegando bem o Carnaval.

Mas se isso não te colocar em risco (como deixar de usar preservativo em relações sexuais, o que não é nada bom), depois os excessos podem ser compensados.

As previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Leia o artigo para aproveitar as boas energias e entrar no Carnaval sabendo o que esperar dele.

Sol em Peixes: tempo de conectar com sentimentos e deixar fluir

O Sol ingressa em Peixes nesta quarta-feira (19), ficando neste signo até 20/03. Sabe para que serve o Sol em Peixes para todos nós?

Não se guiar tanto somente pela razão, ficando mais atento à intuição.

Ligar-se mais com os seus sentimentos e o das outras pessoas.

Deixar fluir mais, pois a energia de Peixes representa o fluir dos rios. Boa hora para aprender a não querer controlar tudo.

Relaxar um pouco, e o Carnaval permite isto, seja para quem está na folia, junto à natureza ou simplesmente quer descansar.

permite isto, seja para quem está na folia, junto à natureza ou simplesmente quer descansar. Dançar, nadar, fazer yoga, tai chi chuan, meditar.

Conectar-se mais com atividades artísticas, como ir a um show, um recital, uma exposição de arte, ver filmes, etc.

Ser mais solidário.

Previsões astrológicas sugerem renovação de esperanças

Júpiter e Netuno estão em sextil, e essa bela combinação traz atmosfera de esperança às previsões astrológicas, o que é muito bom, pois em 2019 e 2020 Saturno e Plutão conjuntos indicam um tempo em que estruturas passam por desmanches, términos e crises, sejam individual ou coletivamente.

No meio disso, é importante ter novas inspirações e direções, propiciadas por esse contato.

Esta excelente combinação, presente em fevereiro, traz energia de conexão, que pode ser especialmente acessada em templos, lugares religiosos, cursos com uma proposta positiva, viagens, pessoas inspiradoras ou em meio à natureza. Conecte-se.

Fevereiro com energia

Sol e Marte aspectam entre si e também com Urano. Esses são outros contatos excelentes da semana. Anote aí as tendências positivas dessas previsões astrológicas.

Aumento de energia, seja para atividade física, curtir o Carnaval , fazer trilhas ou até trabalhar com mais afinco.

, fazer trilhas ou até trabalhar com mais afinco. Mais coragem, em especial para inovar, sair do comum, agir diferente do habitual, ter mais ousadia. Assim, não espere mais para dar os novos passos que deseja, é hora de ação.

Senso de individualidade e assertividade mais fácil e natural. Você vai ser afirmar com naturalidade, sem precisar ser com excesso.

Abertura para coisas novas. Maravilhoso isso, não?

Valorização de liberdade e independência , o que também é muito bom.

, o que também é muito bom. Se sentir bem com outras pessoas mesmo sendo diferente.

Mercúrio retrógrado até 10/03

Mercúrio retrógrado ocorre três vezes por ano, gerando mais imprevistos no dia a dia. A retrogradação começa no domingo (16/02) e vai até 10/03.

As previsões astrológicas sugerem paciência e jogo de cintura são fundamentais nesse período. Aqui vão algumas dicas:

Cuidado com esquecimentos, distrações, que vão ser bem comuns nesta fase. Melhor revisar seus textos, trabalhos, e-mails, etc, com mais atenção.

Evite tomar decisões por impulso, como comprar uma passagem área em promoção, pois pode haver modificações de ideia ou circunstância depois.

Se tiver de tomar decisões que reverberem no futuro, procure fazer de modo que tenha algum espaço para modificação sem tanto ônus. Por exemplo, comprar passagem aérea que possa ser remarcada sem taxas, reservar um hotel que tenha um limite maior de cancelamento, assinar contrato por tempo mais curto, etc.

Prepare-se para “flash backs” do passado, pois pessoas e interesses passados podem retornar. A época, aliás, é boa para os “re”: rever, reler, repensar, reencontrar, refletir. Por exemplo, um curso ou livro que você não entendeu bem no passado pode ter uma nova chance agora.

Aceite que há uma dificuldade maior para tomar decisões, e, se possível, deixe para depois da retrogradação a tomada de decisões realmente importantes, como pedir demissão, aceitar um convite para trabalhar em outro país. Se não der para esperar, siga os passos do terceiro item dessas dicas.

Atenção com as palavras e mensagens para não gerar mal entendidos.

Cheque, também, com mais cuidado mensagens e palavras que chegarem até você, pelo mesmo motivo.

Vênus/Júpiter e os excessos

Vênus quadra Júpiter de quinta-feira (20) a quarta-feira de cinzas (26), pegando bem o Carnaval. Esta é uma combinação de excessos, só fique ligado para não te prejudicarem. Aqui vai uma possível lista dos problemas que podem ocorrer:

Excesso de comida, bebida ou gastos. Se realmente não passar de um limite, tudo bem, depois do Carnaval você compensa, malha, faz detox, segura os gastos, etc.

Excesso de otimismo. Essa dica vale para os “amores de Carnaval”. Nada garante que aquela pessoa incrível que você conheceu vai ficar na sua vida depois. Pode ser que seja só empolgação jupiteriana no calor do momento, especialmente se vocês morarem em cidades distantes. Mas vale pela interação na hora.

Excesso de ansiedade. Se for demais, veja o que pode te distrair de ansiedade por esperar alguém, querer muito algo etc.

Excesso de confiança. Para algumas coisas, não é uma boa tendência, como fazer sexo sem preservativo. Fique ligado, pois depois o arrependimento e a culpa batem forte. O excesso de confiança também algumas vezes é motivado por muita bebida. Se você passa muito dos limites quando bebe muito, fique atento para não causar confusão ou constrangimento.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja as previsões do tarot para o amor para seus próximos três meses.

+ Você sabe qual é o seu ascendente? Saiba tudo aqui.

Greyce

[email protected]