Tarot de Outubro: Arcano O Louco

Você certamente já ouviu falar do Arcano O Louco. Ele é a carta sem número, por vezes considerado o zero ou então o vigésimo segundo arcano maior do Tarot. Isso quer dizer que ele está tanto no início quanto no fim da jornada arquetípica das cartas. Mas quem empreende essa aventura é o próprio Louco, que representa as mil e uma possibilidades, os muitos caminhos, os humores, os desejos, as vontades, as frustrações, os desafios e as vitórias que testemunhamos e alcançamos a cada dia. O Louco, assim, é um representante nosso, meu e seu — ele é o dado nesse tabuleiro que chamamos de vida. Essa é a Carta de Tarot de Outubro de 2019.

Por vezes representado com roupas de bufão e até mesmo em trajes esfarrapados, O Louco é uma representação de várias imagens do imaginário popular: ele pode ser visto como um viajante que sai de casa em busca de seu lugar no mundo, assim como simboliza um mendigo, um andarilho e o próprio bobo da corte das parábolas medievais, que distraía os nobres com suas críticas e verdades muito bem disfarçadas em brincadeiras e peripécias. O Louco, título que deriva do francês Le Foul, é uma corruptela de “o bobo”, o inconsequente que tem pouco ou nenhum cuidado por onde anda, de onde vem e para onde vai.

MAS LOUCO É QUEM ME DIZ…

Esses detalhes levam a interpretações variadas deste arcano do Tarot: da total liberdade de uma pessoa que faz o que bem entende ao caos da insegurança mascarada de orgulho, presunção e inatingibilidade, como se fosse possível ir além de si e do mundo pelo simples fato de renunciar à sociedade e às pessoas. Ambas as abordagens fazem desta carta um terreno de instabilidade e também de oportunidade: nada é garantido, exceto o “não”. Então, o que sobra? Seguir caminho!

Nada é garantido, exceto o “não”. Então, o que sobra? Seguir caminho!

É assim que o Arcano O Louco começa sua viagem e assenta suas convicções, levando sempre em conta de que não há motivos para permanecer por muito tempo no mesmo lugar. Se O Louco é um arcano que não garante sucesso nem derrota em determinada empreitada, o que lhe resta senão tentar e não se prender aos resultados? É por isso que, muitas vezes, em determinados contextos de uma consulta de Tarot, a carta representa atitude ousada, não muito premeditada, capaz de reconfigurar todas as expectativas sobre o presente e o futuro e os próximos lances que damos no jogo que é nossa vida.

Arcano O Louco em Outubro

Em outubro, O Louco prenuncia a inspiração necessária que precisamos para arcar com os desafios que se assentuam a nível nacional e mundial. Este arcano sabe muito bem que ninguém vive sozinho e que um depende do outro, cedo ou tarde, para viver com algum equilíbrio. É hora de se debruçar e se demorar um pouco mais sobre a beleza do caminho, dando voz a algumas de nossas vontades que até então ficaram em segundo plano. É primavera e tudo se dá uma segunda chance na natureza: as árvores, as flores, as pessoas e até o clima dançam conforme a própria música. E é O Louco que determina as notas e as melodias deste mês. Você dança ou espera um pouco mais para se sentir feliz?

É primavera e tudo se dá uma segunda chance na natureza!

O AMOR LOUCO

Felicidade é pouco! O que O Louco quer não tem nome. Mas é bom lembrar que a ambição desse arcano faz com que a carta não seja influência ideal em termos afetivos. Outubro, para quem não está em um relacionamento, é um período de incertezas, mas também de oportunidades. São várias as chances de aventuras amorosas, flertes e afinidades, mas nada certo ou absoluto em termos de relacionamento sério. O melhor a fazer é seguir o fluxo, aproveitar cada momento como se fosse único — até porque cada momento é, de fato, único!

Para quem está em um relacionamento, O Louco aponta possíveis reviravoltas para oxigenar a convivência e fazer com que as situações pouco exploradas ou nada resolvidas sejam vistas com mais frequência. Nem tudo são flores entre pessoas que se amam, por isso é que a instabilidade dessa carta alerta contra impasses e medidas equivocadas em nome do amor. O melhor a fazer é se distrair com a pessoa amada, se divertir mais vezes e rir ao lado de quem se ama.

CADÊ O DINHEIRO QUE ESTAVA AQUI?

O Louco é prenúncio de inconsequência no âmbito financeiro. Em outubro, os gastos exagerados ocorridos até então podem finalmente nos dar alguma dor de cabeça. Você tem poupado? Pense e responda com sinceridade, porque O Louco prediz surpresas nem sempre agradáveis em termos de dinheiro. Gastar além da conta e até mesmo perder dinheiro é próprio deste arcano, que anda apenas com sua trouxa e pouca atenção dá aos seus investimentos a longo prazo. Revise, sem medo nem procrastinação, as suas finanças.

TRABALHO DÁ TRABALHO

Para quem trabalha, O Louco aponta instabilidades devido a variações de humor e de vontades, como se tivéssemos que seguir por tal caminho mesmo que nosso desejo seja radicalizar e fazer o que nos dá prazer. Por outro lado, essa propensão a se distrair com assuntos e coisas que gostamos em vez de cumprirmos com destreza as nossas obrigações também prenuncia aumento considerável de criatividade. É hora de implementar mudanças no expediente que dêem mais sentido à profissão e à rotina de trabalho.

Para quem não tem trabalho fixo, O Louco prenuncia várias chances que podem chegar de direções inusitadas, principalmente se a postura for de abertura e disponibilidade para as novidades. Nada fica no lugar quando O Louco é o Arcano do mês. Por isso, é que é hora de determinar novos rumos profissionais começando pela sinceridade consigo e com os outros, fazendo com que o trabalho seja um compromisso e não um fardo a ser carregado. Trabalho dá trabalho, mas o lado mais inspirador do Arcano O Louco é justamente aquele que nos mantém firmes diante dos desafios e, sobretudo, das chances de sucesso. Elas existem.

O lado mais inspirador do Arcano O Louco é justamente aquele que nos mantém firmes diante dos desafios e, sobretudo, das chances de sucesso.

ARCANO O LOUCO INDICA: SINTA O SEU CAMINHO

Mais importante que chegar no destino almejado é a própria viagem. Já ouviu essa máxima? Ela é importante quando achamos que o sucesso, a felicidade e a paz se encontra do outro lado do arco-íris, como se tudo se resolvesse num passe de mágica assim que alcançássemos determinada altura. Não. O que dá sentido à nossa jornada enquanto seres humanos em constante transformação é especificamente a maneira como andamos e lidamos com o trajeto.

O Louco tem prazer em seguir adiante, apesar dos pesares e dos êxitos. Não haver um ponto fixo pode parecer absurdo para muitos de nós, que trabalhamos bastante para haver ou manter estabilidade emocional e financeira. Mas o recado deste arcano do Tarot é justamente perceber que os objetivos não são tudo. A maneira como os perseguimos é que determina o nosso grau de sucesso.

Algumas sugestões para outubro podem vir a calhar. Vamos a elas:

Dance um pouco . Você pode se trancar num quarto, colocar uma música e espairecer um pouco criando e seguindo o seu próprio ritmo. Você acha isso loucura? Ótimo! Comece ainda hoje.

. Você pode se trancar num quarto, colocar uma música e espairecer um pouco criando e seguindo o seu próprio ritmo. Você acha isso loucura? Ótimo! Comece ainda hoje. Tome uma decisão que você tem adiado. Com alguma rapidez você pode mudar todo o jogo ao seu redor, mas para isso deve haver coragem. Você não tem esperado demais para seguir adiante? Decida-se já.

que você tem adiado. Com alguma rapidez você pode mudar todo o jogo ao seu redor, mas para isso deve haver coragem. Você não tem esperado demais para seguir adiante? Decida-se já. Veja beleza onde poucos vêem . O Louco é um protótipo de sábio, ou seja, é um estágio de inocência que muitos mestres preservam porque aprendem e preservam a capacidade de se emocionar com um nascer ou um pôr-do-sol, com uma borboleta, uma flor, com o sorriso de uma criança ou com a alegria de sentir um perfume ou provar uma comida que remeta à sua infância. Você sabe do que estou falando. Permita-se isso com mais frequência em outubro.

. O Louco é um protótipo de sábio, ou seja, é um estágio de inocência que muitos mestres preservam porque aprendem e preservam a capacidade de se emocionar com um nascer ou um pôr-do-sol, com uma borboleta, uma flor, com o sorriso de uma criança ou com a alegria de sentir um perfume ou provar uma comida que remeta à sua infância. Você sabe do que estou falando. Permita-se isso com mais frequência em outubro. Tenha cuidado, mas não tenha tanto medo. Um dos detalhes mais impressionantes do arcano O Louco é que ele parece se dirigir tranquilamente para um penhasco. Essa é o perigo da situação, mas quem garante que ele não tem algum passo premeditado diante do abismo? Um dos segredos deste arcano é que O Louco não tem medo do mundo. Ele é parte do todo e encara tudo como um detalhe necessário à sua jornada, por mais desafiador que o caminho se apresente. Seja como O Louco: veja bem por onde pisa, mas não alimente mais medo. O mundo já está cheio dele.

Seja como O Louco: veja bem por onde pisa, mas não alimente mais medo.

Abençoe seu próprio caminho. Essa é uma das grandezas do arcano para outubro: saber que cada passo lhe leva aonde você deve, de fato, chegar. Agradeça pelas oportunidades, por quem cruza seu caminho e para onde você está indo, mesmo que não tenha certeza da rota que tem tomado. Cedo ou tarde você percebe que nada é à toa — nem no Tarot, nem na vida.

Leo Chioda

É escritor e tarólogo. Dedica-se a palestras sobre Tarot, pesquisas históricas e prática da leitura das cartas. É também autor do Tarot Direto e Tarot Mensal do Personare.

