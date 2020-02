Aprender a se relacionar com alguém afetivamente é aprender a lidar com a dependência emocional, com a rejeição, a não repetir padrões dos pais ou seus próprios e a superar crises. Então, como lidar com a rejeição e superar dificuldades no amor?

Este artigo, produzido a partir de uma Live do Personare com Mari Mel Ostermann, nossa especialista dos canais Amor e Autoconhecimento, traz algumas dicas sobre como entender o amor que machuca, que doi, que perguntas podemos responder para entendermos o sentimento de rejeição.

Por fim, ensina um exercício, que você pode fazer sozinha (o), em casa, em cerca de meia hora, e que pode te ajudar a lidar com qualquer tipo de incômodo no relacionamento – inclusive o sentimento de rejeição.

O amor pode machucar?

O que é o amor para você que sente dor de amor? "A palavra amor se tornou um tanto quanto genérica, até mesmo banalizada, mas a verdade é que as pessoas encaram esse sentimento – conscientes ou não – de formas muito variadas. Tem gente que acha que amor é apego, outros que é tesão, paixão, posse, projeção", explica Mari.

"O amor pode machucar, por exemplo, quando eu me relaciono com alguém e me posiciono na forma de busca de fusão, de projeção de pai ou mãe, de tentativa de salvação do outro, de vitimização de si mesmo ou de outra das sombras que a gente tem quando se apaixona", conta a terapeuta.

Quer dizer que o amor pode machucar quando algo acontece que traz à tona um comportamento sombrio do outro ou meu. Nesses momentos, é preciso refletir qual parte cabe a si mesmo para que essa dor esteja acontecendo.

“Está em crise? APROVEITA”, recomenda Mari. “Esse é o momento em que a nossa massinha de modelar está mais molinha, mais vulnerável para que possamos conhecer nossos padrões, entender nossas necessidades e decifrar de onde vem a dor, que não vem do outro, vem da gente”.

Quando uma pessoa entra na dor de amor está em contato com as suas reais necessidades não atendidas, com o que gostaria que fosse, com os sonhos que construiu achando que eram sinônimo de felicidade.

“Por isso, é um momento muito lúcido e claro para buscar entender o que a pessoa vem construindo e o que acha que lhe faria feliz, o que, na verdade, às vezes, é uma grande autocobrança que nada tem a ver com o amor e nada tem a ver com felicidade”, afirma.

Não se pode culpar apenas o outro pela dor, pelas dificuldades do relacionamento, apontando a pessoa parceira como o “errado”. Isso porque a outra pessoa também está vivendo um processo de autoconhecimento e amadurecimento e não se sabe tudo que ela carrega de bagagem.

Você está sofrendo de amor? Olhe para si mesmo. Esse é um momento muito, muito rico para aprender sobre você.

Como lidar com a rejeição?

Você conhece o exercício “3,2,1 da Sombra”? Essa atividade pode ajudar a lidar com qualquer tipo de incômodo que você tenha com alguma situação ou pessoa, inclusive a rejeição em um relacionamento. Vamos ao passo a passo:

Reserve entre 20 a 30 minutos para a atividade. Fique em um local tranquilo. Separe um caderno e uma caneta ou lápis, caso queira anotar. Você também pode pensar ou falar em voz alta. Pense na situação que está te fazendo mal. Você vai pensar nisso a partir de "três pessoas”

Terceira pessoa: fale ou escreva SOBRE a pessoa parceira, descrevendo a situação e apontando o que te incomoda nele, por que e desde quando. Fale da dor, o que a pessoa te faz sentir e sobre como isso te afeta. Fale ou escreva sobre tudo isso como se tivesse conversando para uma terceira pessoa. Segunda pessoa: fale ou escreva COM a pessoa parceira sobre a situação incômoda. Você pode representá-la com um travesseiro, uma cadeira vazia ou qualquer objeto que possa facilitar sua encenação mental. Converse com a pessoa e exponha todas as coisas que te incomodam, o motivo que te faz sentir rejeição. Fale tudo o que você gostaria de falar e não foi possível por algum motivo. Tente fazer perguntas para a pessoa parceira. Primeira pessoa: fale COMO SE VOCÊ FOSSE o seu parceiro (a). Empaticamente, entre na posição mais madura possível do seu ser e se esforce na tentativa de compreender a outra pessoa. Tente enxergar como ele ou ela vê a situação que te desagrada. Aponte as justificativas que você ouviu e analise de que forma a situação impacta na pessoa. Por que ele ou ela estaria te rejeitando (se é que está)? Por fim, tente responder as questões feitas na etapa anterior. Feito isso, reflita sobre o processo, principalmente sobre os insights que vieram à tona sobre o que a outra pessoa pode estar sentindo no relacionamento. Esse exercício funciona principalmente por dois motivos: porque você mesmo pode mudar a forma como pensa e age em relação ao outro e, também, como uma “mini Constelação Familiar”, e porque você mexeu no campo oculto e, por isso, vai gerar mudanças.

Bora?

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja previsões da astrologia para o amor em 2020.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Equipe Personare

Nós, da equipe Personare, também estamos em um processo constante de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o mundo e sobre as relações humanas.

[email protected]