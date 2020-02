Previsões astrológicas até 9 de fevereiro de 2020

A semana que vai de 3 a 9 de fevereiro tem um plano mental estimulado, aberto a coisas novas, por conta de Mercúrio em sextil com Urano. As previsões astrológicas indicam que os dois planetas mudam de sintonia:

Mercúrio sai do racional Aquário e entra no intuitivo Peixes.

Vênus sai do compassivo e tolerante Peixes e ingressa em Áries, imprimindo mais dinamismo (mas também mais potencial de conflito) nas relações.

Porém, até o final da tarde de sexta-feira (7), Vênus ainda transita por Peixes com ótimos aspectos com Plutão e Saturno, que aprofundam e estabilizam relações. E que também são excelentes para compras e investimentos.

As previsões astrológicas coletivas para a semana foram feitas com base no céu astrológico geral. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Novas e estimulantes ideias e visões

Mercúrio está em ótima sintonia com Urano nesta semana. Este aspecto produz ideias, “sacadas”, faz pipocar novos ângulos, podendo tornar muito estimulante fazer um curso, assistir uma palestra ou realizar qualquer atividade de ordem intelectual.

Conversas e diálogos também tendem a ser renovadores nesta semana. Questões que estavam obscuras de repente podem ficar claras.

Mercúrio ingressa em Peixes: intuição e imaginação em alta

Mercúrio ingressa em Peixes na segunda-feira (3) e fica neste signo até 4 de março. Depois de uma fase mais racional, lógica e intelectual, o plano mental ganha contornos mais imaginativos, criativos e sutis, o que é muito bom para artistas, poetas, compositores e até para crianças, que já vivem no mundo da imaginação. Formas de linguagem não verbais ganham destaque, como música, imagens e arte.

Do lado negativo, que todo posicionamento tem, pode ser mais difícil um veredito mais “preto e branco”. Algumas pessoas podem se sentir mais confusas. E há mais chance de distrações no dia a dia, que vão ser mais visíveis a partir de 16/2, quando Mercúrio inicia o movimento retrógrado.

Profundidade nas relações e perspicácia nos negócios

Até quinta-feira (6), Vênus está em ótimos aspectos com Plutão e Saturno. O primeiro ajuda a aprofundar relacionamentos, e o segundo, a dar estabilidade, o que pode ser interessante para solteiros que estejam procurando um par.

Para os comprometidos, ajuda a dar aquele toque de conexão a mais para a relação e para que ela passe por um período mais tranquilo. Nas relações em geral, Vênus em bom contato com Saturno e Plutão é ótimo para reforçar velhos laços, então pode marcar com aqueles amigos que você quer rever.

Compras e investimentos também tendem a ser mais vantajosos, pois pode haver perspicácia associada a cautela e pesquisa que favorecem escolhas. O período é interessante para adquirir bens mais duráveis.

Vênus em Áries: atração e “pimenta” nas relações afetivas

Na sexta-feira (7), começa o trânsito de Vênus em Áries. O planeta das relações fica neste signo durante todo o mês de fevereiro. O posicionamento é mais forte para amor e relacionamentos e tem seus prós e contras:

Relações mais diretas, pois Vênus em Áries não gosta de joguinhos e máscaras. Assim, quem tem esta energia mais franca vai apreciar esta sintonia.

Por outro lado, cuidado para não ser intrometido e cometer sincericídio, o que pode causar conflitos.

Esse posicionamento não tem muita paciência com hesitação e enrolação. Deu “match” no aplicativo e demorou dias para responder a comunicação da outra pessoa? Talvez ela já tenha até tirado do aplicativo dela. Demora é fatal para Vênus em Áries, que não se destaca pela paciência.

Solteiros : Áries gosta de “pegada”, o que favorece os ousados e atirados, mas pode ser um pouco mais difícil para os tímidos. Porém, pode ser que a outra pessoa supra isso para elas, sendo mais atirada.

: Áries gosta de “pegada”, o que favorece os ousados e atirados, mas pode ser um pouco mais difícil para os tímidos. Porém, pode ser que a outra pessoa supra isso para elas, sendo mais atirada. Nos compromissos existentes , esse é um posicionamento que curte um pouco a própria individualidade. Abra um pouco de espaço para as coisas que gosta de fazer e que talvez a pessoa parceira não te acompanhe, ou então deixe o espaço para o seu parceiro.

, esse é um posicionamento que curte um pouco a própria individualidade. Abra um pouco de espaço para as coisas que gosta de fazer e que talvez a pessoa parceira não te acompanhe, ou então deixe o espaço para o seu parceiro. Muito bom período para movimento, atividade física e agitação.

Diferente do posicionamento de Vênus em Peixes, de meados de janeiro até agora, que faz concessões e deixa muitas coisas para lá, Vênus em Áries pode ser mais brigão, com possíveis tensões a partir de 25 de fevereiro adentrando em março. Fique ligado com este período, que começa em pleno Carnaval.

E cuidado com o dinheiro, que é gasto mais rapidamente com Vênus em Áries.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja previsões da astrologia para o amor em 2020.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]