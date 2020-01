As previsões astrológicas para a semana de 13 a 20 de janeiro de 2020 começa com mais romance e tolerância no ar, já que Vênus ingressa em Peixes na segunda-feira (13). Aproveite, pois esse posicionamento mágico ocorre só até a primeira semana de fevereiro.

Nesta semana, em especial, temos Vênus fazendo aspecto fluente com Urano, o que pode trazer novidades na rotina, no amor, no dinheiro e/ou vontade de mudar algumas coisas. Se você gosta de renovar um pouco o visual, a hora é agora!

Essas são tendências baseadas no céu astrológico geral e que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Mas atenção! Até quinta-feira (16), Sol, Saturno e Plutão conjuntos podem significar pesos, cansaço, responsabilidade, crises ou maior intensidade. Essa combinação vem desde a semana anterior. Se possível, fuja de riscos e confrontos desnecessários.

Em razão de aspectos de Mercúrio com Saturno, Plutão e Urano, estes dias pedem bom manejo das palavras, para que não sejamos contundentes em excesso ou “sincericidas”. Talvez também tenhamos de lidar com notícias que nos surpreendam e com uma dose de agitação. E da metade da semana em diante podem ocorrer mais imprevistos no dia a dia.

Seriedade e intensidade

Até a quinta-feira (16), o Sol fica conjunto a Saturno e Plutão, o que vem desde a semana passada e que pode nos colocar em contato com a realidade, responsabilidade, limites e limitações (como, por exemplo, um problema de saúde crônico que causa dor pode ficar mais agudo), preocupações, trabalho, podendo haver mais cansaço (Saturno). Também podem ocorrer finalizações, crises, intensidade, transformações (Plutão).

Alguns podem sentir mais intensidade por estes dias. Em alguns casos, podem ocorrer até paranoias e fortes tensões coletivas. Por isso, é bom observar se você não está se excedendo.

Evite se envolver em conflitos de poder e riscos desnecessários. A combinação também pede atitude mais realista, madura e que sejamos capazes de fazer transformações necessárias.

Mercúrio faz os mesmos aspectos que o Sol, trazendo essas questões para os âmbitos mental e verbal. Na comunicação, pode ser que tenhamos de lidar com verdades e/ou com notícias que mexem mais. Pode ser importante evitar sermos contundentes em excesso, procurando ter responsabilidade com a palavra.

Notícias que pegam de surpresa

A partir de quinta-feira (16), Mercúrio quadra Urano, o que pode trazer imprevistos no dia a dia, como um engarrafamento inesperado no trânsito, um voo que atrasa muito. Também podem surgir notícias surpreendentes. A comunicação pode estar mais impulsiva, por isto, se entrar em polêmicas e divergências, se segure um pouco para mais tarde esclarecer melhor a questão, ao invés de se precipitar em suas conclusões.

Mercúrio, que estava em Capricórnio desde o dia 29/12 fazendo com que o plano mental ficasse mais cauteloso e pragmático, vai ingressar em Aquário na quinta-feira, onde fica até 03/02. Em Aquário, Mercúrio fica muito bem, pois abre a mente para novidades, modernizações e ângulos diferentes. É como se a cabeça “voasse”.

Voa tanto que algumas pessoas ficam até mentalmente aceleradas e não conseguem dormir ou descansar por causa do envolvimento com novas ideias, possibilidades ou estímulos, como, por exemplo, uma excelente série de tevê.

Maior impessoalidade favorece que se avaliem questões sem tanto envolvimento pessoal e também permite atualizar visões, já que há mais potencial para pensar “fora da caixinha”. Está precisando começar uma terapia? Bom momento, pois sua cabeça pode revolucionar (Aquário) a partir disso.

Vênus em sextil com Urano: em busca de novidades e mudanças

Vamos voltar à Venus: as previsões astrológicas para a semana contam com o planeta fazendo sextil com Urano, aspecto que favorece quebrar a rotina. Por exemplo, você sempre almoça no mesmo lugar? Que tal um lugar novo? Ou mudar um pouco a companhia? Isto vale também para a relação afetiva, surpreender um pouco, e, se você está solteiro, olhar para algo diferente do seu habitual.

A combinação também pode ser interessante para renovar um pouco o visual ou as roupas. Nas finanças e nos negócios também podem surgir uma oportunidade interessante, como fechar uma venda ou compra desejada.

Amor com mais romantismo

Uma notícia excelente para os românticos é que Vênus ingressa em Peixes, seu signo de exaltação (onde fica muito bem), na segunda-feira (13), e por onde transita até 07/02. Nos relacionamentos afetivos, este trânsito aumenta muito romantismo, entrega, fantasia, imaginação e também tolerância.

Solteiros que começarem algo aqui vão iniciar nesta sintonia também. É mais fácil se apaixonar, se envolver e acontecer algo especial, pois Peixes não é distanciado e/ou racional. Tomara que a sorte te brinde com um bom encontro ser você for solteiro.

As demais relações também têm ganhos com este trânsito, pois, como foi dito, há mais paciência, o que ajuda a conviver. Outro ponto é que Vênus em Peixes também ama arte, música, beleza, espetáculos, cinema, então, se você é fã disso tudo, aproveite a sensibilidade super acionada e veja que shows ou filmes quer assistir.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

