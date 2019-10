Aprenda a usar o cristal multifacetado para equilibrar as energias da sua casa

Um objeto de cura capaz de transmutar e equilibrar os ambientes, o cristal multifacetado ganhou popularidade nos últimos anos e tem sido muito usado para harmonizar as casas. A Escola de Feng Shui do Chapéu Preto trabalha com a aplicação do Baguá e recomenda mudanças nos espaços internos, inclusão e exclusão de objetos e imagens, indicação de cores na decoração e nas paredes, alterações na disposição dos móveis, rituais e limpeza energética nos ambientes.

Tudo isso além das chamadas curas (ou soluções) por meio de cristais e pedras, plantas, flores, sinos de vento, esferas de cristal multifacetado entre outros mais específicos e personalizados para cada espaço. Eles são identificados com mais exatidão durante uma consultoria de Feng Shui.

Cristal multifacetado e a expansão da energia vital

O cristal multifacetado reproduz as cores do arco-íris e serve para melhorar, conduzir, expandir, corrigir ou ativar o chi (energia vital) dos ambientes. O cristal deve ter a forma de esfera (bola) com no mínimo 4cm de circunferência. A lapidação multifacetada faz dele um cristal autolimpante e energizado.

Ao pendurar o cristal no teto, na janela, na varanda ou no batente o fio deve ser preferencialmente vermelho e medir 9, 18, 27 ou 36cm. Sugere-se a cor vermelha para o fio, pois o vermelho é uma cor de proteção. Os centímetros do fio em múltiplos de nove ajudam na conclusão e realização de sonhos, pois o 9 contém essa energia e simbologia.

Saiba onde usar o cristal multifacetado

Centro do imóvel: você pode usar o cristal pendurado no teto do centro do imóvel, seja residencial ou comercial, para harmonizar e equilibrar a saúde física e mental do ambiente e de seus moradores e ocupantes.

Centro de um cômodo: ao pendurar no centro do teto de um cômodo, principalmente nos quartos, o objeto atua no equilíbrio da saúde física e mental do ambiente e, consequentemente, das pessoas que o utilizam.

Perto de janelas ou portas de varandas: nesses espaços, o cristal traz sorte, boas energias, criatividade e a alegria do reflexo da luz do prisma do arco-íris.

Abaixo do batente da porta de lavabos e/ou banheiros: o cristal harmoniza e energiza esse espaço. É indicado especialmente se a porta ficar aberta por muito tempo, ou se abrir dentro de uma suíte. Se a porta do banheiro ficar de frente para outra porta de outro cômodo, também é importante aplicar o cristal.

No hall de entrada da casa: para atrair boas energias e dissipar as energias negativas da rua, do mundo externo. Nesse caso, o cristal funciona transmutando energias e levando para o ambiente as energias renovadas e balanceadas, equilibradas.

No meio de um corredor muito longo: o cristal ajuda a conduzir a energia.

Abaixo do batente da porta de um quarto: se o cômodo estiver em frente a um banheiro, posicione o cristal no batente da porta do quarto para evitar a entrada de energias que podem prejudicar o sono e o bem-estar.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]