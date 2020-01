11 passos para utilizar a energia das pedras em 2020

Sabendo as características e situações que tendem a ser mais marcantes em um Ano 4 – pela numerologia 2+0+2+0 –, é possível escolher a energia das pedras para aproveitar os potenciais e lidar com os desafios de 2020.

Em um Ano Universal 4, temas como segurança, organização e concretização tendem a ficar em alta. Lidar com o peso da responsabilidade, organizar as prioridades e lidar com a rotina podem ser exigidos ao longo dos meses, por isso, é importante trabalhar dificuldades para se priorizar e interagir com paciência.

Saiba qual é o seu Ano Pessoal e veja quais são os temas que devem predominar no seu 2020. CALCULE GRATUITAMENTE SEU ANO PESSOAL.

Como as pedras podem apoiar a superação de desafios ligados à simbologia do número 4

Sodalita

Prioridades erradas trazem desequilíbrio. A intenção principal para sair da energia do desequilíbrio, do desconforto, da insatisfação é a busca por autoconhecimento, seja pelo uso de florais, terapia holística, meditação, etc. Uma dica para organizar a mente e compreender o que é ou não prioridade é o uso da pedra sodalita. Nesses momentos, pode-se colocá-la no chakra frontal (região entre as sobrancelhas) de 5 a 20 minutos.

A Sodalita prepara a mente para o recebimento da visão interior e do conhecimento intuitivo. Extrai pensamentos profundos, desobstruindo a mente para que funcione apropriadamente. Proporciona a habilidade de pensar de forma racional e intelectual para chegar a conclusões lógicas. Sua função é estabilizar o fluxo desordenado, num ritmo equilibrado, transformando a energia confusa em clara e objetiva.

Jaspe Vermelho

Oferece apoio e força em períodos estressantes. Considerada uma pedra nutriz – que nutre, cura e unifica as áreas da vida, traz estabilidade e equilíbrio. Para lidar com as dificuldades quando estamos fragilizados, cansados e sobrecarregados uma boa alternativa é usar a jaspe com a técnica conhecida como Pedra dos Problemas, que combina meditação e respiração consciente com a jaspe colocada no chakra frontal.

Normalmente, utiliza-se essa técnica para deixar os problemas no trabalho e ir para casa, e vice-versa. Ou seja, a ideia é deixar cada situação em seu lugar, de modo que um aspecto da vida não interfira no outro. Também é indicada para situações de crise. Quando estamos sobrecarregados, podemos usá-la para focar em uma coisa de cada vez.

COMO UTILIZAR PEDRAS E CRISTAIS

As pedras podem ser colocadas onde são mais vistas por você, como na sua mesa de trabalho ou na cabeceira da cama. Você também pode carregá-las consigo.

Nos chakras: esta talvez seja a forma mais antiga de utilização de pedras e cristais. A prática consiste na colocação das pedras e dos cristais correspondentes aos chakras em cima dos mesmos, para energizá-los e equilibrá-los.

COMO FAZER VISUALIZAÇÃO CRIATIVA COM AS PEDRAS E CRISTAIS:

Em um lugar tranquilo, onde não haja interrupção, coloque-se em uma posição confortável; Pegue sua pedra e olhe para ela atentamente por algum tempo, até ser capaz de fechar os olhos e “vê-la” em todos os seus detalhes; Assim que conseguir imaginá-la perfeitamente, comece a relaxar física e mentalmente com uma respiração lenta e profunda; Respire profundamente e deixe os pensamentos de lado, sem querer apagá-los ou detê-los, somente voltando a sua atenção na respiração; Quando alcançar um nível razoável de relaxamento mental e físico, “veja” a pedra em pensamento Dentro de uma contagem de 1 a 7, imagine-a crescendo até ficar do tamanho de uma montanha; Assim que visualizar esse tamanho, imagine-se na superfície da sua pedra e comece a explorá-la, percorrendo-a. Quando encontrar algum caminho, siga-o se sentir vontade; Veja a cor da sua pedra nas paredes, no chão e neste caminho, explore-a; Logo que se sentir satisfeito com suas explorações, volte ao lugar onde começou e conte novamente, agora de 7 a 1, visualizando a pedra até que ela diminua e volte ao seu tamanho normal; Respire profundamente algumas vezes, movimente-se delicadamente para voltar ao estado de alerta inicial e quando sentir-se confortável, abra os olhos; Por fim, escreva tudo o que viu, ouviu ou sentiu durante sua visualização, para guardar e clarear as sensações e os pensamentos vivenciados.

Esse processo só vale para as pedras que podem ter contato com a água, ou seja, as que não se dissolvem facilmente. As pedras citadas no artigo, sodalita e jaspe, podem ir na água sem problema algum.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

[email protected]