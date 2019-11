Ano Pessoal 2020: as previsões da Numerologia para o Amor

O que esperar para o Amor no novo ano? As Previsões da Numerologia para o Amor em 2020 passam pelo símbolo do número do Ano Universal – a soma os algarismos (2+0+2+0) que resulta no número 4 – relacionado ao seu Ano Pessoal em 2020 – que pode ser calculado aqui.

Neste guia sobre o Amor em 2020, entenda o simbolismo, os desafios e as oportunidades que o Número 4 nos traz para nossos relacionamentos e, na sequência, veja as previsões para o seu Ano Pessoal.

É para toda a vida?

Por mais que pareça muito romântico ou mesmo nada atual essa frase a respeito do “amor eterno”, a simbologia do 4 nos aponta que o teste do tempo será muito importante em termos afetivos.

Para quem não está se relacionando, isso pode representar que as aventuras românticas ou mesmo sexuais poderão ser exceção. O objetivo maior será se comprometer. Se for para relacionar, que seja um vínculo com perspectivas de longo prazo.

Para quem está numa relação, por mais que não tenhamos controle sobre certos eventos do destino, o foco será o de permanecer ao lado da pessoa parceira durante muitos e muitos anos. Porque o 4 almeja edificar ou reestruturar bases seguras para que um laço afetivo seja duradouro. Não por acaso a formalização e legalização de vários relacionamentos poderão ocorrer: assumir um namoro, noivar e casar.

Se a relação estiver ruim, o apego, o comodismo e o medo do novo poderão fazer com que muita gente suporte situações insatisfatórias apenas para não se deparar com o desconhecido ou o instável. O simbolismo do 4 detesta mudanças. O risco é tolerar o intolerável. Prender-se a alguém porque já se conhece e não se quer ter o trabalho de começar todo o processo de conhecer, se familiarizar e construir um vínculo efetivo com um novo par pode ser uma decisão nada benéfica para seu futuro. Por isso, maturidade e perseverança serão fundamentais.

Comprometimento maduro

O número 4 (do Ano Universal em 2020) é associado a comportamentos maduros. Enxergar a realidade, aceitar os fatos, reconhecer os limites e as dificuldades. E também planejar e se comprometer com senso prático na execução das metas individuais e conjugais que gerarão mais segurança à vida a dois.

Nesse sentido, uma das belas funções do simbolismo do 4 será fundamental: o mútuo amparo.

Você apoiar a pessoa parceira diante de eventuais deveres extras e responsabilidades familiares e profissionais. Do mesmo modo, receber da pessoa amada esse suporte. Esse comprometimento repleto de resiliência para perseverarem na superação dos desafios gerará um novo nível de união entre vocês.

É preciso salientar também que a simbologia do 4 está associada às amizades. Para quem não está se relacionando, saber que a partir de uma amizade poderá surgir um romance. Para quem vive uma relação, o nível de companheirismo entre você e a pessoa parceira será muito valorizado. Esse convívio fraterno com quem você se relaciona pavimentará a base de estabilidade e durabilidade ao vínculo de vocês.

Foco no trabalho e pouco tempo para o Amor em 2020

A simbologia do 4 aponta para uma preocupação em 2020 com as questões práticas. Consequentemente, poderá haver pouco tempo para o lazer e o amor. Seja para quem está se relacionando ou não, o foco em trabalhar, produzir e ganhar dinheiro poderá dispender muita energia e diminuir a dedicação para se relacionar ou para a pessoa parceira.

Para quem estiver se relacionando em 2020, objetivos materiais poderão ser constantemente buscados. Conversas a respeito de como administrar melhor as finanças, dividindo despesas, reduzindo gastos para poupar e investir, enfim, planejamentos de como ter mais dinheiro poderão ser feitos. Até mesmo para se adquirir bens e conquistar mais estabilidade material.

Se faltar uma boa organização financeira, uma maior responsabilidade no gerir as finanças, a relação poderá se abalar.

Para os solteiros e solteiras, esse aspecto pode atrapalhar o começo da relação. Caso não se perceba no outro um comprometimento em trabalhar, perseverar e ter uma melhor renda, o desânimo de se envolver afetivamente pode preponderar. Afinal, num Ano Universal simbolizado pelo 4, o nível de exigência fica maior, especialmente quanto a viver uma relação com alguém que lhe proporcione segurança. E todos sabemos o quanto a condição financeira contribui para que essa sensação de estabilidade seja obtida ou preservada.

Casa, comida e roupa lavada

Na vida a dois em 2020, as questões práticas do dia-a-dia serão cruciais para uma mútua satisfação afetiva. A pessoa parceira e você precisarão colocar mais os pés no chão e lidar de forma bem organizada e produtiva com burocracias, finanças, alimentação, saúde, enfim, tudo o que é material.

A simbologia do 4 é altamente terrena, física, palpável. Portanto, aquela brincadeira de que alguém é “bom partido” ou oferece “casa, comida e roupa lavada” fará muito sentido neste ano. Os pré-requisitos para a continuidade de um relacionamento ou para o início de um laço afetivo terão esse colorido objetivo.

Nesse sentido, poderemos notar as pessoas mais reservadas e seletivas. Parece que quem for iniciar uma relação em 2020 carregará consigo uma lupa e uma régua. A lupa para enxergar claramente os defeitos, limitações e diferenças com o outro, a fim de verificar se são conciliáveis ou se são impeditivos para uma vida a dois.

Régua para medir o quanto a pessoa que está almejando se relacionar com você corresponde ao grau de exigência quanto à seriedade, responsabilidade e comprometimento que quer na área afetiva. Saiba que o outro também estará com uma lupa e uma régua para enxergar e averiguar esse mesmo nível de envolvimento e perspectivas futuras em você e com você.

Correspondendo, excelente. Porque uma vida a dois realmente consistente poderá ser construída ou reestruturada em 2020. Com muita perseverança, acordos justos entre as partes e mútuo amparo neste ano.

Veja algumas dicas de como o Ano Universal 4 poderá ser melhor vivido, com base em seu Ano Pessoal em 2020.

Ano Pessoal 1 no Ano Universal 4

Dificuldades: iniciar novo hábito, nova atividade (seja em que área for), como alcançar mais independência, liderança e renovação.

Objetivos: autonomia, autoconfiança e criatividade.

Para vencer os desafios: tenha resiliência.

Ano Pessoal 2 no Ano Universal 4

Dificuldades: lidar com as emoções, de assinar um contrato, estabelecer (ou manter) parcerias e viver relações afetivas.

Objetivos: companheirismo, de relações justas e mutuamente satisfatórias com maturidade emocional.

Para vencer os desafios: força de vontade.

Ano Pessoal 3 no Ano Universal 4

Dificuldades: se socializar, se expor, encontrar as palavras certas e buscar o prazer.

Objetivos: atingir um novo patamar de comunicação, autoconfiança, diversão e sedução.

Para vencer os desafios: persista.

Ano Pessoal 4 no Ano Universal 4

Dificuldades: construir ou reestruturar as bases de sua vida (família, residência, saúde, carreira).

Objetivos: segurança, estabilidade e credibilidade.

Para vencer os desafios: tenha constância.

Ano Pessoal 5 no Ano Universal 4

Dificuldades: dar uma guinada em sua vida.

Objetivos: progresso, expansão, percepção e liberdade, seja por meio de um novo curso, um intercâmbio, a participação num grupo, uma viagem ou um novo (ou reciclado) relacionamento.

Para vencer os desafios: confie e persevere.

Ano Pessoal 6 no Ano Universal 4

Dificuldades: harmonizar suas relações familiares, se integrar em um grupo ou equipe, bem como de se entender com alguém e realizar um ideal social em 2020

Objetivos: união, companheirismo, amizade e prestatividade.

Para vencer os desafios: resiliência.

Ano Pessoal 7 no Ano Universal 4

Dificuldades: se especializar, ter fé e olhar para certos medos e limitações.

Objetivos: embasamento e qualidade ao seu saber, de autoridade na sua área, de confiança no futuro e de autoconhecimento.

Para vencer os desafios: lute com afinco.

Ano Pessoal 8 no Ano Universal 4

Dificuldades:obter uma promoção, ganhar mais dinheiro, dar conta de maiores responsabilidades (familiares e profissionais) e de assumir uma posição de mais autoridade.

Objetivos: reconhecimento, respeitabilidade, poder e segurança.

Para vencer os desafios: acredite!

Ano Pessoal 9 no Ano Universal 4

Dificuldades: dar uma guinada em sua vida. Você quer fazer um novo curso, um intercâmbio, participar de um grupo, fazer determinada viagem ou ter um novo (ou reciclado) relacionamento.

Objetivos: progresso, expansão, percepção e liberdade.

Para vencer os desafios: persevere.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

