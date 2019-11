Respiração consciente: meditação guiada para manter a mente organizada

Você sabia que a respiração consciente contribui diretamente com o seu bem-estar e qualidade de vida? A rotina costuma exigir muito e, cada vez mais, precisamos equilibrar uma quantidade maior de compromissos.

Por isso, incluir momentos para inspirar e expirar de forma lenta e profunda é essencial para manter a mente e agenda organizadas.

Mas, o que seria manter a mente na mesma organização que a agenda? É simples, basta entender que cada coisa tem o seu tempo e espaço. Quando a mente fica sobrecarregada, pode gerar estados de estresse tão intensos que o corpo começa a falhar. Sintomas como palpitações, falhas de memória, tonturas e dores no corpo podem aparecer, comprometendo o nosso bem-estar e a saúde.

Com isso, o mundo começa a ficar cinza e nada mais tem graça. Tudo se resume a rotina desgastante e nada empolgante. Você já se sentiu assim? Você se sente assim? Sabia que seus problemas nesse departamento podem acabar de uma forma simples, barata e que você carrega consigo o tempo todo. Como? Respirando!

O poder da respiração consciente

A respiração é um ato automático mas, o simples exercício de inspirar e expirar de forma lenta e profunda tem o enorme poder de oxigenar a mente e acalmar o coração. Quando, durante alguns instantes, nos dedicamos na percepção total da respiração, é possível parar e pensar na melhor forma de lidar com diversas situações cotidianas.

O simples exercício de inspirar e expirar de forma lenta e profunda tem o enorme poder de oxigenar a mente e acalmar o coração

A rotina é sua aliada e não sua inimiga, mas se você não souber lidar com ela e “encolher”, ela vai te engolir. Dessa forma, você pode parar no buraco fundo da depressão. Nesse momento, lembre-se da sua ferramenta primordial que está sua disposição: a respiração!

Muitas vezes, esquecemos que o nosso corpo é como uma máquina. Ele precisa de manutenção e atenção. E, quando negamos esse cuidado, essa máquina expira mais rápido.

Ou seja, as doenças aparecem. E, às vezes, isso ocorre de forma tão abrupta que precisamos entrar em licença médica por não aguentarmos o tranco.

Ao incluir a respiração consciente em seu cotidiano, inspirando e expirando lentamente, você cria uma percepção maior do que pode ser modificado e melhorado em sua rotina, tornando-a sua aliada.

Somos seres únicos e incríveis, e cada um de nós temos nosso próprio ritmo. Ao se observar e também observar as pessoas ao redor, é possível perceber que cada um possui seu compasso particular e, assim, fica mais fácil se adaptar e se ajustar. Afinal, quando respeito meu próprio tempo e também o tempo do outro, paro de criar expectativas. Assim, o dia a dia pode fluir de forma mais harmônica.

Faça uma meditação guiada

É possível começar aos poucos: inspira e expira para não expirar. Ou seja: para não encurtar o “prazo de validade” da sua própria saúde. Depois, é possível partir para um inspirar, expirar para se inspirar! Nesse momento, a criatividade vai correr solta e o mundo ganhará um colorido todo especial.

No áudio abaixo, você aprende uma meditação guiada para respirar de forma consciente. Basta dar “play” e experimentar a técnica.

Andrea Leandro

Profissional certificada pelo Selo Casa Saudável, administradora e consultora em Harmonização de Espaços. Utiliza em seu trabalho técnicas como Geobiologia, Feng Shui, Reiki, Lótus Sagrada e Florais.

