Previsões astrológicas de 18 a 25 de novembro de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para a semana de 18 a 25 de novembro. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos.

O Sol ingressa no otimista Sagitário nesta semana, marcando uma época do ano em que as pessoas tendem a ficar mais animadas com planos e festas.

Além disso, Vênus fica em conjunção com Júpiter, uma combinação especial, alegre e festiva, com sorte no amor e nas finanças. Mas dada a excessos também.

Fora isto, Mercúrio fica direto, com papéis e trâmite fluindo melhor, mas, no mesmo dia, começa a oposição de Marte com Urano, que traz imprevistos e pede jogo de cintura.

Previsões astrológicas para a semana

Até terça-feira (19), atua um bom aspecto entre Marte e Júpiter, que vem desde a semana passada, e propicia muito ânimo, energia, gás, decisão e espírito de aventura. Aproveite todo esse impulso.

Dias de expansividade e sorte

A grande vedete da semana é a conjunção de Vênus com Júpiter, a partir da metade da semana, com efeitos até a quarta-feira (27).

Esse é um aspecto de sorte e expansividade para o amor, finanças e vida social. Traz toda uma energia de animação e ajuda a se conectar com prosperidade. Favorece passeios e viagens, já que até 25/11 ocorre em Sagitário, signo ligado a essa tendência.

Atmosfera é de generosidade e podem aparecer convites, presentes ou comemorações. Esteja aberto! Esse é um bom momento para a vida social e encontros.

Solteiros que conhecerem alguém novo aqui podem ficar impressionados com a outra pessoa. Mas é preciso observar, igualmente, se não há exageros nas expectativas.

O período é ótimo para a paquera!

E quem está em um compromisso deve buscar animação e gestos maiores, como ir para um restaurante ou festa que se queira muito ou presentear a outra pessoa com algo especial.

O único alerta é em relação ao excesso, pois pode-se comer, beber ou gastar demais por estes dias.

Nas finanças, podem surgir boas oportunidades, bem como compra de itens especiais.

Decisões mais fáceis

Retrógrado desde o início de novembro, Mercúrio retoma o movimento direto a partir desta quarta-feira (20).

De acordo com as previsões astrológicas, vamos sentir mais facilidade em decidir, tendo clareza de raciocínio, sem dar tantas voltas, o que vai favorecer assuntos práticos, como tramitar documentos, comprar passagens aéreas, tomar decisões. As comunicações estarão mais fluidas.

O dia a dia poderia ficar mais ordenado com a retomada do movimento direto de Mercúrio, contudo, Marte oposto a Urano, como você vai ver no último tópico, sugere efeito contrário. Então ainda vai ser preciso lidar com o fator imprevisibilidade.

Sol em Sagitário: tempo de animação

O Sol ingressa em Sagitário na sexta-feira (22), ficando no signo até 22/12. Essa é uma das épocas mais animadas do ano, com o clima de antecipação do Natal e Ano Novo.

Toda essa energia tem a ver com Sagitário, que pensa em alegria, viagens e se entusiasma com novos planos.

Para a Astrologia, é uma época de expansão, em que parece que enxergamos mais o cenário global, aquilo que queremos, além de ser a antecipação de um período de reencontros e muita sociabilidade.

Um único, porém, são os exageros, que podem acontecer nas compras ou na ansiedade.

Ter “plano B” faz a diferença

A partir de quarta-feira (20), Marte se opõe a Urano, com efeitos transpondo a próxima semana. Marte/Urano é um aspecto de imprevisibilidade, que pode acontecer desde com o clima (como fortes chuvas ou ventos), até fatores de última hora que não saem conforme o esperado.

Por isso, uma das primeiras recomendações é não fazer nada de importante com tempo exato ou apertado. O melhor será sair com antecedência, pois não se deve contar com regularidade estes dias.

Ter o famoso “plano B” vai ser de grande valia, como um pacote de biscoitos no carro se houver um engarrafamento. Além disso, há potencial ampliado de acidentes.

As previsões astrológicas para esta semana sugerem que saber lidar com o nervosismo será fundamental.

As pessoas também tendem a ficar mais explosivas e impacientes, por isso rupturas podem não ser incomuns por esses dias, seja em casamentos, sociedades ou outro tipo de relação.

O período é propenso a mudanças e novas direções de vida.

Do lado positivo, se você precisa mudar, há tendência de coragem e disposição para isso, desde que você preparado para arcar com as consequências desse novo passo.

