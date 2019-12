O que podemos esperar do Ano Novo? As previsões para os signos em 2020 trazem as tendências para um ano complexo e marcante que vem pela frente. As previsões da Astrologia para o próximo ano ajudam a compreender os rumos que sua vida pode seguir a partir do seu Signo solar e do seu Ascendente.

As oportunidades e os desafios no trabalho, no amor, na família e em outras áreas são analisadas pelos trânsitos de planetas sobre seu Sol e Ascendente. Previsões mais completas envolvem muitos outros aspectos do Mapa Astral e podem ser feitas por meio da consulta com um astrólogo.

Confira agora as previsões para seu signo e ascendente (descubra seu ascendente aqui gratuitamente).

Previsões para Áries em 2020

Os arianos terão um ano com forte tendência de crescimento e expansão na carreira e na profissão. Confira a previsão completa para Áries em 2020!

Previsões para Touro em 2020

Os taurinos terão um ótimo ano para realizar mudanças na forma de ser e de se relacionar. Confira a previsão completa para Touro em 2020!

Previsões para Gêmeos em 2020

Os geminianos podem perceber com mais força o movimento de Mercúrio Retrógrado no novo ano. Confira a previsão completa para Gêmeos em 2020!

Previsões para Câncer em 2020

Os cancerianos terão um ano excelente para correr atrás do que você tanto almejam, porém, nada virá facilmente. Confira a previsão completa para Câncer em 2020!

Previsões para Leão em 2020

Leoninos terão a oportunidade de fazer importantes mudanças durante o novo ano. Porém, atenção ao estresse. Confira a previsão completa para Leão em 2020!

Previsões para Virgem em 2020

Virginianos, abracem as oportunidades porque poderão revelar talentos da sua personalidade que até então você nem sabia que tinha. Confira a previsão completa para Virgem em 2020!

Previsões para Libra em 2020

Librianos têm alto potencial para crescimento profissional, mas com certo nível de tensão e estresse nos relacionamentos. Confira a previsão completa para Libra em 2020!

Previsões para Escorpião em 2020

O novo ano pode ser especialmente difícil para os escorpianos, que poderão perceber mais diretamente a retrogradação de Mercúrio. Confira a previsão completa para Escorpião em 2020!

Previsões para Sagitário em 2020

Está na hora de transformar seus sonhos em realidade, sagitariano! 2020 pode ser um bom ano para criar novas rotinas e dar início a novos projetos. Confira a previsão completa para Sagitário em 2020!

Previsões para Capricórnio em 2020

Diversas áreas da vida do capricorniano, de valores materiais e espirituais, podem passar por mudanças em 2020. Confira a previsão completa para Capricórnio em 2020!

Previsões para Aquário em 2020

Algumas coisas na vida nos aquarianos podem se realizar em ritmo mais lento do que você está acostumado. Confira a previsão completa para Aquário em 2020!

Previsões para Peixes em 2020

Pequenos detalhes podem oportunizar importantes mudanças positivas na vida dos piscianos. Confira a previsão completa para Peixes em 2020!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos presenciais e virtuais.

[email protected]