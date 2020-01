Como atrair dinheiro utilizando a energia

Dinheiro é uma energia neutra que existe para nos auxiliar a manifestar a nós próprios, a nos mover aqui neste mundo. Já parou para se perguntar o que é prosperidade para você? Nesse texto, tento trazer clareza para a nossa relação sobre como atrair dinheiro e ajudar a abrir as portas para uma realidade mais próspera e conectada com a nossa verdade. A seguir, veja algumas dicas:

CRENÇAS SOBRE DINHEIRO

O que vem primeiro na sua mente quando você pensa em dinheiro? Quais são as suas crenças? Se estamos com bloqueios nesta relação, ou estamos muito conectados com as nossas crenças da escassez, que são as crenças do:

“não mereço, nunca vou ter, nunca vou conseguir, tenho, mas vai acabar a qualquer momento”,

ou você está conectado com a crença de que “dinheiro é errado, é sujo, quem pensa em dinheiro é pecador”,

ou, então, conectado com a crença de que “para ter dinheiro é necessário muito sacrifício e muito sofrimento”.

Olhar para suas crenças pode ajudar muito a modificá-las!

Uma vez, fazendo uma leitura de aura de um rapaz, eu vi uma linha energética que unia o céu à terra, atravessando seu corpo energético. A mensagem mostrava que essa era uma “linha da abundância”, algo que todos têm, mas alguns tem ela mais fortalecida e aberta que os outros.

O rapaz precisava saber sobre essa linha da abundância pois ele não estava conseguindo ter a fé e a confiança necessárias para fortalecê-la. Reconhecer esta “via de fluxo energético” iria ajudá-lo.

No topo do céu ou do cosmos, estava a energia do dinheiro em sua essência. Me arrepio ao contar. Era a imagem de uma energia muito, muito divina e dourada. Parecia Deus. E eu pensava: “Meu Deus, será que Deus e dinheiro são a mesma coisa? Não pode ser?!”.

O que descobri é que a energia do dinheiro, quando pura, parece com a energia de Deus, pois ela pode criar praticamente tudo. Com o tempo, também descobri como era a energia do dinheiro quando não está pura, quando está na mão de corruptos e assassinos.

Dinheiro é neutro, ele respeita o livre arbítrio do homem. Ele pode ser pura luz na mão de pessoas que querem ancorar e luz, e pura escuridão na mão de pessoas sem consciência.

LEI DA ATRAÇÃO

Existe um conhecimento que está disponível há centenas de anos sobre as Leis Universais que regem este universo, e a ciência hoje já explica isso. Muitos as conhecem, mas poucos as utilizam. E uma das leis principais é a Lei da Atração:

“Tudo é energia, e uma frequência atrai outra frequência semelhante”.

Isso significa que tudo aquilo que está conectado com nossa essência espiritual e com as experiências que viemos viver está garantido – e sem esforço.

Nós não nascemos para ter uma vida de esforços e, sim, para ter uma vida de experiências necessárias para nossa evolução.

Então, se você experimenta situações de escassez, significa que precisa mergulhar na compreensão de qual é a lição kármica por detrás disso ou você não está conectado com sua essência/frequência, que é a sua verdade.

Pois aquilo que está conectado com a sua verdade vem sem esforço.

LEI DA ABUNDÂNCIA

Quando você vibra a sua verdade, você também se conecta com uma outra lei deste plano, que é a Lei da Abundância. A maior comprovação e demonstração da Lei da Abundância é a natureza desse nosso planeta.

Temos diferentes texturas, sabores, cores, formas. Tudo a natureza nos dá. Alimento, cura, abrigo, tudo o que precisamos para viver está disponível na natureza.

Uma grande demonstração do que é abundância: Vá na feira e compre um mamão. Abra, olhe dentro do mamão e veja a quantidade de mamoeiros que podemos plantar com as sementes de apenas um mamão. Isso é abundância!

RIQUEZA X PROSPERIDADE

Existe uma grande diferença entre riqueza e prosperidade. Riqueza é uma grande soma de dinheiro. Prosperidade é você não ter que se preocupar com nada, pois sabe que suas necessidades serão atendidas sempre.

Uma grande soma de dinheiro acumulada, muitas vezes, pode estar conectada com sintomas de escassez, e não de prosperidade.

O fluxo natural da vida é a prosperidade, é você sintonizado com a sua própria vibração, da sua essência, sabendo que aquilo que é necessário para você prosperar está garantido para você.

Por outro lado, ter grandes somas de dinheiro nos ajuda a ter liberdade e a realizar nossos sonhos.

Por isso, é importante que nossa capacidade de produzir esteja conectada à nossa capacidade de expressar a nossa essência. Essa conexão é que vai gerar as portas abertas para a prosperidade.

A NECESSIDADE DE TER

Uma das grandes questões que temos hoje com dinheiro está ligada ao consumo, à nossa necessidade de acúmulo e de ter muitas coisas.

Essas coisas todas, aparentemente, ditam um “existir”, uma personalidade, elas dão uma mensagem de “quem eu sou”. Mas isso é um grande aprisionamento.

O nosso “fazer” no mundo hoje já não está tão conectado com a nossa essência, está mais conectado com as nossas necessidades de “ter”.

Cada vez mais, precisamos compreender e descobrir quem somos e o que viemos fazer no mundo, pois estamos na era do Ser e quando nos conectamos com o “Ser”, a prosperidade vem.

É importante estarmos conectados com a presença, com a meditação, para podermos estar preenchidos com aquilo que é real.

E quando estamos neste estado, nossa vida financeira muda, pois muito das despesas que acumulamos, são despesas para preencher um vazio existencial. Precisamos trabalhar a nossa necessidade de “ter”.

Amélia é uma das co-fundadoras da Escola de Leitura de Aura, baseada no Centro Inkiri, na ecovila de Piracanga/BA, é professora e terapeuta de Leitura da Aura e criadora do curso Dinheiro e Espiritualidade. Há muitos anos, na sua fase de treinamento como leitora da aura, ela atendeu muitas pessoas com problemas financeiros, mas foi através da leitura que passou a receber muita informação sobre a energia do dinheiro.

