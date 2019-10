Feng Shui indica cristais e pedras para a área de relacionamentos no seu lar

O guá do Relacionamento representa todas as relações mais significativas da sua vida. Nele se cultiva a confiança, o romance, a sintonia e a receptividade entre o casal. É importante ativar esse guá para construir bons relacionamentos com a família e também para atrair boas parcerias profissionais. Esse guá simboliza o lado feminino (mais yin) do imóvel: a mãe.

Para ativá-lo, identifique onde fica esse canto em seu lar, aplicando o Baguá na planta baixa do imóvel, e decore-o com objetos relacionados às cores, formas e elementos a seguir.

Cores: Rosa, Branco e Vermelho

Rosa, Branco e Vermelho Formas: Quadrada e Retangular

Quadrada e Retangular Elemento: Terra

Cristais indicados

Quartzo Rosa

Acalma a mente ajudando a sentir mais com o coração. Fortalece a auto estima, estimula o amor próprio, traz flexibilidade para lidar com situações difíceis, nos tornando conscientes do poder de ação para transformar as situações de forma amorosa e harmônica. Oferece suavemente a sensação de integração com a energia do “Amor Divino”, a teia das relações e a unidade. Estimula o romance, a aceitação, o perdão, a receptividade. Libera mágoas.

Turmalina Rosa

Atrai o amor no plano material e espiritual, inspira confiança no amor, ajuda a amar a si mesmo e depois o outro, ajudar a ter segurança para amar.

Rodocrosita

Representa o amor altruísta e a compaixão, inspira atitudes positivas, ajuda nos relacionamentos, boa para que a pessoa se sinta amada, ajuda a expressar os sentimentos, ajuda a encontrar a alma gêmea.

Dica extra

Para esse guá recomenda-se o uso de cristais aos pares

Limpeza dos Cristais

A limpeza tanto física quanto energética é muito importante. Sempre que comprar um cristal em uma loja faça uma limpeza. É importante repetir o processo de limpeza e energização dos cristais e pedras de tempos em tempos. Você pode escolher uma vez por mês, uma vez a cada três meses ou seguir sua intuição e fazer a limpeza quando achar e sentir necessário.

Caso não queira repetir sempre todo o processo de limpeza, tenha um bastão de selenita entre as pedras ou um pedaço de selenita gipsita bruta para que possa colocar o cristal sobre a mesma durante algumas horas. Aprenda a limpar e energizar seus cristais e pedras.

Co-autoria: Simone Kobayashi

Harmonize desequilíbrios energéticos que afetam o seu bem-estar.

Na consulta online, a terapeuta Simone Kobayashi usa os florais e técnicas de harmonização com cristais para identificar bloqueios físicos, emocionais ou mentais e ajuda a restaurar o seu equilíbrio.



Agende sua consulta

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]