Três efeitos da meditação detox com chá

O ato de tomar chá fornece uma conexão intimista sólida, remetendo a um passaporte pra dentro de si próprio e de elo com o ambiente que nos cerca. Um verdadeiro detox com chá para corpo e alma.

A xícara de chá que você desfruta se estabelece em um processo que compreende atitudes de atenção plena, indo desde a fase de preparo, onde realizamos a combinação das ervas para infusão e o aquecimento da água na chaleira, até o momento em si de desfrutar da bebida quente, que abre as portas para o tão sonhado detox ao final de um dia cansativo.

Independentemente das propriedades da erva que está dentro da sua xícara, este Tea Experience quando baseado nos preceitos do Mindfulness, reforça o compromisso de autocuidado, gratidão e leveza que por vezes esquecemos de ter conosco mesmo.

O simples exercício de contemplação do líquido dentro da xícara e a reeducação mental para tomá-lo em silêncio integral caracterizam-se em mini meditações de observação que despertamos na nossa psique, no organismo e nos estímulos (inputs sensoriais) que trafegam entre nós e o ambiente, e vice-versa.

BENEFÍCIOS PARA CORPO, MENTE E EMOÇÕES

Nesse sentido, quando acrescentamos a moldura do Mindful Eating no ato de tomar chá, cultivamos efeitos benéficos altamente valiosos na regulação do que chamo de Triângulo da Dinâmica Humana.

Isto é, a interação mente, corpo e emoções, em três aspectos, como:

Conexão mental com o espectro sensorial

Tomar chá é um verdadeiro parque de diversões sensorial! Você já percebeu o toque da ponta dos seus dedos na xícara?

Se estiver tomando a bebida quente, sentiu o calor que é propagado para seus dedos a partir dessa rica experiência tátil?

Ou que tal perceber a fumaça que se alastra nas suas narinas enquanto você aprecia o chá?

Estado de coerência cardíaca

Estudos mostram que as plantas mais populares, como camomila, hortelã, erva-doce e erva-cidreira são calmantes naturais, propiciando sensações de relaxamento e bem-estar.

Quando trazemos o Comer Consciente como veículo da prática, potencializamos esta atuação, justamente por ser um momento de consciência profunda, havendo uma desaceleração dos ritmos orgânicos.

Por conseguinte, uma sinergia de trabalho entre os batimentos cardíacos e as ondas cerebrais, acontecimento que denominamos de estado de coerência cardíaca.

Reenergização e revigoramento psicofísico

O estresse crônico, a agitação exacerbada e as inúmeras tarefas que temos ao longo do cotidiano consomem nossa energia vital, fazendo com que percamos rendimento das nossas funções executivas cerebrais.

Dessa forma, o Tea Experience nos remete a uma pausa harmônica, onde podemos nos convidar a viver este binômio você e sua xícara, sua xícara e você, por cinco minutos, desenvolvendo um processo de economia de energia nos marcadores fisiológicos do nosso corpo (redução da frequência respiratória, da frequência cardíaca e da temperatura corporal), fenômeno que deflagra essencialmente este detox com chá diário que tanto necessitamos;

COMECE AGORA

É plenamente possível realizar esta prática em qualquer momento do dia, para que possamos ter “válvulas de escape” ao longo da nossa jornada de trabalho, como por exemplo fazer o Mindful Eating com chá após o almoço.

Ou agendar uma reunião no meio do expediente em uma casa de chá e destinar os cinco minutos finais para esta experiência.

Vamos para o seu Tea Experience agora? Deixo você com o áudio para que, de fato, possa unir a meditação com o chá ao mesmo tempo, por intermédio deste áudio que integra o MESE (Mindful Eating Sound Experience) que criei, narrando a experiência integralmente para você!

O Dr. Marcelo Anselmo, autor deste Artigo, tem um Curso Online completo em Mindful Eating (Comer Consciente), saiba mais neste link.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Marcelo Anselmo

Fisioterapeuta e Professor de Educação Física; Mestre em Educação; MBA em Marketing; Especialista em Gerontologia; Certificado em Gerenciamento de Estresse; Especialista em Mindfulness e Mindful Eating.

Contato: [email protected]

[email protected]