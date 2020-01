Os significados do eclipse de 10 de janeiro

O Eclipse de 10 de janeiro começará às 16h21min (horário de Brasília) e traz tendências que podem reverberar por seis meses. Isso porque o fenômeno desta sexta-feira funciona junto com o eclipse que ocorreu no dia 26 de dezembro de 2019. Por isso, tenha em mente os dois!

Visível na Europa, África, Ásia e Austrália, o Eclipse lunar de 10 de janeiro ocorre no grau 20 de Câncer.

Neste artigo, você pode entender as atuações do Eclipse de 10 de janeiro e, ainda, de forma personalizada, compreender as áreas da sua vida que podem ser trabalhadas analisando a casa astrológica do seu Mapa em que o fenômeno ocorrerá. Aproveite!

O ECLIPSE DE 10 DE JANEIRO NO SEU MAPA

Sabendo a hora e o local em que você nasceu, você pode acompanhar as áreas da vida que o eclipse de 10 de janeiro pode pedir atenção. Para saber a casa astrológica em que o eclipse cai no seu Mapa Astral, siga o passo a passo:

1. Acesse o seu Mapa do Céu aqui neste link do Personare

2. Veja qual é a casa astrológica pela qual o Sol transita durante o horário do eclipse. Ela estará destacada conforme a imagem abaixo

3. Depois retorne a este artigo e leia o significado do eclipse na casa que aparece em destaque no seu Mapa do Céu. Esse são assuntos que o eclipse tende a ativar, trazendo questionamentos e/ou fatos novos para a sua vida.

VEJA UM EXEMPLO DE COMO APARECERÁ NO SEU MAPA DO CÉU

CASA 1

você mesmo, sua identidade, começos, aparência, saúde e atitude de vida.

CASA 2

dinheiro, valores pessoais, posses, talentos e questões materiais.

CASA 3

estudos, papéis, produção intelectual, irmãos, parentes, vizinhos, viagens curtas e deslocamentos.

CASA 4

lar, família, bases, raízes, passado e infância.

CASA 5

filhos, criatividade, amores, prazer, gratificação e lazer.

CASA 6

trabalho, rotina, saúde, alimentação, tarefas, animais de estimação e empregados.

CASA 7

relacionamentos, parcerias, aliados e inimigos, compartilhamento com outras pessoas e o parceiro.

CASA 8

transformações, cirurgias, finais de ciclo, sexualidade, relações íntimas, investimentos com, outras pessoas, dinheiro partilhado, patrocínios e crises.

CASA 9

viagens longas, especializações, estudos superiores, filosofias e religiões e visão de mundo.

CASA 10

carreira, objetivos maiores, realizações e vocação.

CASA 11

grupos, amigos, projetos para o futuro e inserção no coletivo.

CASA 12

questões internas, vulnerabilidade, mundo interior, psíquico e espiritual, influências, inconscientes, ações de bastidores e lidar com o tema da solidão ou de estar na própria companhia.

Mapa Astral do eclipse de 10 de janeiro: destaque para finanças

O eclipse de 26 de dezembro teve ênfase na Casa 2, e o de 10 de janeiro tem ênfase na Casa 8. A grande coincidência: são duas casas opostas e complementares na Astrologia e que trazem fortes temáticas financeiras.

A diferença é que a Casa 2 tende a falar mais de finanças pessoais e de ganhos regulares, enquanto a Casa 8 pode ter a ver com ganhos ligados ao parceiro ou a parcerias, bem como advindos de comissões, espólios etc.

Na Casa 8 estão os grandes ganhos, mas também perdas, como, por exemplo, quando se tem dinheiro na bolsa de valores.

Pelos dois eclipses, portanto, as questões financeiras tendem dominar o primeiro semestre de 2020. Todo mundo estará pensando nisso. Só que a Casa 8 tem uma particularidade diferenciada em relação a 2: os impostos.

Assim, é possível que possa trazer ganhos, mas também pagamento de grandes impostos ou então de despesas necessárias.

Atenção: se você estiver tendo conflitos no seu emprego, mas não anda bem financeiramente (está pagando dívidas ou sustentando outros membros da família), é bom evitar atitudes imprudentes.

Isso porque, com uma Casa 8 lotada, muita gente pode ser demitida, seja porque a questão estava já na pauta de enxugamentos ou porque, devido a atitudes, o nome acabou sendo cogitado.

Potencial de cirurgias e finalizações

Enquanto o eclipse de 26 de dezembtro teve um mapa astral, em geral, bastante positivo, que impulsiona ao progresso, foco na vida material, inovações no trabalho, no cotidiano e na alimentação, e novas direções de vida, o mapa do eclipse de 10 de janeiro contém alguns desafios.

A primeira diferença é que, apesar de haver neste momento concentração de planetas em Capricórnio, signo ligado à objetividade, estamos vivendo uma emotiva Lua em Câncer. Câncer valoriza família, passado, raízes, e na Casa 2, onde a Lua está, significa segurança emocional e material.

Porém, toda a concentração de planetas capricornianos está na Casa 8, e esse setor astrológico, naturalmente complexo, tem dois lados.

Um deles é a regência sobre cirurgias, crises e perdas. Há grandes chances de pessoas terem entes queridos que precisem passar por cirurgia, bem como de haver perdas (com cirurgias ou não). O ano de 2019 foi difícil para idosos, e 2020 continuará sendo.

Porém, perdas nem sempre estão ligadas a óbitos. A Casa 8 também rege finais de ciclo, como os de relacionamentos, e todo mundo sabe que terminar relacionamento não é fácil.

Como todos estes planetas se opõe a uma sensível Lua em Câncer, é claro que isso vai mexer emocionalmente. Às vezes, por exemplo, quem termina já elaborou isso e está bem, mas quem recebe o pedido de separação pode ficar emotivo.

A Casa 8 também pode indicar a necessidade de enfrentar crises. O que nem sempre é ruim, pois crises nos desafiam a algum tipo de crescimento. E, muitas vezes, depois delas, as coisas melhoram muito.

Mas não espere, portanto, tempo plácido, pois vamos ser mexidos emocionalmente, pensar em questões materiais e lidar com transformações. O que, muitas vezes, são bem vindas, concorda?

Coragem para transformações

Há outro lado da Casa 8: a coragem para grandes transformações. A Lua cheia ocorre com o Sol conjunto a Saturno e Plutão em Capricórnio. Se há um signo que tem disposição para fazer o que precisa ser feito, como se fosse um soldado treinado, é Capricórnio, ainda mais com esta combinação de planetas. E o posicionamento na Casa 8 aumenta a determinação.

Terminar coisas nem sempre é ruim, muitas vezes é necessário, o mapa do eclipse de 10 de janeiro dá coragem para isso.

Por exemplo, você conhece aquela história vai-não-vai de muito tempo, como duas pessoas que tiveram um relacionamento, moram juntas, mas que já não rola mais nada há muito tempo?

Com o mapa astral do eclipse de 10 de janeiro, de agora até os próximos seis meses, uma delas pode finalmente dar um basta.

Há chance de que a outra pessoa não goste e ainda se veja apegada e sinta a atitude como uma perda, como já foi explicado no tópico anterior, mas digamos que “há males aparentes que vêm para o bem”: enquanto estamos presos a histórias improdutivas não começamos nada de novo na nossa vida, não tomamos as rédeas do nosso destino, e isso faz muita diferença.

Há, porém, quem justamente não termine uma relação por motivos de dependência financeira. E esse também pode ser um dos temas deste eclipse: querer que o(a) parceiro(a) ou o(a) ex cresça e/ou então colabore mais.

Então, se você precisa de “coragem para transformar” tanto o mapa do eclipse do dia 26/12 como o do dia 10/01 são perfeitos para isso: coragem para mudar, desapegar, fazer uma dieta séria, realizar uma cirurgia que seja necessária, mudar de atitude, dar pontos finais.

“Eu vi a cara da morte e ela estava viva”

O genial verso de Cazuza tem um sentido por detrás: encarar a realidade, em especial a de finais (ou de transformações).

A forte combinação de Sol e Lua com Saturno e Plutão tem a ver com enxergar as coisas como realmente são, ainda mais ocorrendo no realista signo de Capricórnio. Vou usar um exemplo para você entender melhor isso.

Versão idealizada: meu ficante é lindo, gostoso, nós temos excelente química, mas ele ainda não percebeu que me ama e, muitas vezes, eu sofro com isso. Estou aguardando que algo mude, mas às vezes parece que vai ser no dia de São Nunca.

Versão real: meu ficante tem muitas mulheres, adora seduzir e eu sou uma delas. É isso que eu quero para mim depois de três anos nesta história? Está muito bom para ele como está, pois ele é focado nele mesmo e está curtindo a vida. E eu, que quero ser mãe um dia e encontrar um companheiro, já tenho 37 anos, não estou perdendo tempo com isto? Não é melhor sair fora, doer muito, mas eu ter a chance de renovar a minha vida lá na frente?

Ver a realidade não é fácil, porque há uma parte nossa que pode estar presa em desejos e idealizações. Mas não ver querer ver a realidade não muda o cenário.

Aguma hora, ela vai aparecer. E ou vamos ficar lamentando e presos ao passado ou dar uma guinada, é uma questão de escolha.

Para muitas pessoas, essa hora vai ser o primeiro semestre de 2020, e elas vão amadurecer muito (Capricórnio no uso positivo).

Enquanto outras, mesmo passando por grandes chacoalhadas, ainda vão permanecer imaturas, com complexo de vítima, chorosas e/ou apegadas (Câncer no uso negativo). A qual time você prefere pertencer?

Dicas para aproveitar o eclipse de 10 de janeiro

Chance de expandir relacionamentos, seja para parcerias ou até mesmo afetivos. Boa oportunidade para solteiros encontrarem um par (!).

Atividade física em destaque. Isso significa pique para malhar. E, se você é sedentário e quer mudar isso, invista em atividades que te deem prazer. Por exemplo, há quem contrate um personal trainner para fazer um treinamento na rua e, assim, se motiva para fazer atividade.

Viajar, aprender, fazer cursos, assistir ou ministrar palestras, estudar línguas, pensar em oportunidades no Exterior e em formações. Muito bom, não é? E, de quebra, nisso poderão surgir novos amigos.

Além disso, a possibilidade de conhecer alguém para viver um romance ou ter um relacionamento em palestras, viagens, cursos, vai ser alta.

Amigos trazendo novos estímulos e ideias, bem como novos amigos. Amigos fazendo mudanças em suas vidas. Há, também, sinergia forte entre relacionamentos e amizades, por isto, circule mais, se quer encontrar parcerias interessantes, clientes ou até conhecer alguém que mexa com o seu coração.

Flexibilidade. Mude com as mudanças (é uma das facilidades propiciada pelos dois eclipses), procure coisas novas, seja curioso, abra-se a aprender e ouvir.

