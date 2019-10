Lua Nova em Escorpião: mais intensidade na vida pessoal

A vida pessoal deve ganhar mais intensidade com a chegada da Lua Nova em Escorpião no dia 28/10, às 00h38. Suas repercussões podem durar até 26/11/2019, quando ocorre a próxima Lua nova.

A Lua Nova gera um Mapa Astral, feito para a capital do país, com inclinações gerais que duram cerca de 30 dias para a população daquele país, período denominado de lunação. Conhecê-las ajuda a compreender as temáticas que irão predominar durante o espaço de um mês, para si mesmo e para pessoas próximas, e ajudam a aproveitar melhor o período.

Essas são tendências coletivas, que podem ser sentidas tanto por você como por pessoas próximas. Para entender também as suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos lunares personalizados no Horóscopo Personare.

Lua Nova em Escorpião com Ascendente em Leão

A Lua Nova de 28/10 começa sob o luminoso Ascendente em Leão nos convidando a diversão, a se expressar, buscar prazer, e colocando em destaque temas como amor, lazer, criatividade e a nossa criança interior. Leão puxa uma faceta extrovertida e animada.

Trabalhar e cuidar de deveres é essencial, mas Leão lembra: não deixe de viver e ser protagonista da sua vida, pois muitas vezes vamos esquecendo de nós mesmos em meio a inúmeras tarefas e preocupações.

Minha dica: vá a shows, festas, espetáculos, praia, feiras, namore, paquere, encontre amigos. Mas não vai ser somente isto, este mês tem também vai ter suas complexidades, vamos a elas.

Lua Nova em Escorpião destaca a mente e as trocas

O Sol e a Lua estão conjuntos na Casa 3, da comunicação e circulação, reforçando a mensagem que foi passada no tópico anterior. Nesse período, pode haver grande importância nos contatos e ideias. Possivelmente estaremos com a mente afiada, pronta para absorver coisas novas e para trocas. Mês de destaque, assim, para cursos e palestras, em especial porque Escorpião gosta muito de aprofundar, ir fundo mesmo, e não apenas arranhar a superfície.

O oitavo signo é intenso, “para bem e para mal”. Sempre que há necessidade de encarar uma verdade ou iniciar uma transformação, esse signo está presente. Sabe para o que ele é ótimo? Para se desfazer do que não serve mais, como roupas e objetos que não se usam mais, fazer uma boa limpeza e faxina em casa, que todo mundo sabe que também tem uma função emocional.

Sol, Lua e Urano indicam surpresas, mudanças e imprevistos

Essa Lua Nova ocorre na exata oposição com Urano, algo também intenso, com múltiplos significados. Veja algumas possibilidades para você e pessoas próximas:

Cursos, palestras e conversas que podem ser altamente impactantes, revolucionários e trazer mudanças.

Quem é reativo e resistente deve preparado também para ouvir a verdade, “doa a quem doer”, e não aquilo que quer ouvir. Mas Escorpião postula que a verdade também liberta, especialmente nesta lunação, podendo causar grandes mudanças.

deve preparado também para ouvir a verdade, “doa a quem doer”, e não aquilo que quer ouvir. Mas Escorpião postula que a verdade também liberta, especialmente nesta lunação, podendo causar grandes mudanças. Atenção com deslocamentos e viagens , que podem estar muito mais perigosos, com risco de acidentes. Por isto, atenção redobrada e evite atitudes imprudentes.

, que podem estar muito mais perigosos, com risco de acidentes. Por isto, atenção redobrada e evite atitudes imprudentes. Possibilidade de notícias e mudanças envolvendo irmãos , como uma mudança no trabalho, um divórcio, alguém novo que conheceu. Mas isto também pode ocorrer com outra pessoa próxima ou até mesmo com você. Com Urano em destaque, esse é um mês de mudanças.

, como uma mudança no trabalho, um divórcio, alguém novo que conheceu. Mas isto também pode ocorrer com outra pessoa próxima ou até mesmo com você. Com Urano em destaque, esse é um mês de mudanças. Inversões e surpresas , como dar de cara na rua com uma pessoa do passado que foi muito importante.

, como dar de cara na rua com uma pessoa do passado que foi muito importante. Impaciência e tendência a querer romper , mas, devido a Marte/Saturno/Plutão, talvez não conseguir, ou então ter de enfrentar uma situação de “saia justa” ou de peitar algo, como, por exemplo, sair de um setor em que um chefe não gostaria de liberá-lo, mas em que alguém acima dele interfere para te tirar de lá.

, mas, devido a Marte/Saturno/Plutão, talvez não conseguir, ou então ter de enfrentar uma situação de “saia justa” ou de peitar algo, como, por exemplo, sair de um setor em que um chefe não gostaria de liberá-lo, mas em que alguém acima dele interfere para te tirar de lá. Possibilidade de acidentes e acontecimentos inesperados, inclusive no plano coletivo.

Período de muito trabalho e necessidade de paciência

Todo mapa tem potenciais e desafios, e um desta lunação é uma quadratura envolvendo Marte, Saturno e Plutão. Aqui vão algumas possibilidades:

Muito trabalho , desafio no trabalho e momentos de cansaço. Mas também orgulho por aquilo que tiver sido feito. Muitas coisas vão requerer paciência e persistência.

, desafio no trabalho e momentos de cansaço. Mas também orgulho por aquilo que tiver sido feito. Muitas coisas vão requerer paciência e persistência. Potencial de problemas e discussões com irmãos, vizinhos ou em situação do cotidiano. Cuidado para não estourar e perder a paciência com algo ou alguém que não deveria tomar o seu tempo e não mereceria a sua atenção. Você vai precisar de mais autocontrole para não se envolver em discussões bobas. Mais pessoas vão estar agressivas ou grosseiras.

com irmãos, vizinhos ou em situação do cotidiano. Cuidado para não estourar e perder a paciência com algo ou alguém que não deveria tomar o seu tempo e não mereceria a sua atenção. Você vai precisar de mais autocontrole para não se envolver em discussões bobas. Mais pessoas vão estar agressivas ou grosseiras. Algumas pessoas poderão ter problemas de saúde neste mês. Por exemplo, uma torção no pé ou algo que vai ter que requerer a já mencionada paciência. Esgotamento físico também pode ocorrer.

neste mês. Por exemplo, uma torção no pé ou algo que vai ter que requerer a já mencionada paciência. Esgotamento físico também pode ocorrer. Período perigoso para deslocamentos , especialmente em regiões já de risco, por isto mais cuidado vai ser exigido. Nada de colocar em situações imprudentes ou desafiadoras.

, especialmente em regiões já de risco, por isto mais cuidado vai ser exigido. Nada de colocar em situações imprudentes ou desafiadoras. O emprego com carteira assinada vai continuar não sendo fácil, mas vão haver oportunidades nas atividades informais e temporárias.

Lua Nova em Escorpião e abertura para o amor

Há abertura para o amor com o animado Júpiter na Casa 5, que é também a casa da alegria e lazer, que este planeta ali expande.

Alô, solteiros

A Lua Nova em Escorpião pode significar que pessoas que não estejam em um relacionamento sério estejam mais dispostos, aventureiros e até com mais sorte nessa fase. Aproveitem. Novos amores também podem aparecer em viagens.

Para quem está paquerando, talvez vá ser fácil ter uma sinergia de intimidade, proximidade e química, exatamente como Escorpião ama.

Juntos e divertidos

Quem está em um relacionamento sério pode aproveitar o tempo de Lua Nova em Escorpião para incrementar o lazer – e também a relação – com quem você está.

Além disso, Vênus e Mercúrio ocupam a Casa 4, da intimidade, colocados no intenso signo de Escorpião. É hora de mesclar a intimidade em casa, como ver filmes e ficar de conchinha, com lazer e diversão, até para apimentar o sexo, algo que Escorpião valoriza – e muito! Essa é outra área que precisa ser ativada neste mês. Escorpião pede destaque para o sexo, e não apenas para o companheirismo ou cuidar de filhos.

O lar, tema da Casa 4, será importante neste mês, como um sinônimo de aconchego, conversa e proximidade, desde que não aconteçam fortes divergências, como já apontado em outros tópicos. Mas, se isto não acontecer, a casa pode ser reabastecedora, bem como o contato com pessoas da sua intimidade. E com altas conversas, já que Vênus está próximo de Mercúrio, que adora trocar.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]