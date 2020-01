Trânsito de Vênus em Peixes: o romantismo está no ar

Em 2020, o trânsito de Vênus em Peixes tem início no dia 13 de janeiro, às 15h58min. Quando Vênus transita por este signo, o amor tende a ser romântico, imaginativo, delicado e sedutor.

Confira as previsões para solteiros e comprometidos com Vênus em Peixes eaproveite para saber a posição de Vênus no seu Mapa Astral.

Vênus em Peixes para solteiros(as)

Esta é uma das épocas mais especiais do ano, pois Vênus em Peixes aumenta o romantismo e a sensação de que algo mágico pode acontecer na vida afetiva!

Mas o melhor pensar em curtir e se divertir. Afinal, ser positivo e saber celebrar a vida também é algo que aumenta muito a atração que podemos exercer sobre os outros.

Como o amor estará no ar, procure ficar atento para notar se há alguém especial que faça o seu coração bater ou "rolar um clima".

Vênus em Peixes para quem está em um relacionamento

Tenha tempo para o amor e para curtir o seu par. Procure sair do ordinário, criando eventos especiais, talvez presenteando quem você gosta com algo muito almejado ou planejando um evento para lá de romântico. A música poderá dar um toque especial.

É hora de saber criar um clima, e isto qualquer um pode fazer, basta ter vontade. Dar vazão ao que sente com palavras e pequenos gestos será muito apreciado e você irá gostar das recompensas.

Este também é um período de ouro para fazer as pazes se andou brigando ou pisando na bola, pois os corações estarão mais moles agora. Reconheça o engano e peça uma chance – e realmente se comprometa em mudar.

Mas se receber uma recusa, cuidado para não se iludir, ficar sonhando acordado e, com isto, perder grandes oportunidades. O período será ótimo para viagens, pois para ter tempo e disponibilidade para o amor muitas vezes é preciso interromper a rotina. Se puder, escolha um destino que agrade em cheio aos dois e fomente um clima de erotismo e união.

Vênus em Peixes e o dinheiro

Quando Vênus está em Peixes, os gastos se concentram em locais e eventos religiosos ou de Meditação, na praia ou em lugares com água, nos bares de happy hour, música ao vivo e casas de show, na internet e na escola de dança de salão.

Atitudes sedutoras e delicadas tendem a chamar a atenção, pois ninguém está livre de palavras e insinuações, que, inclusive, podem emprestar mais beleza a quem as faz.

Nesta época, é mais possível que você atraia aquela pessoa que vai mexer de verdade com o seu coração. Coloque mais fé nesta possibilidade – mas também deixe rolar. E use de sutileza e sedução para, aos pouquinhos, se aproximar do coração daquela pessoa que está mexendo com você.

Preste também atenção em coincidências, pois talvez haja alguém interessante bem perto de você!

