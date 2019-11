As previsões das Runas para 2020 mostram que estamos prestes a iniciar mais um ciclo, mais um ano que nasce como desdobramento, continuidade e produto do anterior. 2019 foi um ano de grandes revelações, tendo a palavra, a comunicação e as tecnologias de informação como elementos chave de uma série de eventos significativos como previsto.

2020 é representado por Laguz, a runa da mulher, do fluir das águas e do amor, que é seguida por Uruz, a força indomável, e Mannaz, a humanidade, o povo.

A combinação das três runas sinaliza que teremos as ruas mais uma vez cheias por um mar (Laguz) de gente (Mannaz) lutando por mudanças (Uruz).

Uruz é a runa que representa o auroque, um tipo de bovino selvagem com longos chifres visto pelos povos nórdicos como feroz de destemido que tinha de ser derrotado com as próprias mãos por aqueles que desejassem se tornar guerreiros.

Isso sugere que os protestos não serão pacíficos, ainda mais tendo essa mobilização potencializada pelas águas das emoções de Laguz, num cenário tão polarizado.

Previsões das ruas para 2020: as manifestações

Essa luta que se descreve tem como motivação valores humanos e não materiais, evidenciando um longo processo coletivo que se encontra em desenvolvimento lentamente: a substituição do capital e do dinheiro como bem coletivo maior e mais valorizado, pelas questões humanas.

Outro elemento que se destaca nas previsões das runas para 2020 é a presença da mulher representada pela runa Laguz. Os direitos das mulheres serão reivindicados com força e personalidades femininas vivas ou simbólicas e podem ser o gatilho e as motivações dessa imensa e intensa mobilização e lutas coletivas, chamando a atenção para o que representa a runa Mannaz, a harmonia entre pessoas, a igualdade, a fraternidade e a união.

O que envolve as águas, sejam rios, lagos ou oceanos produzirá ações coletivas que terão como objetivo a sua proteção e preservação ao longo do ano. Provavelmente, teremos desdobramentos dos incidentes que ameaçaram nossas águas nos últimos tempos, que levarão, por meio de muita pressão, à tomada de medidas para sua resolução e prevenção.

O campo das artes será o cenário de mudanças sociais e artísticas, reunindo artistas em ações conjuntas no próximo ano. O cinema, o teatro, as artes plásticas e a música nos reservam surpresas bem agradáveis no que diz respeito à produção artística. Provavelmente, poderá acontecer algum encontro ou parceria ou produção relevante entre artes e ciências.

Previsões das ruas para 2020: o que nos une

O amor (Laguz) é a força (Uruz) que nos une (Mannaz). 2020 é o ano ideal para estar com os amigos, para curtir as pessoas que gostamos, sair com o pessoal, participar de eventos, ir a shows, parques, praia. Sabe aquele momento que tudo corre melhor quando estamos acompanhados? É esse mesmo!

Um sentimento de empatia preencherá o ar e tocará o coração das pessoas levando-as a olhar mais para o outro e pensar no que se pode fazer por quem está à nossa volta motivando ações humanitárias e generosas.

É um ótimo momento para trabalharmos e compreendermos nossas emoções, fortalecer nossa autoestima, sendo indicado para iniciar psicoterapia e terapias alternativas que trabalhem as emoções e usem a água como instrumento terapêutico e como florais, por exemplo.

A Deusa se mostra nas runas em sua plenitude, força e benevolência potencializando ainda mais os trabalhos com o sagrado feminino e tudo aquilo que nos une pelo amor.

Dicas para a passagem de ano

Ações altruístas são o ouro de 2020.

Seja generosa e compartilhe o que você tem.

Separe roupas e coisas que não usa mais e doe para quem precisa.

Passe adiante o que não tem mais utilidade para você e isso te fará entrar na sintonia da prosperidade e da abundância.

Todo ato de generosidade terá um efeito positivo na sua vida, mais que em qualquer outro momento.

Faça terapia floral.

Tome banhos de ervas, de mar, de rio, de cachoeira, de lagos, quando puder e use tudo o que é a base de líquidos para se fortalecer espiritual e energeticamente.

Continuando a dica do ano passado, procure um psicólogo ou psicanalista. Você verá que terá resultados incríveis.

Pinte, desenhe, faça alguma atividade artística que lhe permita expressar seus sentimentos e estimular sua criatividade.

