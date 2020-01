Marte em Sagitário: ousadia para ir além e se aventurar

Às 06h37min de sexta-feira (3 de janeiro), começa o período de Marte em Sagitário. Este artigo tem o intuito de ajudar a sintonizar com o melhor desse posicionamento, e, claro, evitar também os excessos. Veja dicas para aproveitar o trânsito do planeta no signo de fogo.

Sagitário: o arqueiro do zodíaco

Se há signos afeitos à atividade física são os três do elemento Fogo:

Áries porque precisa gastar energia

Leão porque não quer ficar para trás

Sagitário para se aventurar

Em síntese, Marte, o planeta da energia, fica muito bem nestes três signos, o que já é uma ótima notícia para o primeiro mês do ano.

O símbolo do nono signo é o de um centauro portando um arco e uma flecha. No corpo, Sagitário rege as coxas, ou seja, tem influência diretamente sobre as pernas, parte do corpo ligada ao avanço, sendo que o arco e a flecha mostram a meta a alcançar. Essa vai ser esta a tônica de Marte em Sagitário em todas as áreas, conforme você vai descobrir.

Você sabe onde tem Sagitário no seu mapa astral? Confira aqui gratuitamente.

Momento favorável para esportes, e ao ar livre

Aqui temos a primeira dica de Marte em Sagitário: use e abuse (claro, com consciência) dos esportes, em especial ao ar livre. Vale bicicleta, stand up padle, remo, equitação, corrida, caminhada, caiaque, surf, ginástica na areia, yoga em espaços abertos, kite surf, escalada.

Esse signo adora se sentir livre, além de se inspirar por paisagens! Quanto mais exuberantes, mais animado fica.

Vá em frente, mesmo que com medo e, claro, com moderação

Achamos que os corajosos não sentem medo, mas todo ser humano sente medo e o medo é uma espécie de trava natural necessária prevenir perigos. É instintivo sentir medo de altura. Contudo, Marte em Sagitário tem um simbolismo de ir além, não se deixar limitar. De que forma se vence o medo de altura? Se expondo à altura, treinando, tendo técnica, cuidado, bom senso e bons equipamentos.

Qual é a lição disso tudo? Não deixar de fazer, não deixar de tentar. Você pode achar que isto está só relacionado a medo de altura? Não, estamos falando de medo. Medo de se relacionar, de começar algo novo, de qualquer coisa.

Marte em Sagitário é época extraordinária para darmos um passo adiante, passo que não vai acontecer se você não tentar.

Nesse período de Marte em Sagitário, se alinhe mais com o que você quer e tente mais. Lembre-se que é natural sentir medo, e que ele cumpre uma função, mas não se deixe limitar por ele.

Por exemplo, você terminou um longo casamento e quer “voltar para a pista”. A primeira reação é a de receio, afinal, você está destreinado, um pouco mais velho (a) e muitas coisas mudaram nos códigos das paqueras.

Mas se você não se arriscar, a chance maior é que nada vai acontecer, também, e não é isso que você quer. Portanto, faça algo que Marte em Sagitário aprecia e endossa: realize o que tiver de fazer com medo mesmo.

Só avança quem tenta: esse é o lema de Marte em Sagitário, e avançar é uma das coisas melhores da vida.

Isso não significa abrir mão da cautela. Por exemplo, o primeiro encontro com a pessoa do aplicativo é melhor que seja em local público, mas o importante é ter este primeiro encontro e ir em frente. Vencer o medo. Ninguém quer ser pequeno, achatado, medroso.

Marte em Sagitário: muita disposição para o sexo

Em especial, para o sexo com aventura, sem tanto planejamento e com muita energia. Pessoas solteiras com perfil ousado podem curtir esta época naturalmente “caliente”. E pode surgir um lance com alguém de fora da sua cidade e do seu país, em viagens.

Chance de haver conflitos de interesses no final de janeiro

Mas, atenção! Entre 21/01 e 02/02, Marte vai estar em conflito com Vênus, o planeta do amor. Nesta época, aparecem mais desentendimentos envolvendo paqueras, situações sociais e até relacionamentos em geral. Se puder evitar aquela balada lotada, em que muitas vezes acontecem brigas, melhor, pois o período vai estar sujeito a conflitos.

No caso de solteiros, pode haver também, nesta época, diferença de interesses. Por exemplo, você quer só sexo e a outra pessoa está querendo uma relação, ou o contrário. Fique atento sobre expectativas.

Os últimos dias de janeiro não são o melhor momento para conhecer pessoas, pois há muita tendência a entender errado o que está acontecendo.

Entre os comprometidos, a diferença de interesses pode se manifestar com um querendo mais atividades e energia, e o outro preferindo curtir a casa e ter sossego, por exemplo. Aí vai ser preciso conciliar, ceder um pouco aqui, colocar a própria vontade um pouco acolá.

Atividades que são a cara de Marte em Sagitário

Há algumas atividades que são típicas de Sagitário e que estão muito cotadas para você ter começos, recomeços ou iniciativas. Aqui vão algumas delas:

cursos de idiomas

viagens de intercâmbio

começar a estudar novos assuntos

qualquer coisa ligada a conhecimento e formação, como ingressar em uma faculdade

gastar energia (ajudando inclusive a emagrecer)

viagens (todas elas, Sagitário simplesmente ama viajar)

Além disso, Marte em Sagitário favorece qualquer coisa que te empurre para a frente:

uma cobiçada vaga de emprego

um novo projeto

Estamos em uma das épocas mais promissoras do ano para começos, inícios, e que pede só uma característica: ouse, acredite em si mesmo.

Só há um período não tão bom assim: a autoconfiança de Marte em Sagitário só não vai funcionar bem de 23/01 a 01/02, quando Marte quadrar Netuno. Isto porque a ação pode ser equivocada ou podem surgir obstáculos maiores inesperados.

No primeiro caso, você pode iniciar algo que parece incrível na hora, e depois não dar continuidade por algum motivo, “perder o gás”, como se diz. Ou a sua ação pode estar desfocada, como, por exemplo, estudar para uma prova ou concurso, mas sem disciplina ou um plano realmente consistente. Ou querer fazer um esforço de curto prazo que não vai dar em nada. Portanto, de 23/01 a 01/02 não é melhor época para inícios.

Um segundo motivo para não ser a melhor época para começos é que podem acontecer fatores de ordem maior que vão atrapalhar esforços. Por exemplo, você planeja um lindo casamento ao ar livre, e vai chover à beça no dia, e você ter que fazer uso de um “plano B”, um lugar coberto improvisado, que não estava realmente sendo cogitado, e torcer para todos os convidados chegarem, atrasando o início da cerimônia.

Tudo o que depender de energia física nessa época também tem potencial de baixa, não raro por algum tipo de virose. Pense em um superatleta muito gripado. Ele ainda pode ter um rendimento bom, por ser um sujeito de alta performance, mas pode não estar no que seria o melhor da energia dele.

O que evitar com Marte em Sagitário

Autoconfiança, coragem e ousadia são qualidades maravilhosas. Mas tudo o que é demais não é bom. Por isso, vamos falar das armadilhas de Marte em Sagitário:

Imprudência, ao invés de ousadia. Ousadia é algo calculado, imprudência, não. Entrar em uma trilha que não conhece, tendo, ainda, pouca experiência, não é um ato de ousadia, e sim, de imprudência.

Arrogância e falta de limites, em vez de autoconfiança. Não saber lidar com limites ou negativas, burlando leis importantes, como a da proibição de álcool e direção. A arrogância também faz com que nos achemos melhor do que os outros e não tenhamos cuidado em dar opiniões e fazer julgamentos. Melhor não ser a (o) dona (o) da verdade ou “sincericida” em excesso.

Brigar por ideologias. Você é conservador(a) e seu irmão é liberal ou o contrário? Pontos de vista diferentes raramente mudam, sendo parte já da personalidade de cada um. É muito importante que saibamos lidar com diferenças. Desta forma, se você sabe que um familiar seu pensa de modo oposto ao seu, melhor evitar determinados tipos de assunto. Com Marte em Sagitário, vai ser comum pessoas terem brigas ideológicas. Isto, no terreno intelectual e com estranhos já é um tanto cansativo, mas pode ser bem desagradável em pequenos eventos familiares, podendo terminar em um clima de animosidade, e, não raro, em rompimento. Deixe as ideologias de lado nestas ocasiões e tente também influenciar para que outras pessoas não abordem certos tipos de assunto.

Atenção com exageros. A empolgação de Marte em Sagitário é maravilhosa, mas, mal usada, faz uma pessoa sedentária querer virar um atleta da noite para o dia, ou então pegar um excesso de trabalho e fazer coisas demais ao mesmo tempo. O resultado pode ser cansaço, em especial no período de 23/01 a 01/02, conforme explicado.

No mais, este trânsito tende a ser positivo e empurrar adiante, podendo fazer com que você avance em uma área em que estava mais estagnado e abre novas frentes.

Boa sorte e aproveite!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]