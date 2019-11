Homeopatia serve para prevenir e proteger o corpo

É melhor prevenir ou remediar? Por que a prevenção é deixada tão de lado? Poucos lembram disso, mas a homeopatia serve para estimular o próprio organismo a reagir às doenças e a criar seus próprios mecanismos de defesa contra o surgimento delas.

O fato é que a saúde deveria ser prioridade sempre, porque várias doenças podem deixar marcas que não podem ser apagadas em uma limpeza com esponja, água e sabão. Samuel Hahnemann, o fundador da homeopatia, sempre insistiu na importância da prevenção.

Em geral, sempre estamos a ponto de começar algo que pode melhorar nossa saúde, mas acabamos deixando para outro momento.

De acordo com o dicionário:

Prevenção. substantivo feminino. 1. ação ou resultado de prevenir (-se). 2. conjunto de medidas ou preparação antecipada de (algo) que visa prevenir (um mal).

Prevenção, portanto, é uma ação da qual se espera um resultado. Qualquer ação depende da vontade da pessoa que a exerce. Em um só dia, realizamos inúmeras ações.

Precisamos colocá-las em uma ordem de prioridade. Por que então a prevenção não entra lá na frente dessa lista? Afinal, ninguém quer ter uma doença grave. E a homeopatia serve para prevenir nosso organismo de ameaças que a gente não espera.

Ameaças alertam para prevenção

Para querer se prevenir de algo é preciso ter consciência de que existe uma ameaça. Até os anos 1960, por exemplo, os efeitos nocivos do cigarro eram menos conhecidos. Não fazia sentido alguém deixar de fumar para se prevenir de algo.

Se na época alguém dissesse “vou parar de fumar para evitar um câncer de pulmão” seria tido como louco ou, numa definição mais suave, excêntrico. Hoje a relação de doenças que já foram associadas ao hábito de fumar é bem extensa.

E a expectativa se tornou contrária. As pessoas que fumam se desculpam por fazê-lo, como se estivessem cometendo um pecado mortal. Então, agora deixar de fumar ou nem começar a fumar é reconhecido como um hábito saudável que previne muitas doenças.

Todos lembram do atentado ao World Trade Center, em Nova York. Os terroristas invadiram as cabines dos aviões e passaram a pilotá-los, transformando-os em armas letais.

Meses depois dos ataques, os deputados americanos instituíram uma lei para que as cabines dos pilotos permaneçam trancadas durante todo o voo. Uma medida que foi aplaudida no país.

O escritor Nassim Taleb propôs a seguinte hipótese: imagine se essa lei tivesse sido proposta antes dos atentados. As companhias aéreas iriam reclamar do investimento em novas portas nas aeronaves, os passageiros se queixariam do exagero de não poder ir à cabine do piloto para tirar uma foto no cockpit, os pilotos achariam péssimo ter que ficar trancados durante tanto tempo.

Prevenir ou remediar uma doença?

O risco da cabine dos pilotos acessível aos passageiros sempre existiu, mas não era percebido como tal. A partir dessa tomada de consciência, são tomadas medidas de prevenção.

Não valorizamos aquilo que não vivenciamos. As pessoas geralmente buscam um médico para prevenção após alguma doença séria ou a notícia de alguém próximo que morreu por uma determinada doença ou passou por tratamentos dolorosos tratando de alguma delas.

Essa proximidade com alguma doença desperta a busca pela prevenção. Não é espanto nenhum que, depois de poucos meses, as medidas preventivas já tenham sido abandonadas por causa de outra prioridade qualquer.

Previna-se para que as doenças não apareçam como surpresas na sua vida.

Marcelo Guerra

Médico graduado pela UFRJ. Começou a carreira como Psicanalista e depois enveredou pela Homeopatia e Acupuntura. Ministra oficinas e palestras em todo o Brasil e atende em consultório no RJ.

[email protected]