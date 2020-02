Previsões astrológicas de 10 a 16 de fevereiro de 2020

As previsões astrológicas dessa semana trazem dicas para os dias que antecedem o primeiro Mercúrio retrógrado de 2020, então a dica é: trate de assuntos práticos, encaminhe papéis, faça compras importantes e assine contratos agora.

Durante as três semanas de Mercúrio retrógrado (que começa no dia 16 de fevereiro) tudo isso vai ficar dificultado e complicado.

Neste artigo, você vai ler as previsões feitas com base no céu astrológico geral e, por isso, as tendências podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Vamos começar pelas notícias boas: nesta semana, Sol e Marte fazem sextil, aspecto que vai ficar presente até o início de março e que vai trazer doses extras de disposição e energia!

Além disso, essa é a última semana de Marte em Sagitário, que tem forte senso de aventura e desejo de ampliar horizontes (sentiu isso em você de janeiro até agora?). Depois, chega o trânsito de Marte em Capricórnio (a partir de domingo, dia 16), conhecido como um dos períodos mais produtivos do ano.

Domingo tem Mercúrio retrógrado

No domingo (16), começa o primeiro Mercúrio retrógrado de 2020, permanecendo assim até 10 de março. Com Mercúrio retrógrado, espere por mais ocorrências de:

potencial de greves e empecilhos;

problemas com deslocamentos e trânsito;

remarcação de compromissos;

falhas em sistemas e também com aparelhos em geral;

aumento de distrações (revise mais o que fizer) e um dia a dia mais atrapalhado, com tudo isto requerendo mais paciência.

Então, anote aí: se tiver de tomar decisões, como decidir uma viagem, pode ser melhor fazer isso antes ou depois de Mercúrio retrógrado. Se for inevitável, procure fazer de modo que tenha algum espaço para modificação sem tanto ônus. Por exemplo, comprar passagem aérea que possa ser remarcada sem taxas, reservar um hotel que tenha limite maior de cancelamento, assinar contrato por tempo mais curto etc.

Aliás, aproveite os dias antes da retrogradação para encaminhar seus assuntos, desde papéis, documentos até fazer compra de celulares ou eletrodomésticos. A tendência na retrogradação é que não seja a melhor época para esse tipo de atividade.

O que é bom na retrogradação? Todos os verbos que começam com “re”: rever, reler, repensar, reencontrar, refletir.

Nesta semana, aproveite para organizar uma forma de pensar mais objetiva, já que a retrogradação, dentre todos seus efeitos, ainda aumenta a indecisão.

Previsões astrólogicas indica mais energia nesta semana

O Sol faz um sextil com Marte de 15/02 a 05/03. Vão ser cerca de 20 dias com energia em alta! Quer saber quais são as tendências? Anote aí:

Energia para atividade física. Na verdade, para tudo, o que é uma ótima notícia para a época do Carnaval, em que muitos curtem e outros viajam e vão fazer trilhas, nadar, surfar, etc.

Mais coragem. Ainda mais porque Marte e o Sol também vão fazer bom aspecto com Urano na próxima semana, o que propicia coragem para inovar, sair do comum e agir de modo diferente do habitual, com mais ousadia.

Senso de individualidade e assertividade mais fácil e natural. Você pode se afirmar com naturalidade, sem precisar ser com excesso.

Motivação e vitalidade ampliadas e período positivo para iniciativas e começos.

Marte ingressa em Capricórnio: energia a serviço de objetivos

No domingo (16), Marte ingressa em Capricórnio, ficando no signo até o final de março. Quando Marte está em Capricórnio, diz-se, em Astrologia, que ele está em exaltação, isto é, com muita força.

Um planeta exaltado não está no signo que o rege, mas está em um signo com muita afinidade com ele, e fica poderoso ali.

Marte é o planeta da energia. Pense nele em um soldado e imagine que, em Capricórnio, é um soldado muito forte, disciplinado e resistente.

Quando Marte está em Capricórnio é mais fácil você estabelecer metas e, de fato, cumpri-las, ao invés de ficar só na promessa.

Então muita gente aqui retoma treinos, volta para padrões alimentares melhores ou para estudos, pega firme na dissertação que precisa ser feita, passa a acordar mais cedo.

Há disposição maior também para trabalhar com limites, sem tanto “mimimi”. Em especial, no sextil com o Sol, até 05/03, há grande vitalidade e é uma boa época para trabalhar a sua autoconfiança!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

