Solstício de Verão é fase poderosa para as mulheres

Na visão da ciclicidade do feminino e também na natureza, adentramos uma fase poderosa com a chegada do Solstício de Verão. É a fase onde tudo se faz pleno, abundante, exuberante e totalmente à mostra, assim como a Lua Cheia.

Se formos expandir essa correspondência, chegamos também ao período ovulatório do ciclo menstrual e ao arquétipo da mãe/amante (feminino em posse da sua sexualidade, sensualidade, fertilidade, criatividade, vontades e desejos).

No verão, é também chegada a hora de sair dos nossos esconderijos. Esse período nos convida para ir em direção ao outro. É um período de relacionar-se. Não somente afetivamente, mas socialmente.

Podemos incluir não apenas uma relação a dois, mas relacionamentos de colaboração e cooperativos. É um período excelente para fazermos algo para nosso próprio prazer e que beneficie a comunidade e contribua socialmente.

Ciclo menstrual reforça as conquistas

É hora de se mostrar. De falarmos o que pensamos com confiança e segurança. De compartilharmos nossas ideias, mostrar o que sabemos fazer e, acima de tudo, quem somos.

É uma ótima fase para falarmos, agirmos, fazermos e vermos nossos sonhos, projetos e planos darem frutos e deslancharem.

É hora de confiar em quem você é, no que você fez e acreditar que é possível.

Aproveitar o magnetismo para apresentar suas ideias e projetos, reuniões ou qualquer contato que necessite de convencimento e conquista. Se puder apresentar seus projetos e seu trabalho na fase ovulatória do seu ciclo menstrual, então, temos tudo isso elevado a terceira potência!

Presenteie-se para viver a estação

Outra coisa que é muito adequado ao verão é fazermos coisas que nos são gratificantes. Não há melhor momento para nos presentear, para fazermos aquilo que é valioso para si e também nutridor em todos os sentidos. É hora de chamar sua Afrodite interior e permitir-se sentir prazer e alegria. É hora se sentir-se amada, nutrida, apoiada e desejada.

E isso precisa começar dentro de nós, com nossos corpos e sentidos. Faça aquilo que desperte os sentidos, o seu amor próprio, que nutra as emoções e renove sua mente. Muitas vezes, presentear-se com uma massagem, passar por uma sessão de aromaterapia, sair com as amigas para um happy hour, marcar um jantar gostoso com a família, viajar e fazer passeios por um roteiro de artes, culinário ou social, pode ser bom para nos alinhar com essas energias.

Lembrando que tudo isso fica ainda mais potente quando, durante o verão, passarmos pelas Luas Cheias e estivermos em nosso período ovulatório. Todas essas fases representam esse mesmo aspecto – interno e externo (fase da lua e estação do ano).

Então, vamos começar a planejar e a aproveitar melhor o nosso verão?

Ana Paula Malagueta

Utiliza diferentes formas, ferramentas e caminhos como o Yoga, Astrologia, Tarot, Danças Circulares, BodyTalk e movimentos em grupos de mulheres para acessar, desenvolver, resgatar e integrar as energias dos Sagrados Feminino e Masculino em nossas vidas.

[email protected]