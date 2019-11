Chegamos ao mês universal 5 de 2020 de um ano 3. As previsões da Numerologia para Novembro indicam tendência de que um período muito confuso e repleto de algumas surpresas na hora de se socializar e trocar ideias com as pessoas. As palavras (representadas pela simbologia do 3) poderão gerar polêmicas (atributo do 5). Os transportes e os meios de comunicação (retratados pelo 3) poderão passar por crises, tal como acidentes, greves ou outra situações incertas (características do simbolismo do 5).

Então, aí vai a minha dica: tenha atenção especial na hora de dirigir, se locomover e conversar com as pessoas! Com essa consciência, você poderá perceber o quanto ter tempo para o lazer e a busca de mudanças mentais, intelectuais e perceptivas por meio de muitas conversas e interações em grupo. Isso será importante para superar algumas crises e progredir.

Quer saber as tendências para a vida amorosa? Com a Numerologia é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal. Para saber seus números faça o seguinte:

Ano Pessoal e Trimestre Pessoal podem ser acessados gratuitamente no Mapa do Ano

Mês Pessoal pode ser visto gratuitamente nas Previsões Numerológicas

As interpretações que trago indicam as principais oportunidades e desafios que você pode viver nos relacionamentos. Mas vale lembrar que para uma análise mais profunda do seu momento afetivo, é indicado consultar a versão completa das previsões numerológicas.

Ano Pessoal 1 – Trimestre Pessoal 4 – Mês Pessoal 3

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Neste mês, você terá oportunidades de conhecer várias pessoas interessantes, poderá sentir forte atração por uma e querer iniciar a construção de um relacionamento. Porque a simbologia do 3 (de seu Mês Pessoal) é bem sedutora e também sociável.

Como está num ano propício a começos (Ano Pessoal 1) e dentro de um trimestre com potencial de realização e edificação (o Trimestre Pessoal 4), esse seu poder de sedução ao se socializar pode lhe levar a conhecer alguém com o qual vai querer formalizar o início de uma relação.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Tendo em vista que dois dos três ciclos de seu atual momento são simbolizados pelo 1 e pelo 3, os quais sinalizam um aumento da libido, você poderá sentir mais tesão pela pessoa parceira e desejar mais sexo. No mínimo, se divertir bastante e buscar atividades e programas diferentes para sair um pouco da rotina.

Embora o 4 de seu Trimestre Pessoal apresente também a necessidade de manter um dia-a-dia bem planejado para lidar com responsabilidades profissionais ou familiares maiores, as quais poderão influenciar em seu relacionamento, tal como dividindo o seu tempo entre ter mais romance com seu par e dar conta dos deveres.

Caso não tenha formalizado ainda o vínculo com a pessoa com a qual se relaciona, este é um excelente mês para noivar ou casar.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 4

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Tendo em vista que predominará os números associados ao desejo por estar se relacionando (o 2 de seu Ano Pessoal e o 4 de seu Mês Pessoal), o conflito entre estar livre (Trimestre Pessoal 5) e estar de mãos dadas com alguém poderá ter um vencedor. E você iniciar um relacionamento afetivo.

Todavia, pode ser com alguém de longe ou uma relação virtual. Ou mesmo alguém com o qual tinha uma amizade ou que lhe foi apresentado por um amigo ou amiga. Esse nível de amizade colorida e amor à distância pode preponderar em novembro.

Aproveite este período para enxergar com realismo as divergências e diferenças entre vocês, a fim de se planejar a ajustar essas arestas para uma mudança que gerará a construção de um vínculo repleto de companheirismo a longo prazo.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Pode ser que certos detalhes que até então não estavam lhe incomodando na sua vida a dois passem a ganhar relevância. E você precisará resolver essas divergências por meio de bastante diálogo, a fim de implementar mudanças sólidas e efetivas que gerarão um novo nível de companheirismo.

Todavia, precisará vencer o conflito entre chutar o balde por impaciência e manter a relação ao persistir nas alterações. Também valerá a pena dividir bem o seu tempo entre programas junto com o seu par e atividades que farão separados.

A dinâmica entre a dependência e a independência mostrará o quanto encontrar um maior espaço de autonomia e liberdade em seu vínculo fará bem para você.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 5

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Seu poder de sedução e seu magnetismo sexual estarão maiores neste mês de novembro. Você poderá curtir bastante, namorar muito e até mesmo ter aventuras românticas e sexuais. Compromissar-se talvez não será prioridade atualmente.

Possivelmente preferirá a experimentação, conhecendo gente, tendo encontros sem tanto compromisso. Talvez daí vá surgir a oportunidade de se comprometer em dezembro.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Neste mês, você vai desejar mais novidade e sair um pouco da rotina, nem que seja viajando em algum final de semana ou tirando férias. Também pode acontecer de ficar mais distante da pessoa parceira por conta de uma viagem, seja sua ou de seu par.

Mudanças residenciais ou reformas no lar também podem influenciar a relação, tal como sendo a mudança que este mês pode lhe apresentar na vida a dois. Outro ponto é que pode preferir ter mais tempo para sair com os amigos e sentir um pouco mais de liberdade dentro de seu relacionamento.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 6

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Neste período, você tem três ciclos que unem números que, afetivamente falando, almejam uma relação séria, comprometida e formalizada.

Ou seja, nada de aventuras. Se for para se relacionar, só se for com alguém que realmente demonstre ser confiável e almeja um laço amoroso duradouro. Mas para alcançar esse nível, você terá de vencer uma maior timidez e desconfiança quanto a se abrir para uma relação mais íntima.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Pode ser que seja um período muito favorável para viajar (atividade associada ao simbolismo do 7) em lua de mel (já que o 4 e o 6 tendem a representar uma formalização do vínculo afetivo, tal como noivando ou casando). Também pode representar viagem com a família, seja a sua ou a da pessoa parceira.

O desejo por um companheirismo mais íntimo e por uma união ainda mais forte estará prevalecendo na sua vida a dois. E ele poderá ser alcançado após ajustar alguns detalhes que podem gerar uma divergência entre você e seu par em novembro.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 7

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Neste período, talvez uma viagem a trabalho ou mesmo para fazer um curso fora poderá tirar um pouco de tempo para a oportunidade de se relacionar. Estudos profissionais ou desafios na área estudantil podem demandar muito de sua dedicação.

Claro que existe a possibilidade de conhecer alguém diferente por meio dessa viagem ou de algum curso, palestra ou workshop.

Mas haverá certa resistência em estreitar o laço com essa pessoa em função de alguns medos de se relacionar e repetir alguns erros ou problemas vividos em alguma relação do passado. Aliás, reencontrar alguém com quem já se relacionou é outra forte tendência em novembro.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Pode ser que neste mês você acabe viajando a trabalho ou para fazer um curso fora e passe mais tempo na sua própria companhia. Na verdade, valerá a pena – depende se você vai estar longe ou não da pessoa parceira – que tenha mais tempo para si em novembro.

Refletir, descansar, estudar, se conhecer melhor. E, se possível, tenha mais espaço de autonomia, privacidade e liberdade em sua vida a dois.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 8

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Neste mês, você provavelmente vai reencontrar alguma pessoa com a qual já se relacionou ou já quis se relacionar. Ou simplesmente vai se lembrar bastante de uma relação.

Seja qual for a situação, é um período apropriado para você extrair lições de um relacionamento passado ou resolver uma pendência de uma situação incerta que te atrapalha de se abrir para o amor.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Novembro para você pode ser marcado por alguns sacrifícios que tendem a lhe distanciar da pessoa parceira, tal como uma viagem a trabalho ou algumas responsabilidades familiares ou profissionais que demandam muito do seu tempo e energia.

Consequentemente, pode não ter tanto tempo para o amor. Outra situação que pode acontecer é de você se deparar com um ciclo que precisa se fechar entre você e o seu par, a fim de construir ou reestruturar as bases de uma relação com mais propósito e companheirismo.

Alguns conflitos de vontade ou sobre dinheiro, trabalho e família demandarão maturidade, senso prático e compreensão para você e seu par se harmonizarem. E se aproveitarem o lado realizador tanto do 9 (de seu Trimestre Pessoal) quanto do 8 (de seu Mês Pessoal), poderá atingir uma meta significativa em termos afetivos em novembro, tal como se casando, comprando um bem, iniciar a constituir sua família ou outro sonho.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 9

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Você terá a oportunidade de resolver alguma pendência com alguém do passado ou internamente, extraindo lições para tomar uma decisão que lhe dê mais coragem de se abrir para um relacionamento. Outra possibilidade envolve o lado livre dos números que se conjugam em novembro para você: 7, 1 e 9.

Em outras palavras, você talvez vá preferir não se comprometer afetivamente com ninguém para poder permanecer na sua, com foco em algum estudo, projeto ou desafio.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Este mês demandará de você um equilíbrio entre alguns sacrifícios em prol da pessoa parceira e algum projeto pessoal. Ou simplesmente dividir bem o seu tempo e energia para ficar mais na sua, tendo mais espaço de autonomia e independência neste relacionamento; e os programas junto com a pessoa parceira.

Também haverá algumas pendências a serem resolvidas para você e seu par iniciarem um novo ciclo de mais confiança, entrega e intimidade.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 1

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Você poderá aproveitar o potencial de inícios do 1 (de seu Mês Pessoal), bem como de estabelecer parcerias (do Trimestre Pessoal 2) e o de realizações do Ano Pessoal 8 e Mês Pessoal 1 para começar um relacionamento afetivo.

Ainda mais que estará com a coragem (representada pelo 1 e pelo 8) para ter a iniciativa de conquistar alguém.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS

Neste período, você precisará dividir bem o seu tempo entre se dedicar a um novo desafio ou projeto pessoal (representado pelo 1 de seu Mês Pessoal) e ao relacionamento (simbolizado pelo 2 de seu Trimestre Pessoal).

Saber quando se posicionar com mais assertividade, mas sem impor tiranicamente sua vontade (tendência reforçada pela conjugação do 1 e do 8), e com diplomacia e espírito de justiça (potencial do 2 e do 8) será essencial para evitar uma oscilação de atitudes: ora com muita submissão ora com muita agressividade.

É um mês propício para iniciar uma fase de companheirismo mais maduro e, ao mesmo tempo, sem alimentar dependências (seja de sua parte ou de seu par).

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 2

SOLTEIROS E SOLTEIRAS

Você estará sentindo mais romantismo nesta fase, até mesmo se percebendo com uma carência maior. Porque você vive uma época em que três números românticos se conjugam: 9, 3 e 2. Então, aproveite para irradiar um charme e um poder de encantamento maior e atrair alguém com o qual poderá iniciar um relacionamento.

COMPROMETIDOS E COMPROMETIDAS:

O romantismo estará maior neste mês. Provavelmente vai desejar passar mais tempo ao lado da pessoa parceira e fazerem programas juntos, seja viajando, saindo mais, dançando, jantando fora, enfim, curtindo bastante a vida a dois.

Outra tendência é de precisar fazer maiores sacrifícios para ajudar o seu par, com muita doação e prestatividade ao oferecer seu apoio emocional e motivacional à pessoa amada.

Deverá ter atenção especial para não guardar algumas mágoas ou se atrapalhar na hora de se comunicar e de expressar seu amor, gerando mal-entendido entre vocês. Reflita antes de verbalizar e expor seus pensamentos e sentimentos. E saiba que suas palavras poderão ser mais afetuosas e curativas (gerar mudanças)

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ O que você espera para sua vida em 2020? Veja previsões da Astrologia, Numerologia e Tarot para você.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Quer entender melhor sua personalidade? Leia o significado da combinação do seu signo com ascendente.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]