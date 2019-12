Limpeza energética para casa: duas ideias fáceis e poderosas

O Feng Shui da Escola do Chapéu Negro, que trabalha com diversas simbologias, sugere rituais de limpeza para harmonização e proteção da casa e de seus moradores.

A seguir, conheça duas limpezas energéticas fáceis e poderosas:

Limpeza energética com Eucalipto

O óleo essencial de eucalipto remove energias negativas, dissolve energias tristes, refresca e acalma os ambientes. E mais: o eucalipto tem o efeito energético de clarear a mente e de abrir caminhos. Veja como fazer:

Prepare um recipiente com um litro de água

Acrescente de sete a nove gotas de óleo essencial de eucalipto

Depois de limpar a casa, passe um pano úmido com essa água misturada com o óleo essencial de eucalipto em todos os cômodos da casa, movimentando em círculos e mentalizando frases positivas, como, por exemplo:

“Nessa casa só entra amor, saúde, prosperidade, alegria, luz e sorte. Casa querida, casa protegida”.

Importante: para o efeito de limpeza energética use o óleo essencial mesmo e não aromas sintéticos ou desinfetantes.

Limpeza energética com Sálvia

A defumação e limpeza com ervas é muito poderosa. Uma das mais indicadas para limpar, remover negatividades e transmutar as energias é a sálvia. Você encontra a sálvia em maço.

Antes de acender o maço de sálvia prepare o recipiente, como um prato ou pires ou bowl, para apoiar a sálvia enquanto anda pela casa.

Faça um momento de silêncio, conecte-se com você mesmo e com a sua casa e peça proteção.

Abra todas as janelas e, no final, abra a porta de entrada.

Vá para o cômodo mais distante da entrada da casa e comece por esse local e pelos quartos.

Passe a fumaça por todos os cantos dos cômodos em movimentos debaixo para cima e circulares ou espirais.

Entre em todos os cômodos: banheiros, lavabos, área de serviço, cozinha, salas. Em cada cômodo pode passar a fumaça dentro de móveis, armários, gavetas, estantes, prateleiras.

Pode passar nos quatro cantos de cada um dos cômodos, pelas paredes também.

Vá direcionando a fumaça para as janelas e varandas, mentalizando que a negatividade está indo embora.

Mentalize frases positivas, lembre-se de estar com o recipiente de apoio e se o maço de sálvia apagar, acenda de novo e continue o processo de limpeza.

Quando você chegar na porta de entrada, mande as energias negativas embora e convide a energia positiva mentalizando ou dizendo em voz alta:

“Esta casa é protegida e abençoada. Esta casa tem quatro cantos, em cada canto mora um anjo, uma luz. Nesta casa reina a tranquilidade harmoniosa, a prosperidade abundante, a saúde física, espiritual, mental e emocional e o mais puro e verdadeiro amor”.

E para atrair sorte e prosperidade, o Feng Shui indica dois rituais muito eficientes para o Ano Novo:

Soprar Canela

Esse ritual é indicado para ser feito no primeiro dia de cada mês e pode ser feito todos os meses do ano. Para garantir ainda mais prosperidade há potencial energético mais forte que favorece esse ritual no dia 1 de dezembro e no dia 1 de janeiro, por isso a recomendação do Feng Shui para que se faça esse ritual principalmente nessas datas.

Então, faça o seguinte:

Separe uma porção de canela em pó em um prato pequeno (pode ser um pires). Abra a porta principal da sua casa segurando o prato com a canela e assopre a canela de fora para dentro (a canela deve entrar na sua casa) mentalizando a prosperidade, fartura, riqueza e sucesso na sua vida pessoal e profissional e que a prosperidade mora na sua casa.

Outra forma é dizer:

“Quando essa canela eu soprar, a prosperidade aqui vai entrar. Quando essa] canela eu soprar, a fartura virá para ficar. Quando essa canela eu soprar, a abundância aqui irá morar”.

Fale em voz alta e assopre a canela. Faça isso pelo menos três vezes.

Ritual do Fogo

Um ritual muito simples que pode ser feito com a família ou com um grupo de amigos. Mas uma pessoa ou duas devem comandar o ritual. Você vai precisar de folhas brancas e novas de papel, canetas, uma bandeja ou forma que possa ser usada para queimar papeis, uma bandeja nova e bonita para distribuição de papeis.

Primeira etapa:

Reúna as pessoas numa roda.

Distribua as canetas e 1 folha de papel e peça para que as pessoas escrevam nessa folha os acontecimentos tristes, ruins, negativos do ano que está terminando.

Peça para que dobrem os papeis.

Recolha os papeis dobrados em uma bandeja ou forma de metal e queime.

Lembre-se e mentalize que o fogo é purificador e transmuta as energias.

Segunda etapa:

Distribua novas folhas em branco e peça para que as pessoas escrevam os objetivos, desejos, metas, intenções, resoluções para o novo ano.

Essa folha dever ser nova e as frases devem ser escritas afirmativamente e no tempo presente.

Peça para que dobrem os papeis e recolha esses pedidos na bandeja nova e bonita.

Ao recolher todas os papeis, você pode passar novamente pedindo para que cada pessoa retire um papel. A ideia – e a surpresa e o lado divertido do ritual – é que cada um pegue um papel que pode ser os pedidos de outra pessoa, mas que serão de sorte e prosperidade e podem ser até de previsão, mesmo que tenham sido escritos por outra pessoa.

Depois da surpresa, peça para que cada pessoa guarde o papel em um lugar especial da casa, dentro de um livro que gosta, num altar, numa gaveta ou, se preferir, a pessoa pode colocar na carteira ou na bolsa.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ O que você espera para sua vida em 2020? Veja previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot para você.

+ Veja quais são as previsões para os signos em 2020 e como aproveitar as oportunidades.

+ Veja quais são as previsões da Numerologia para 2020 segundo o número do seu ano pessoal.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]