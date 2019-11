Descubra o poder das ervas e revigore a sua energia

Buquê de ervas – Faça um buquê com as ervas selecionadas e coloque-o em um copo ou vaso com água. Faça a ativação das plantas e coloque o buquê onde você quer que aquela energia atue – pode ser a mesa de trabalho ou de estudo. Quando as ervas começarem a murchar, troque e refaça o buquê. Essa prática traz energia nova para o ambiente, limpa o cansaço, a fadiga mental e gera sensação de bem-estar.

Sachês – Escolha as ervas conforme o que você quer trabalhar na sua energia. Recomendo que use ervas secas para os sachês, pois as frescas podem estragar e mofar. Separe um punhado de cada uma delas, montando um composto. Separe pequenas quantidades em sete sachês (saquinhos de pano com amarração nas pontas). Faça a ativação da energia. Use um sachê por dia, durante sete dias. A cada troca, faça a ativação da energia no sachê que for utilizar naquele dia.