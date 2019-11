Previsões astrológicas de 25 de novembro a 1 de dezembro de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 25 de novembro a 1 de dezembro de 2019. Esta é uma semana com o tom de imprevisibilidade de Marte oposto a Urano, com potencial de acidentes, fenômenos meteorológicos e protestos ao redor do mundo. Há agitação também na vida pessoal, com chance de rupturas, imprevistos ou um forte impulso para mudanças.

Há pontos positivos na tendência de agitação para essa semana, um deles é que esse período é ótimo para relacionamentos, contatos sociais e oportunidades, com Vênus em conjunção com o próspero Júpiter e em bom aspecto com Urano e Marte. Há um tom de saber aproveitar o que surgir talvez de última hora, como um convite ou proposta.

No plano mental, Mercúrio faz boas sinergias com Netuno, Saturno e Plutão, prometendo intuição, mas também consistência de pensamento e profundidade.

Mercúrio traz inspiração para pensamentos e comunicações

Mercúrio faz trígono com Netuno, conectando a nossa mente a sonhos, insigths, símbolos e mensagens. Com a intuição e criatividade a mil, estes dias vão ser ótimos para criação e para prestar a atenção nos sinais, bem como para meditações e visualizações. E, além disso, na comunicação, é possível encontrar um tom mais intuitivo para transmitir o que for necessário. Vale usar metáforas e imagens.

Mercúrio também faz bom aspecto com Saturno, o que produz “cabeça no lugar” para avaliar e tratar de questões práticas, como fechamento de negócios, produção de relatórios e assinatura de contratos, além de trazer um tom mais objetivo para as comunicações, mas sem perder a diplomacia, devido ao bom aspecto também com Netuno.

No final de semana, Mercúrio faz sextil com Plutão, favorecendo mergulhos e profundidade nos pensamentos, interações e comunicações.

Vênus/Júpiter: sorte e extroversão

Até a quarta-feira (27), ocorre uma esfuziante conjunção entre Vênus e Júpiter, com extroversão e desejo de se divertir.

Esse aspecto, que vem desde a semana passada, traz sorte e expansividade para o amor, finanças e vida social. Há uma atmosfera de generosidade e podem não ser incomuns convites, presentes, favores, etc.

Solteiros que conhecerem alguém novo aqui podem ficar impressionados com a outra pessoa. Mas é preciso observar, igualmente, se não há exageros. E quem está em um compromisso deve buscar animação e gestos maiores ou ser mais expressivo na hora de manifestar afeto.

O único alerta é em relação ao excesso, pois pode-se comer, beber ou gastar demais. Nas finanças, podem surgir boas oportunidades, bem como também para compras.

Tenha paciência com imprevistos

Até quinta-feira (28), Marte se opõe a Urano, com efeitos transpondo a próxima semana. Marte/Urano é um aspecto de imprevisibilidade que pode acontecer desde com o clima e o tempo até fatores de última hora que não saem conforme o esperado.

Por isso, uma das primeiras recomendações é não fazer nada de importante no tempo exato, e sim, com antecedência, pois não se deve contar com previsibilidade e regularidade esses dias. Ter o famoso “plano B” vai ser de grande valia. Além disso, há potencial ampliado de acidentes, por isto se previna em relação ao excesso de nervosismo, que, muitas vezes, abre portas para este tipo de ocorrência.

As pessoas também tendem a ficar mais explosivas e impacientes, de maneira que rupturas podem não ser incomuns por estes dias, seja em casamentos, sociedades ou outro tipo de relação, em um período muito inclinado a mudanças.

Do lado positivo, se você precisa mudar, há coragem e disposição para isso, desde que você esteja preparado para arcar com as consequências. Há disposição em inverter padrões e agir em conformidade com novas atitudes.

Marte transita por Escorpião (19/11/19 a 03/01/20) onde tem extraordinária potência para grandes transformações, e esta pode ser uma época em que pode haver o início de várias delas!

Contudo, nesta semana também pode haver grande agitação na esfera coletiva, bem como, já foi citado, potencial de acidentes e acontecimentos impactantes, que causam assombro ou perplexidade.

Estímulos nas relações e negócios

Vênus faz trígono com Urano e sextil com Marte. São aspectos estimulantes, que podem movimentar negócios, contatos sociais e também a vida amorosa.

Solteiros estão em uma semana muito vantajosa para sair e para encontros, até mesmo surpreendentes, e quem sabe com pessoas fora do habitual. Além disso, a química também está forte, com Vênus em ótima sinergia com o intenso Marte em Escorpião.

Já os comprometidos devem aproveitar para caprichar um pouco no fator surpresa e novidade. Tente uma opção nova em algo, sacuda a relação.

Vale também pequenas mudanças no visual, como um novo corte de cabelo, luzes ou novas roupas marcando uma nova fase.

Semana para fechamento de negócios rápidos, vantajosos e de oportunidade. Créditos que não se esperava também podem entrar. Enfim, ótimas notícias nestes quesitos!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]