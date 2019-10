Receita com grãos germinados: torta viva de Primavera

Receita com grãos germinados são perfeitas para celebrar a Primavera. Leve, fresca e de fácil digestão, a torta viva é uma ótima pedida para a estação das flores! Esse prato é feito com amêndoa e amendoim, grãos germinados que têm processo de desenvolvimento celular ativo, tornando os nutrientes mais disponíveis para absorção e assimilação no organismo.

Para germinar os grãos, é preciso encontrar os integrais e de qualidade, com bom aspecto. Se estiverem murchos ou com pedaços estranhos no meio (como pequenas pedras e galhos), é possível que não iniciem o processo de germinação.

O preparo da torta viva começa na véspera, ao colocar os grãos para germinar. Escolha frutas da estação de sua preferência e delicie-se com essa receita refrescante e saudável.

INGREDIENTES para a receita com grãos germinados

1/2 copo de amendoim

1/2 copo de amêndoas

1 copo de uva passa branca

2 copos de frutas picadas de sua preferência

1 abacate pequeno maduro

2 bananas maduras

1 colher de sopa de cacau

½ copo de linhaça

1 copo de tâmaras

MODO DE PREPARO da torta viva

Comece germinando o amendoim e a amêndoa para a base. O tempo é o mesmo: de 8 a 12 horas de molho na água fresca e de 8 a 12 horas secando. Para secar, os grãos devem ficar expostos ao ar, protegidos com tecido de voal por cima, evitando que insetos pousem. O ideal é deixar onde tenha circulação de ar e um pouco de sol. Durante o tempo de secagem, é bom umedecer os grãos pelo menos duas vezes. Se o clima estiver muito seco, hidrate mais. Se estiver úmido, hidrate menos. É um processo intuitivo e de observação.

Depois de germinados, bata 1/2 copo de cada grão no liquidificador com 1 copo de uva passa branca, hidratada por 20 minutos, até atingir uma consistência pastosa e homogênea. Modele a massa no fundo da forma e prepare o recheio!

Escolha frutas da estação de sua preferência e corte em pedaços pequenos ou médios. Prepare um creme de cacau misturando o abacate, as bananas, o cacau em pó, a linhaça hidratada por oito horas e as tâmaras.

A Torta Viva, nossa receita com grãos germinados, está prontinha para ser apreciada!

Catarina Goldani

Nutricionista vegetariana especializada em Fitoterapia Clínica pela UFRJ e educadora de Alimentação Viva pelo projeto Terrapia na Fiocruz.

