Você consegue ser feliz?

Reeducar nosso cérebro com Mindfulness (que se traduz em atenção plena, mas que também podemos chamar de poder do agora ou presença) é o adubo perfeito para fertilizar tudo de melhor que desejamos em nossa vida e, ao mesmo tempo, enfraquecer tudo que atrapalha a nossa busca por ser feliz.

Se vivemos ansiosos, estressados, desanimados, como poderemos fazer florescer bem-estar ou concretizar nossos sonhos?

Se nossos bons momentos constituem-se em prazeres intensos e pontuais, vividos mais como uma fuga da rotina massacrante do que como algo constante em nossa vida, como tornar o prazer e ser feliz de modo real e sustentável?

Para que possamos concretamente alcançar a felicidade, é preciso plantar sua semente, cuidar para que seu solo esteja adequado, e regá-la constantemente para que ela germine, brote, se enraíze e floresça. É preciso nos mantermos presentes.

O que prejudica a felicidade sustentável?

Estamos sempre preocupados com o futuro ou apegados a algo do passado. Nos habituamos a realizar as atividades com a mente parcialmente presente. A atenção, consciente ou inconscientemente, passeia entre o que estamos fazendo agora e algo que ainda vai acontecer ou que já aconteceu.

É saudável que nossos pensamentos visitem o passado e/ou futuro, para podermos melhorar o que estamos fazendo no presente. Porém, se em vez de otimizar o que fazemos, isto nos roubar o que há de melhor, esses passeios da mente se tornam nocivos.

Se estamos com a pessoa que amamos, presos a dor de uma decepção passada, todos os nossos pensamentos e sentimentos, atitudes e comunicação, ainda que não percebamos, ficam contaminados pela energia do passado.

Se estamos em um momento íntimo a dois, preocupados com a reunião de amanhã, deixamos de sentir o prazer que está disponível para nós no momento. Se vamos a uma reunião pensando que posso não atender às expectativas do que esperam de mim, bem provavelmente não conseguiremos dar o nosso melhor.

Ao nos perdermos no passado ou no futuro, gastamos mais energia do que o necessário, pois é como se tivéssemos vivendo o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Como ter paz para realizar algo ou mesmo para relaxar diante de tal desgaste?

Ficamos mais cansados e, até mesmo o que gostamos, seja uma atividade, companhia ou, uma comida, parecem perder a graça. Ou, por outro lado, passa a ser vivido de maneira eufórica, como uma maneira de fugir da preocupação.

A falta de presença no aqui e agora diminui nossa satisfação e nos demanda mais energia, causando estresse.

A mente presente nos permite aproveitar a vida ao máximo, ter clareza e melhor direcionamento em todos os aspectos da vida.

Ofereça o solo adequado para a felicidade crescer

O estado de mente plena é alcançado pela prática meditativa. Segundo Marsha Lucas, em seu livro Rewire Your Brain for love, a práticas meditativas de Mindfulness ajudam nos seguintes aspectos:

Ter mais condições de lidar com nossas reações físicas – sair do estado de estresse para um de maior tranquilidade.

Mais capacidade de regular nossas respostas aos medos – ser menos reativo e negativo , apresentando respostas mais condizentes com a realidade e não com os medos. Corpo consegue relaxar mais .

Resiliência emocional – saber transitar de maneira harmoniosa entre e dentro de todas as emoções , mesmo em seus altos e baixos, intensidades e marasmos. Não carregar os sentimentos e sensações desagradáveis mais do que o necessário, sabendo retornar à harmonia.

Flexibilidade em nossas respostas – saber parar antes de ser tomado pelas emoções, escolhendo como responder, e não apenas reagir automaticamente. Atitude mais consciente.

Autoconsciência e autoconhecimento – maior compreensão sobre suas próprias emoções e atitudes. Capacidade de entender o por quê das emoções, sensações e pensamentos.

Empatia e capacidade de se sintonizar consigo mesmo e com os outros – capacidade de conexão e vínculos reais nas relações consigo mesmo e com as pessoas.

Mudança da perspectiva do “eu” para o “nós” – convívio coletivo mais inclusivo e harmonioso .

Viver o melhor e ser feliz

Viver a vida sem estar presente é como comer a comida mais gostosa e não sentir seu gosto completamente. Mesmo quando a saboreamos, perdemos o melhor que esse sabor traz. É ficar cansado mesmo quando a atividade não é tão cansativa e encarar tudo de maneira mais pesada no que realmente é.

A presença é o pressuposto fundamental para a felicidade, seja para saber encarar aspectos negativos e passar por momentos desagradáveis de maneira construtiva, assim como para reconhecer o que há de bom e conseguir aproveitar os momentos agradáveis em seu potencial máximo.

Então que tal cultivar o solo perfeito para a nossa felicidade: praticar Mindfulness?

Os primeiros passos para se manter presente



Não é preciso parar de pensar ou ficar em posição de lótus para meditar. Realizar tudo o que fazemos prestando mais atenção já nos ajuda a ficarmos presentes.

Pare agora, se possível, e feche os olhos. Agora, faça apenas três respirações mais lentas e profundas, procurando preencher e esvaziar a área do abdômen ao inspirar e expirar. Sentiu a diferença?

A respiração é outro aspecto chave que nos ajuda a ficarmos presentes.

Um bom exercício é ficarmos pelo menos alguns minutos apenas observando nossa respiração. Fechar os olhos, se possível em algum local mais tranquilo, sentados de maneira mais ereta e simplesmente respirar, deixando os pensamentos irem e virem – sem nos prender a eles já é um grande passo.

Caso nos percebamos distraídos em algum pensamento, desprendemos dele e voltamos a atenção à respiração. Nas primeiras vezes, pode parecer estranho, mas se nos habituamos, logo o exercício se torna mais fácil.

Se isso ainda for difícil, podemos fazer uma respiração ritmada, contando até quatro ao inspirar, mais quatro segurando a respiração, mais quatro para expirar, e mais quatro antes de inspirar novamente. Ao prestarmos atenção a contagem, fica mais fácil desprender dos pensamentos.

Podemos começar com 2 a 5 minutos e nos estender a 20 ou mais minutos ao praticar estes exercícios.

Você pode colocar um alarme com essa contagem de minutos para não se preocupar, mas se isso causar tensão, podemos fazer o quanto tempo for possível, até nos sentir mais relaxado.

O segredo para obter resultados é a regularidade. Alguns minutos todos os dias é melhor do que uma hora, uma vez na semana.

Dois minutos por dia durante duas semanas já são o suficiente para começar a sentir uma diferença. Se ao menos conseguirmos parar toda vez que estivermos tensos, ou a cada hora do dia, para respirar profundamente algumas vezes já perceberemos uma melhora.

Segundo Marsha Lucas, uma prática de alguns minutos todos os dias pode apresentar resultados melhores e mais duradouros do que um mês de férias. Afinal, no segundo dia ao retorno do trabalho, voltamos a sentir o mesmo estresse de antes.

Com a prática meditativa, é possível alcançarmos e, o mais importante, mantermos aquele estado alcançado quando tiramos férias, sem precisar delas.

Para melhores resultados, entretanto, é preciso frequência e continuidade, mas vale lembrar que, neste caso, alguma coisa é melhor do que nada. Então, vamos praticar!

Se você sente dificuldades em praticar ou percebe que ainda assim há algo sabotando sua felicidade, é possível trabalharmos juntos nas consultas online.

