Tarot de 2020: O Imperador e as previsões para o amor e o trabalho no ano novo

Eis que a Carta de Tarot de 2020 é O Imperador. Esse arcano é representado por um homem sentado em um trono, segurando um cetro e com um escudo aos seus pés, administrando seus domínios e pensando em novas táticas para ampliar suas conquistas.

Depois de um ano de tantas decisões, em que novos rumos políticos se desenham para o Brasil e de sérias alterações sociais, financeiras, ambientais e pessoais ao redor do planeta, nada melhor do que passar tudo a limpo o quanto antes. Com o Tarot é possível saber de antemão o que será exigido, oferecido e cobrado de cada um de nós.

É assim que encaramos cada novo ano que entra: como uma possibilidade de renovação dos desejos, das atitudes e das esperanças sobre aquilo que queremos ou temos que fazer.

O QUE É O ARCANO DO ANO?

O Tarot é uma ferramenta de orientação e de estratégia. Os 78 arcanos – 22 maiores e 56 menores – têm como objetivo promover o autoconhecimento e aconselhar sobre as melhores atitudes a serem tomadas em determinado momento.

Para o cálculo do arcano de 2020, são considerados apenas os Arcanos Maiores. Cada Arcano Maior tem em sua estrutura um número e um símbolo (imagens arquetípicas da sociedade), que ajudam a reforçar as mensagens e as metas a serem consideradas assim que entra um novo ano.

Para saber qual será a carta de tarot de 2020, basta somar 2+0+2+0, que dá 4. No Tarot, o arcano de número 4 é chamado de O Imperador — um homem sentado em um trono, segurando um cetro e com um escudo aos seus pés, administrando seus domínios e pensando em novas táticas para ampliar suas conquistas.

Tarot de 2020 e a virada da década

Sempre que se faz uma análise de um arcano regente de um ano é prudente levar em conta que ela suscita possibilidades de interpretação. Existem outros métodos para se calcular a carta que diz respeito a esses doze meses, mas a maneira como aplicamos aqui é a mais fácil e a mais popular entre tarólogos de diversas nacionalidades.

Por ser um sistema oracular que dialoga com outros, como a Numerologia, fazemos o uso do cálculo para extrair este número-chave. O 4 é tradicionalmente o número do arcano maior O Imperador, a carta associada à administração, ordem, estabilidade, progresso e aos investimentos.

Em 2020 será frequente vivenciar momentos de reformulação de ideias, conceitos, práticas e condutas, já que tendem a surgir ou ressurgir novas frentes de liderança, estratégias sensatas e reorganização das leis, da sociedade e, a nível pessoal, das intenções e das atitudes.

AMOR E AMIZADE EM 2020

O Imperador prenuncia estabilidade emocional e força para gerenciar um relacionamento, mas todo o cuidado será pouco no que diz respeito à maneira de cultivar e demonstrar afeto.

Este arcano simboliza uma postura extremamente racional e até mesmo pouco dada a demonstrações de carinho, como se só a lógica, a seriedade e a certeza contassem para o amor dar certo.

Aos que namoram ou são casados, O Imperador assenta as juras de confiança e reforça casamentos e uniões estáveis, ainda que possa deixar a desejar em relação a uma posição mais doce e atenciosa que um compromisso demanda, ainda mais quando firmado entre duas pessoas que se amam.

Em diversos momentos do ano, pode se sobrepor a vontade de uma pessoa em detrimento das escolhas da outra, o que acarreta em frustração e até mesmo em opressão.

Mas o ano regido pela carta O Imperador também exige clareza em relação ao apego ou ao hábito de uma pessoa pela outra.

É comum o aumento de tensão em casais que ficam presos ao que conquistaram juntos, alimentando o medo de perderem o que (e quem) possuem.

Para quem não está em uma relação, o ano de 2020 pode ser promissor se houver disponibilidade para encontrar pessoas na mesma vibração e com interesses parecidos.

Essa disponibilidade é importante que O Imperador pode suscitar posturas cada vez mais resolutas associadas ao amor, como se fosse impossível ou muito raro aparecer alguém considerável para um envolvimento.

A descrença ou mesmo a resignação em relação ao afeto e às emoções pode endurecer ou obstruir a gentileza, a abertura emocional e a predisposição para conhecer alguém, ficar ou firmar um namoro.

O importante é que, quando refutadas essas posturas, pode haver algo considerável em termos de envolvimento e de enamoramento. Abrir o coração será importante em 2020.

SAÚDE EM 2020

De acordo com o Tarot de 2020, nesse ano será importante considerar o movimento do corpo físico com mais frequência.

O Imperador simboliza estabilidade material e também normalidade do funcionamento dos órgãos e dos sentidos, mas todo cuidado é sempre pouco.

O primeiro passo é perceber que o arcano é frequentemente retratado sentado, quase imóvel, administrando suas prioridades.

Essa representação simbólica se relaciona diretamente com a nossa postura de cada dia, com a maneira como nos sentamos e assim permanecemos por horas.

SAÚDE DE FERRO É CORPO EM MOVIMENTO

O Imperador precisa ter noção de que sua maior riqueza é sua vida, não suas terras, seu dinheiro e suas ambições. Embora a tendência deste arcano seja ficar acomodado e dando desculpas para justificar seus esforços mentais, o conselho é justamente nos levantarmos e sacudir a poeira.

Movimentar o corpo tende a ser de extrema importância em 2020, mas antes disso é preciso ter noção do próprio corpo, como que para “acordá-lo”.

Práticas como Thai-Chi, musculação, crossfit, ioga, aeróbica, caminhadas e corridas serão mais que benéficas para administrar a saúde sem tantas queixas.

TRABALHO E DINHEIRO EM 2020

Para quem está trabalhando, o arcano regente de 2020 aponta para prováveis promoções, aumento de salário ou mesmo para o aperfeiçoamento e maestria em seu próprio ofício, como a formação em cursos de especialização.

É um período importante para quem se dedica realmente ao que faz, já que esse arcano do Tarot, que é o rei de todos os reis, concede a clara noção de quem e é e do que se faz.

Tende a ser um período não só de coroamento da própria dedicação profissional como também da sensação de que o ofício escolhido é providencial, gerando maior entusiasmo e envolvimento com que (e como) se faz.

Para quem não está trabalhando, as tendências são positivas na medida em que há predisposição para encontrar um emprego à altura.

Isso ocorre porque O Imperador está sentado e, portanto, espera as coisas acontecerem e chegarem até ele.

Se essa medida for seguida à risca, poucas oportunidades serão avaliadas e agarradas como devem. O mais sensato é levantar e ir atrás da posição que se deseja alcançar, mesmo que não se saiba por onde começar.

A predisposição é a chave em 2020 para redefinir o perfil profissional e começar a prosperar. Desistir ou esmorecer não serão medidas aceitáveis.

O Imperador é o senhor dos investimentos, das compras e das vendas. Ele sabe movimentar o capital e por isso acaba regendo a maneira como lidamos com nossos ganhos e gastos.

Em 2020 tende a ser frequente tanto a postura de esbanjar quanto a de se preocupar e poupar dinheiro. Isso ocorrerá porque pode haver melhorias na economia e mundial, como se reajustes e cálculos fossem refeitos em relação a direitos trabalhistas, remuneração e aumento de salários.

É importante, em 2020, investir e economizar. O equilíbrio entre gastar e guardar dinheiro precisa ser aprimorado ao longo dos meses para evitar surpresas. O Imperador representa aqueles cujo lema é “não se sabe o dia de amanhã”, que é levado muito a sério em termos de segurança financeira.

PREVISÕES PARA O BRASIL E O MUNDO

2019 não foi fácil para muita gente. Releia o arcano de 2019 clicando aqui e faça você mesmo uma retrospectiva. Em 2020, O Imperador prenuncia momentos de repressão causadas por governantes e representantes, como se a ordem dos mais poderosos fosse soberana, inquestionável e imbatível.

Isso dá a entender que nos próximos meses pode ser ainda mais frequente ataques a instituições, constituições e medidas violentas para manter a vontade de partidos políticos ou de organizações sociais.

Em contrapartida, nomes fortes e figuras proeminentes podem emergir para medir forças e combater posições autoritárias, opressoras inconstitucionais. 2020 tende a ser repleto de embates políticos que vão ditar os rumos do país e do mundo nos próximos anos.

MAIS SENSATEZ E MENOS EGOÍSMO

Se em 2019, com o arcano O Pendurado tivemos de cultivar maior equilíbrio emocional para driblar situações difíceis e diminuir o medo da vida e da morte, em 2020, com O Imperador será necessário agir com mais paciência e bom senso do que tomar qualquer partido ou atitude por mero impulso.

O Imperador é um excelente exemplo de reflexão, domínio das situações e plena capacidade de solucionar problemas. Mas também é o regente da impulsividade, do egoísmo, da falta de estribeiras e da errônea postura de que sua vida, seus interesses e suas vontades devem vir antes de qualquer outra pessoa ou outra coisa.

O mais prudente em 2020 é andar com a cabeça erguida, sem tanto medo, mas lembrando de que há muita gente ao nosso redor. E cada pessoa, próxima ou distante, tem suas guerras internas e externas acontecendo todos os dias.

O melhor a se fazer, então, é dar força a quem precisa em vez de ajudar a piorar situações. O Imperador só chega a ser senhor do mundo quando descobre que o mundo está ao redor dele, não a seus pés.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ O que você espera para sua vida em 2020? Veja previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot para você.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Quer entender melhor sua personalidade? Leia o significado da combinação do seu signo com ascendente.

Leo Chioda

É escritor e tarólogo. Dedica-se a palestras sobre Tarot, pesquisas históricas e prática da leitura das cartas. É também autor do Tarot Direto e Tarot Mensal do Personare.

[email protected]