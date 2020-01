Óleo de coco faz bem para a saúde?

Óleo de coco faz bem? Será que ele é bom ou ruim para o consumo humano?

Uma pesquisa que foi publicada na Life Sciences Research Office, da Federação da Sociedade de Biologia Experimental dos EUA (a FDA), trouxe o óleo de coco para a lista dos alimentos polêmicos.

O estudo apontou que o consumo humano do óleo de coco não repercutia na elevação do colesterol ruim e das doenças coronarianas como se imaginava.

Pelo contrário, justamente tem a propriedade de elevar a fração HDL do colesterol, conhecida como fração boa, por não se depositar nos vasos arteriais. Poranto, sim, o óleo de coco faz bem se consumido de forma adequada.

O óleo de coco extra virgem, isto é, por extração a frio, é fonte de ácidos graxos saturados de cadeia curta e média, conhecido também como TCM (triglicerídeos de cadeia média), que são rapidamente absorvidos, transportados e oxidados pelo organismo.

O óleo de coco tem a propriedade de elevar a fração HDL do colesterol, conhecida como fração boa, por não se depositar nos vasos arteriais.

Portanto, sua metabolização é mais rápida que as outras gorduras e fornecem mais energia que os carboidratos. Por isso, os módulos de TCM são tão utilizados por atletas de alta-performance.

Conheça os potenciais benefícios do óleo de coco

Atuação sobre o Sistema Nervoso Central, nas regiões responsáveis por sinalizar a saciedade .

. Pode promover a redução da velocidade de esvaziamento do estômago, prolongando a sensação de saciedade .

. Parece ter efeito termogênico , ou seja, pode aumentar a taxa de metabolismo basal (bom para quem faz atividade física e quer emagrecer).

, ou seja, pode aumentar a taxa de metabolismo basal (bom para quem faz atividade física e quer emagrecer). Ao que parece pode contribuir para a redução dos triglicerídeos e aumento da fração boa do colesterol (HDL).

e aumento da fração boa do colesterol (HDL). Contém ácido láurico (o mesmo presente no leite materno), o ácido cáprico e o caprílico que podem ter ação anti-inflamatória, imunológica, antiviral, antifúngica e antimicrobiana.

O uso do óleo de coco tem contraindicação?

O óleo de coco faz bem, porém, é rico em gorduras saturadas, que são mais pró-inflamatórias e geralmente aumentam os níveis do colesterol LDL.

São as que mais se depositam nas artérias, mas isto não impede o seu uso, assim como não nos impede de usar a tão popular manteiga.

É uma gordura vegetal como tantas outras e pode ser utilizada em receitas para substituir outras gorduras, como a manteiga, margarina, óleo de soja e etc.

O consumo excessivo realmente pode trazer danos à saúde, assim como o consumo excessivo de qualquer outro alimento.

Logo, devemos ter bom senso no consumo de todas as gorduras saturadas, incluindo a do coco.

Consumir o óleo de coco em forma de suplemento alimentar diário ou como promotor de perda de peso não é considerado seguro. A quantidade diária pode ser de até 1 colher de sopa por dia por pessoa.

O consumo moderado de gordura é necessário para o organismo humano, pois participa da absorção de vitaminas, síntese de hormônios e estruturas celulares essenciais para um metabolismo adequado.

Mas isso não significa que nossa fonte de gordura deva vir de batata frita e pizza todos os dias!

Uma dieta equilibrada do ponto de vista nutricional, que pode ou não conter óleo de coco, mas que deve priorizar as gorduras insaturadas, associada a atividade física regular é o melhor para nossa saúde.

COMO USAR O ÓLEO DE COCO DE FORMA SAUDÁVEL

Para exemplificar, vou ensinar uma receita de Crumble de Banana, uma sobremesa deliciosa, muito fácil de fazer e, acima de tudo, saudável:

INGREDIENTES

1 dúzia de banana bem madura

1 xícara de farelo de aveia

2 colheres de sopa de óleo de coco

1/2 xícara de açúcar mascavo ou de coco

2 colheres de chá de canela em pó

1/2 xícara de castanha do Pará picada

1/2 limão

MODO DE PREPARO

Corte as bananas em rodelas e esprema o limão por cima.

Salpique 1 colher de chá de canela.

Misture bem e disponha numa refratária. Reserve.

Misture com as pontas dos dedos o farelo de aveia, o açúcar, a canela restante e o óleo de coco .

. Distribua a farofa por cima da banana, aperte levemente até cobrir tudo.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até que fique dourado.

Validade: até três dias na geladeira.