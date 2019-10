Numerologia 2020: as previsões positivas e negativas do ano 4

Vem aí 2020, um ano representado pelo número 4 (2+0+2+0). A simbologia do 4, nas previsões da numerologia em 2020, representará vários tipos de vivências que todos nós lidaremos, independente de qual Ano Pessoal você se encontrará no novo ano. Sendo assim, quais as oportunidades, os desafios e os aprendizados que o número 4 simboliza? Vamos mostrar agora.

Numerologia em 2020 sugere foco na segurança

O objetivo do número 4 é alcançar maior estabilidade material, credibilidade profissional e estrutura familiar, ou seja, sentir segurança. Consequentemente, tudo o que vai nos permitir atingir essa meta é valorizado. Ter os pés no chão, comportamento organizado, planejar metas e administrar bem a execução gradual de cada passo nesse percurso é um bom exemplo de como podemos nos sentir seguros em 2020.

Diante disso, no novo ano nós estaremos com esse olhar mais realista e, pouco ilusório. Bem diferente de 2019.

Tradição será mais valorizada em 2020

Nada de riscos ou de aventuras em 2020. Quanto mais enraizado e bem estruturado for, melhor. Tudo o que foi testado e vem se mantendo será ainda mais apreciado no novo ano. O valor do tradicional será aumentado. O diferente não exercerá tanta atração neste período anual e o convencional terá lugar especial.

Consequentemente, a família, o lar, a pátria devem ser ainda mais enaltecidos em 2020, ou seja, tudo que representa uma base em nossa vida.

As estruturas que nos sustentam, seja um emprego, um casamento, um contrato, uma moradia serão defendidas com perseverança. Essa tendência está unida à formalidade do simbolismo do 4. A predisposição em documentar, registrar, assinar e ter o aval institucional e social para aquilo que fizermos.

A formalização de namoros, noivados e casamentos pode aumentar em 2020

Em outras palavras, a formalização de namoros, noivados e casamentos pode aumentar em 2020. Esse comprometimento mais sério e duradouro poderá ganhar destaque.

Ambição e profissionalismo em alta na numerologia de 2020

A vontade de trabalhar, de pôr a mão na massa em algum projeto e de produzir com muita competência deve ganhar destaque em 2020. Afinal, o simbolismo do 4 é associado à excelência. Haverá maior exigência (de clientes, colegas e empregadores) e autocobrança para eficiente cumprimento das tarefas cotidianas e profissionais.

Tudo aquilo que contribuir para o desempenho produtivo será mais valorizado e buscado por nós. O foco estará em agir com profissionalismo, mesmo quem não trabalha ou não estiver empregado, e em agir com essa praticidade e excelência no lar, nas relações, no dia-a-dia.

Quem está (ou estará) empregado e trabalhando em 2020 poderá usufruir ainda mais do potencial realizador do simbolismo do 4. A ambição de obter maior credibilidade poderá ser muito bem exercida e alcançada por meio desse comportamento mais “profissional”.

Ano para limpeza e ordenamento

O número 4 está associado à limpeza e ao ordenamento. Seu talento para lidar com detalhes é algo impressionante. Como todos nós estaremos no Ano Universal 4, teremos ao nosso dispor essa predisposição de analisar cada pormenor de cada tarefa ou responsabilidade. E verificar – muitas vezes por meio de testes práticos – quais detalhes são relevantes e produtivos e quais são os que merecem ser descartados ou reordenados.

Por meio dessa seletividade, haverá maior concentração ao que não nos faz perder tempo. Essa sensação de focar no que realmente é útil e proveitoso colorirá cada área de nossa vida. Atividades ou circunstâncias que distraem, bem como tarefas que nos sobrecarregam e não geram efetivo resultado construtivo terão menor tolerância de nossa parte. O olhar será de constantemente se perguntar: essa situação, meta ou atividade são realmente válidas? Contribuirão para gerar mais segurança em minha vida? A separação seletiva virá muito a partir dessas reflexões.

Quatro pontos sobre consistência em 2020

Uma palavrinha que vem se tornando cada vez mais forte, seja em qual área for, é consistência. Ela terá um lugar ainda mais especial em 2020. Entenda em quatro pontos:

O número 4 é praticamente sinônimo de sucesso a longo prazo, graças a pequenos, graduais e produtivos passos que repercutirão positivamente no futuro. O cuidado com o corpo também seguirá essa tendência. De que maneira? Focando na moderação e na disciplina, cuidando para ter uma alimentação mais saudável, fazendo atividade física regularmente e não procurando dietas ou tratamentos miraculosos de curto prazo. Nesse sentido, tenha consciência do quanto cuidados diários com sua saúde podem repercutir lindamente em seu futuro, você terá o comprometimento que o número 4 tanto demanda de nós. O mesmo raciocínio se aplica ao cultivo e carinho com a terra, a natureza. Afinal, o planeta é a casa, o lar em que todos moramos. Representa a estrutura que o simbolismo do 4 aponta.

Numerologia em 2020: as perspectivas negativas

Ano de pressa e ansiedade

Que número chato! Muitas vezes eu ouço frases como essa a respeito do número 4 das pessoas que começam a estudar numerologia. É compreensível ver essa reação porque a simbologia do número 4 está associada a várias atitudes que a gente tem dificuldade de lidar e de desenvolver:

disciplina paciência perseverança moderação

A impaciência nos impede de planejar e de seguir o que foi planejado.

nos impede de planejar e de seguir o que foi planejado. A pressa bloqueia de se atingir logo a resultados maravilhosos nos impossibilita de cumprir gradualmente cada etapa desse processo de alcançar grandes ambições.

Há tédio diante da rotina.

Rebela-se diante da necessidade de disciplinadamente se comprometer com a edificação de bases competentes e produtivas para se ter mais saúde, segurança material, credibilidade profissional e relação estável.

Tristeza, o desânimo e até mesmo a depressão são sintomas que poderão ganhar evidência em 2020

Consequentemente, a ansiedade só aumenta nossa frustração. Porque percebemos nosso fracasso. Falhamos em ir pouco a pouco amadurecendo e nos tornando aptos a atingir objetivos. E isso pode desanimar e gerar aquela sensação de aridez, de que não construímos o que queríamos: uma carreira bem-sucedida, uma família unida, um corpo saudável. O risco é vivenciar a tristeza, o desânimo e até mesmo a depressão, sintomas que poderão ganhar evidência em 2020.

Intolerância às mudanças e ao diferente

Como o 4 tem apreço pelo tradicional, sua tendência negativa é não aceitar bem o não convencional. O que é diferente, original e que foge às regras sociais até então construídas pode sofrer um duro preconceito.

Por mais que 2020 não seja de aventuras e possa haver resistência ao novo, mudar é uma condição da natureza. E fincar os pés teimosamente diante de qualquer novidade ou possibilidade, seja em que área for, pode gerar muito desgaste e cansaço.

Controlar o processo existencial de constantes progressos é um esforço custoso e improdutivo.

Não por acaso o 4 tem um jeito de se abrir ao novo e experimentar algo diferente para progredir: tornar esse processo o mais seguro possível. O maior poder de convencimento para o 4 sair do lugar é justamente passar por condições que lhe deixam mais confortáveis, tais como analisar, testar, experimentar aos poucos o que pode contribuir para mudanças que irão gerar mais conquistas. Conquistas de mais estabilidade, credibilidade e prosperidade.

Teimosia e perfeccionismo em alta em 2020

Teimosia é outro atributo negativo associado à simbologia do número 4. Um exemplo é usar seu poder de análise minuciosa e se ater a um detalhe que não leva a lugar algum. Ver apenas uma árvore e não enxergar a floresta. Apegar-se a um pormenor nada produtivo enquanto poderia estar se concentrando naquilo que importa, nos detalhes realmente relevantes e que contribuem para um todo mais coeso e saudável.

Por exemplo: uma pessoa considera que não dá para analisar alguns dados se não colocar em uma planilha. E enquanto isso não é feito, ela não lida com essas informações, nem se dedica a outra tarefa que pode ser feita enquanto o pré-requisito da primeira não é alcançado.

Ter todas as condições perfeitas para poder fazer algo é a junção de atitude teimosa e exigência que não ajudam em nada.

Vale a pena refletir constantemente que o feito é melhor que o perfeito, que nunca é feito. Mas, claro, sempre focados em aprimorar o que foi feito.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Confira o Calendário Lunar 2020 para se observar ao decorrer do ano.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Veja o significado do seu signo com o seu ascendente no seu Mapa Astral Grátis.

Yubertson Miranda

Yubertson Miranda é numerólogo, astrólogo e tarólogo e é graduado em Filosofia. Ama encontrar significado nos eventos do dia a dia. É autor das análises numerológicas do Personare.

[email protected]