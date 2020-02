Vênus no Mapa Astral: seu jeito de seduzir

Vênus no Mapa Astral de mulheres indica como cada uma seduz. Ele também revela como expressa a afetividade, seus gostos e tudo aquilo que lhe dá prazer.

Uma forma de se sintonizar com seu verdadeiro padrão de sedução é conhecendo o posicionamento deste planeta no seu Mapa, por signos, Casas e aspectos.

Quando falamos em sedução feminina, é evocado todo um universo repleto de estereótipos: atitudes, tipos físicos e figurinos considerados infalíveis nessa arte.

Entretanto, muitas vezes é desconsiderado o fato de que, assim como os fatores pelos quais as mulheres se sentem atraídas por um parceiro podem variar – algumas preferem os tipos mais másculos; outras, os mais intelectuais, por exemplo – o mesmo acontece em relação às expectativas e desejos masculinos.

Seduzir e tentar agradar não sustenta relação por muito tempo

O mundo contemporâneo celebra a diversidade. Portanto, se sua imagem de mulher sedutora é a mulher fatal, a sex symbol ou a pin-up, saiba que nem todos os homens são atraídos por estes tipos de padrões. Ao menos, não para a vida toda.

Se você quer seduzir alguém que realmente vale a pena trazer para sua vida, não adianta assumir papéis que não conseguirá manter depois, tornando o relacionamento uma farsa, um esforço constante ou uma decepção para o parceiro.

Você até pode conseguir muitos relacionamentos superficiais seguindo certo padrão ou mantendo uma teatralidade, mas a questão aqui é:

Essa é a sua essência?

É isso que você deseja e consegue manter?

É importante que você atraia o tipo de pessoa com a qual você se sentirá à vontade para ser você mesma.

Não se trata de ser intransigente e não crescer e desenvolver novas potencialidades com a relação, mas se você é uma mulher caseira, não adianta nada bancar a aventureira e depois não conseguir manter o pique.

Porque, depois de um tempo, inevitavelmente virá a pergunta: “mas onde está aquela mulher que adorava voar de asa delta todos finais de semana comigo?”

Bem, a verdade é que aquela mulher nunca existiu. Ao menos, não na sua pele.

Compreender Vênus no Mapa Astral orienta a busca por relacionamento mais honesto

Você pode até ser muito boa em emular padrões de sedução, mas tentar eternamente bancar aquilo que está longe da sua essência acaba em frustração para o parceiro e vazio existencial para você.

Por isso, saber que tipo de pessoa você é e o que espera de uma relação é fundamental para saber no que investir afetivamente, e mesmo entender suas contradições.

Esse tipo de análise pode ser realizado através de uma leitura aprofundada do Mapa Astral, considerando seus comportamentos afetivos e sexuais, descobrindo assim como é seu padrão emocional e quais são suas expectativas em um relacionamento.

Uma forma de já se sintonizar com seu verdadeiro padrão de sedução é conhecendo o posicionamento de Vênus no seu mapa, por signos, casas e aspectos.

O planeta Vênus está relacionado com a expressão da afetividade, os gostos e com tudo aquilo que dá prazer.

Vênus no Mapa Astral das mulheres é um indicativo da autoimagem feminina e do jeito de seduzir.

Vênus no Mapa Astral dos homens, por outro lado, simboliza o tipo de pessoa por quem ele tende a se sentir afetivamente atraído.

Inclusive, no Mapa Astral de um homem, geralmente a energia de conquista, representada por Marte, se manifesta com mais intensidade do que a da sedução propriamente dita.

E atenção: quando nos referimos a mapas de homens e mulheres, estamos falando dos gêneros masculino e feminino, independente dos fatores biológicos.

De qualquer forma, o quadro geral da personalidade só pode ser traçado com a leitura e a integração de todos os simbolismos ali contidos, pois somos pessoas complexas, únicas, com detalhes e sutilezas.

Mas entrar em contato com suas energias venusianas é uma excelente forma de entender como você se vê como mulher e onde está o seu poder feminino.

Descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral e veja abaixo algumas características da sedução em cada posicionamento deste planeta.

Vênus em Áries

Seduz com agressividade, é muito direta. Intimida, arquétipo da guerreira.

É muito dominadora e mandona.

Jamais é dominada, mas tem o desejo secreto de o ser – quer testar a força do parceiro, colocar à prova.

Flerte inconsequente.

Impulsiva, gosta de pressionar. Pode se desinteressar quando conquista.

Vênus em Touro

Seduz através da sensualidade e da volúpia de formas.

É muito carnal.

Realça seus dotes físicos na forma como se veste e se apresenta.

Se oferece e se mostra, não corre atrás.

Não se esforça e nem quer se esforçar; se é esforço, já não é prazer.

Não cria estratégias e jogos, é mais passiva e receptiva.

Vênus em Gêmeos

Seduz flertando em todas as direções.

Qualidade de leveza e interesse pelo outro, facilitando a aproximação.

Percebe com facilidade o que o outro gosta, age de forma deliberada, faz jogos de espelhos.

Tem lábia, estratégia, sabe o que dizer, seduz com as palavras.

Charme e paquera em situações sociais, sabendo atrair a atenção para si.

“Aprende coisas” sobre sedução e “experimenta” com o parceiro, na prática.

Vênus em Câncer

Seduz por vias indiretas.

Mostra-se vulnerável e sensível, ao mesmo tempo disposta a cuidar e ser cuidada.

Amacia, mima o outro, dá presentes, coisas que fez.

Constrói e ativa memórias agradáveis.

É musical e fantasiosa.

Sentimental (guarda datas e lembranças).

Vênus em Leão

Seduz de forma teatral e dramática, exibindo-se deliberadamente.

Mostra sua exuberância.

Gosta de criar impacto de “estrela de cinema”.

Elogia o outro, faz o outro se sentir especial, alimentando a identidade e o ego.

Caça pelo magnetismo, atrai até si em vez de ir atrás.

Apaixonada e vibrante.

Investe no seu marketing pessoal.

Vênus em Virgem

Seduz de forma discreta.

É inteligente e cria estratégias.

Gosta de fazer-se útil, agradando, servindo.

Tem atitudes práticas em relação ao parceiro.

Enxerga o jogo amoroso com simplicidade.

Adora aprender e aplicar técnicas eróticas.

“Apresenta o currículo”.

Gosta de mostrar eficiência.

Vênus em Libra

Seduz com classe e charme.

Mostra-se com suas melhores características.

Agrada o outro o colocando no centro.

Envolvente, cria clima romântico, lírico.

Investe muito na imagem social e valoriza-se esteticamente.

Tem simpatia extremamente envolvente, quase profissional.

Evita conflito e faz o jogo da diplomacia.

Vênus em Escorpião

Seduz caçando estrategicamente.

Não mostra o jogo, blefa.

Depois de feito o contato, não gasta tempo com flerte, vai direto à parte sexual.

Marca pela falta, criando dependência no outro, despertando paixão pela negação.

Cria um clima de enigma, mistério.

Obsessiva e devoradora.

Manipula e testa os limites do parceiro.

Vênus em Sagitário

Seduz de forma direta, com alegria e entusiasmo.

Disposição boa e contagiante, carisma, ânimo para curtir a vida.

Comportamento fogoso, com exagero desmedido, estilo paixão à primeira vista.

Faz todos rirem, senso de humor desenvolvido.

Tem forte senso de aventura.

Estilo de romance alternativo (natureza, ar livre).

Vênus em Capricórnio

Seduz de forma séria e fria, mantendo certa distância.

Não se abre.

Faz o tipo difícil, mantém a imagem de ser exclusiva: precisa de um passe VIP para entrar em seu clube restrito.

Age de forma calculista e planejada.

Transmite uma imagem de estar no controle da situação.

Ideias claras do que quer, do que pretende e de onde quer chegar.

É pragmática.

Vênus em Aquário

Seduz através da amizade.

Mantém impessoalidade que gera magnetismo pessoal.

Apresenta-se de forma não convencional, fora do padrão.

Aura excêntrica, interessante, emocionalmente inacessível.

Senso de independência, dá liberdade ao outro, tudo é possível.

Evita o envolvimento, mantém certa distância.

Desapegada, amor livre.

Vênus em Peixes

Seduz através da empatia, sintonizando com a frequência do outro.

Vai vivendo a vida, de momento a momento.

Não é discriminatória nem coloca barreiras quando alguém se aproxima.

Atira a seta para todos os lados, de forma pouca clara, mas envolvente.

Encanta.

Cria uma fantasia na cabeça do outro, uma imagem, canto da sereia.

Romântica e volúvel.

Este artigo teve a colaboração do astrólogo Jorge Lancinha, membro da Associação Portuguesa de Astrologia (ASPAS).

Giane Portal

Estuda Astrologia e Tarot há 16 anos e desde 2006 ministra cursos e palestras. Foi diretora social da Central Nacional de Astrologia e atualmente faz parte do Conselho Deliberativo desta organização.

