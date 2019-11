Vaporização do útero: como fazer e quais ervas usar

A vaporização do útero é mais do que uma técnica natural, é um ritual energético. O útero feminino guarda as memórias de uma vida inteira. Memórias negativas podem ficar acumuladas nas paredes do útero e, por isso, fazer limpezas nesse órgão podem nos ajudar a seguir em frente e deixar para traz energias que não são positivas.

Uma das técnicas de limpeza dessas memórias negativas é a vaporização do útero. O processo consiste na utilização de ervas e em como seus benefícios podem beneficiar o canal vaginal. Esse vapor ajuda a umidificar a área, melhorando a lubrificação e a circulação sanguínea.

Quando a parte física está sem a circulação sanguínea considerada sadia, a causa emocional pode se manifestar muito mais fácil no nosso sistema físico, podendo ocasionar na ausência de prazer sexual e de lubrificação.

Vaporização do útero: passo a passo

Escolha as ervas indicadas para seu caso e coloqueas-as em um balde.

Depois, despeje uma panela de água fervida por cima.

Posicione o balde entre suas pernas – é importante que esteja nua da cintura para baixo ou de saia e sem calcinha.

Cubra-se com um cobertor para concentrar o vapor. Se conseguir adaptar o “assento” do balde, de modo que consiga ficar sentada nele, é ainda melhor, pois facilita a chegada do vapor até a vulva. Se não conseguir, mantenha-se em pé mesmo.

Contraía o canal vaginal para que o vapor possa subir.

Ervas para vaporização do útero

Vários tipos de ervas podem ser usados para vaporização do útero. Mas eu tenho algumas sugestões:

Problemas menstruais : faça de uma a três vaporizações no período pré-menstrual, todo mês, até regularizar os sintomas que está querendo tratar. Ervas indicadas : agripalma, artemisia, manjericão, alecrim, calêndula e camomila.

: faça de uma a três vaporizações no período pré-menstrual, todo mês, até regularizar os sintomas que está querendo tratar. : agripalma, artemisia, manjericão, alecrim, calêndula e camomila. TPM : faça de uma a três vaporizações no período pré-menstrual, todo mês, até regularizar os sintomas que está querendo se tratar. Ervas indicadas : artemisia, orégano, folhas de framboesa e pétalas de rosa vermelha.

: faça de uma a três vaporizações no período pré-menstrual, todo mês, até regularizar os sintomas que está querendo se tratar. : artemisia, orégano, folhas de framboesa e pétalas de rosa vermelha. Menopausa : faça a vaporização de acordo com sua necessidade. Ervas indicadas: manjericão, folhas de framboesa, malva branca, sálvia e camomila.

: faça a vaporização de acordo com sua necessidade. manjericão, folhas de framboesa, malva branca, sálvia e camomila. Fertilidade: faça a vaporização na fase pré-ovular e ovular. Ervas indicadas: alecrim, artemisia, calêndula, camomila, pétalas de rosa vermelha e lavanda.

Pós-aborto : a vaporização só deve ser feita após sanar o sangramento provocado pelo aborto. A frequência pode ser de acordo com os sintomas, sejam eles físicos ou emocionais, enquanto houver alívio com o uso da técnica, usando cerca de uma a três vezes por semana. Ervas indicadas: artemisia, orégano, calêndula e lavanda.

: a vaporização só deve ser feita após sanar o sangramento provocado pelo aborto. A frequência pode ser de acordo com os sintomas, sejam eles físicos ou emocionais, enquanto houver alívio com o uso da técnica, usando cerca de uma a três vezes por semana. artemisia, orégano, calêndula e lavanda. Pós-parto: no caso de cesárea, a vaporização só pode ser feita após sanar o sangramento provocado pela cirurgia. Em caso de parto normal ou natural, pode-se iniciar imediatamente. Ervas indicadas: orégano, alecrim, mil- folhas, confrei, calêndula e mil- folhas.

Contra indicações

A vaporização não pode ser feita nas seguintes condições:

Durante a menstruação ou qualquer tipo de sangramento.

Infecções vaginais ou feridas abertas.

Na gestação.

Caso haja qualquer outra alteração do corpo específica que contraindique contato com calor ou vapor.

