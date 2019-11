Lua Nova em Sagitário: otimismo e imprevistos para o final do ano

No dia 26/11, às 12h05, ocorre a Lua Nova em Sagitário, com efeitos até 26/12/2019, quando ocorre a última Lua nova deste ano.

A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para a capital do Brasil, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias para toda a população do país, período denominado de lunação.

Conhecer essas tendências nos ajuda a compreender as temáticas que podem predominar durante um mês, para si mesmo e para pessoas próximas. Assim, você poderá aproveitar melhor o período.

Para entender também as suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos lunares personalizados no Horóscopo Personare.

A Lua Nova em Sagitário traz tendências alegres e festivas, como o signo, mas ocorre em uma oposição Marte/Urano, que não é um aspecto astrológico conhecido pela paciência. Isso pode indicar imprevistos e rupturas.

Boas relações tendem a ser preservadas, com Vênus bem aspectada no estável Capricórnio.

O que esperar para dezembro com a Lua Nova em Sagitário

Ascendente em Peixes: deixando-se levar pelas emoções

O sensível Peixes está na linha do Ascendente, falando de um mês sensível, em que tanto podemos fluir na alegria com outras pessoas, festejando e curtindo, como também sentir mais suas aflições. Peixes é o signo do cardume, e o cardume se mistura.

Além disso, o gasoso Netuno, regente de Peixes, também está na Casa 1: nada é preto ou branco, há muitos tons não só de cinza, como também de outras cores.

Com isso, é possível que haja a sensação de estar confuso e com menos clareza. Faço isso ou faço aquilo? Vou para cá ou para lá? Essas “nuvens” de dúvida, atraso e confusão podem estar mais presentes entre 5 e 11/12 (quando Sol está em quadratura com Netuno) e entre 18 e 22/12 (quando Mercúrio estará em quadratura com Netuno).

Vícios, algo relacionado a Peixes, podem aparecer ou voltar. Pode ocorrer de fazermos coisas que sabemos não ser as melhores, já que Peixes às vezes escorrega para as ilusões.

Netuno na Casa 1 indica um mês que nos pega pela sensibilidade, como já foi dito, com a emoção muito mais à flor da pele.

Do lado negativo desta Lua Nova em Sagitário , é preciso cuidar com dispersões. Também pode haver momentos de sono ou preguiça.

Do positivo, é possível que sejamos mais guiados por sonhos e pela energia de encantamento.

Fique atento apenas se você não está ouvindo o canto da sereia ou se iludindo em excesso, algo também possível com este dúbio planeta em destaque.

Sorte e projeção na carreira

Esse mês da Lua Nova em Sagitário tem uma particularidade digníssima de destaque: Sol e Lua estão no ponto mais elevado do mapa, o Meio-do-Céu. Por isso, existe evidência e a foco na carreira.

Há chance de sucesso, de ser visto, colher louros e ganhar aplausos e homenagens.

Quem estava esperando algo importante em termos profissionais, como ser chamado para uma vaga de emprego, o período dessa Lua Nova em Sagitário pode ser a hora de ver isso acontecer. Como é o último mês do ano, pode ser que essa chance ocorra por meio de uma promessa para 2020.

O Sol e a Lua no Meio do Céu pedem para não ter timidez e se lançar rumo a um crescimento e maior projeção, ainda mais por ocuparem o signo de Sagitário, conhecido pela ousadia e por acreditar em si mesmo.

Minha sugestão: vá com tudo e pleiteie aquela bolsa, aquela oportunidade e qualquer outro objetivo que você tenha! Pode ser que, com Netuno na Casa 1, algumas coisas demorem a se definir, mas as chances de sucesso são boas.

Outra coisa bastante sagitariana é: saia da casca! Literalmente.

Aceite convites, circule e se abra para oportunidades. Um dos segredos para a proverbial sorte sagitariana é justamente se expor mais ao mundo e circular.

A Lua Nova em Sagitário nos convida a manifestar mais alegria e animação em nossas vidas. Aproveite o momento.

Lua Nova em Sagitário: energia de mudanças e de rupturas

Outro fator muito interessante é a presença de Marte em Escorpião, um de seus signos de domicílio (o outro é Áries). Esse é um posicionamento dotado de muita força, garra e determinação.

Se você não estiver confuso ou perdido, um dos possíveis usos de Netuno na Casa 1 (excesso de dúvida ou sentimentalismo), esse posicionamento inspira a lutar pelo que você quer. E mais ainda na elevada Casa 9, das grandes aspirações, em sintonia com o Sol/Lua no Meio-do-Céu – já explicado no tópico anterior.

O mau uso de Marte na Casa 9, porém, é ficar brigando para ver quem está certo. Muita gente perde imenso tempo em redes sociais em discussões ou combates que não vão gerar mudanças.

Marte faz oposição com Urano, perguntando onde você precisa revolucionar, mudar, fazer diferente e alterar atitudes.

No entanto, não é uma combinação fácil. A imagem aqui é a de um cavalo com muita força, mas com muita rebeldia.

Essas são algumas das tendências:

há potencial para acidentes (assim como fenômenos da natureza), especialmente nas proximidades já da Lua Nova ou logo após.

também podem ocorrer atitudes intempestivas e impulsivas.

mais pessoas podem furar compromissos por motivos diversos, deixando os outros na mão.

também pode ocorrer mais acontecimentos que estão fora do controle, como um familiar que precisa ser operado de urgência.

há, igualmente, aumento de imprevistos, como atrasos em voos e outras ocorrências que pedem jogo de cintura.

discussões com potencial explosivo podem ocasionar mudança de rumos, o que na hora pode ser chocante, mas pode abrir novos caminhos.

Contra as autossabotagens

Mercúrio ocupa a Casa 9, no profundo signo de Escorpião, durante essa Lua Nova em Sagitário. Esse é um mês em que a mente pode, simultaneamente, ir fundo, mas também enxergar algo de cima. Isso pode aumentar muito o entendimento e a lucidez quanto a assuntos relevante.

Uma das condições para acessar isso vai ser, muitas vezes, confrontar autoilusões e autossabotagens, olhar onde nos colocamos como vítimas ou de forma passiva, e onde não estamos alinhados com os melhores padrões.

Para isso, é preciso coragem e honestidade. Caso contrário, a inteligência aqui disponível vai servir mais para criticar algo externo, e não para a própria cura.

Bom mês para estudos, palestras e se matricular em graduações e pós-graduações para 2020 (ou, ainda, pesquisá-las), pois há grande interesse em aprender e expandir horizontes.

Outra questão é que o revolucionário Urano ocupa a Casa 3, falando em um momento de renovação de pontos de vista. Em alguns casos, não raro por impacto de notícias ou de acontecimentos.

Além disso, há potencial maior, para quem estiver aberto a isso, a não se apegar em pontos de vista arraigados, finalmente mudar de ideia, rever algo ou repensar.

Oportunidades profissionais

Vênus, o planeta do amor e relações, está em Capricórnio, onde tem mais freios e limites. Contudo, faz uma combinação curiosa com Júpiter em Sagitário ao seu lado, que traz desejo de se expandir.

Isso indica que uma parte nossa quer se expandir nas relações, sejam afetivas ou de outra natureza, mas que, por outro lado, avalia e trata o assunto com muita seriedade, com alguma contenção capricorniana.

Vênus está na Casa 10, reiterando o que foi dito sobre dezembro ser um mês de sorte e vantagens na vida profissional.

Lembre-se que, em um contexto de crise, muitas vezes uma oportunidade aparentemente mediana precisa ser agarrada e aproveitada, pois, mais tarde, pode facultar, subir ou ter acesso a algo melhor.

Amor com potencial de compromisso

Vênus/Júpiter em trígono com Urano favorece os compromissos. No sentido de mantê-los, para quem está em um, e também para solteiros querem encontrar uma pessoa, que podem estar mais próximos de encontrarem alguém disponível para romance.

Vão funcionar as relações que estão cumprindo os acordos firmados. Caso contrário, a oposição Marte/Urano, já explicada, tende a dar guinadas e a fazer mudanças bruscas, uma vez que traz forte desejo de libertação de contextos desgastados.

Marte/Urano não raro faz isso da noite para o dia, surpreendendo muitas vezes a si mesmo e ao outro.

Festas animadas, mas sem loucura

Saturno e Plutão ocupam a Casa 11, do coletivo, podendo indicar tensão e preocupação com os assuntos do país, congresso e assuntos globais. Também pode ser indicativo de amigos, ou nós mesmos, envolvidos com questões estruturais e de transformação. Por exemplo, avaliando rumos profissionais ou pessoais que podem reverberar no futuro.

O mapa tem muita energia capricorniana, dizendo que, apesar do lado sonhador de Peixes e efusivo de Sagitário, vai existir também em uma faceta “pé no chão” e preocupada com futuro.

Até mesmo em gastos pode haver um pouco de ambivalência, por assim dizer, não querendo “cortar o barato” em um mês de festas, com atitudes pão duras, mas também tendo mais senso nas escolhas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]