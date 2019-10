Trânsitos de Vênus em 2020: agenda astrológica para o amor

Como você vai viver os trânsitos de Vênus em 2020? Vênus é o planeta do Amor. Cada signo por onde o planeta passa traz nuances na forma como experimentamos este sentimento e vivemos as relações. Saber por onde anda Vênus neste momento nos ajuda a saber que tom que temos de dar para as relações afetivas em um período, seja para uma paquera ou com o seu par. Quando está em Áries, por exemplo, o amor se torna mais quente e direto. Se está no signo de Gêmeos, podemos ter necessidade maior por leveza.

O que os trânsitos de Vênus em 2020 nos indicam? É época de se aproximar e ficar só você e seu par ou de reunir os amigos? Se acompanhar os trânsitos de Vênus ao longo do ano, você saberá o que está mais favorecido para as suas relações em cada um dos períodos.

IMPORTANTE

Os trânsitos de Vênus em 2020 aqui apresentados não levam em conta eventuais contatos (que duram alguns dias) que este planeta faz com outros e que acrescentam algumas nuances e indicações diferenciadas. Entretanto, captam o tom geral e as principais motivações daquela fase. Como as previsões são baseadas no céu geral, você também poderá continuar lendo seus trânsitos personalizados no Personare, procurando fazer uma síntese das suas tendências pessoais e dos trânsitos de Vênus.

ONDE ESTARÁ VÊNUS EM 2020

TRÂNSITO DE VÊNUS EM AQUÁRIO

Vênus em Aquário: amor e liberdade – 20 de novembro de 2019 a 13 de janeiro de 2020. As relações pedirão interação, troca intelectual e estímulo. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM PEIXES

Vênus em Peixes: o romantismo está no ar – 13 de janeiro a 07 de fevereiro. O romantismo e a delicadeza estarão totalmente liberados nas paqueras e nos compromissos. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM ÁRIES

Amor, força e independência – 07 de fevereiro a 05 de março. Mais tesão e dinamismo nas relações, mas paciência encurtada, por isto tenha atitude na medida certa. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM TOURO

Amor estável e sensual – 05 de março a 03 de abril. Aumento da sensualidade, com desejo de curtir as relações e fazê-las durar. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM GÊMEOS

Vênus em Gêmeos: amor e leveza – 03 de abril a 07 de agosto. Amor com leveza, humor e brincadeira para paquerar ou para entreter seu par. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM CÂNCER

Vênus em Câncer: amor agarradinho – 07 de agosto a 06 de setembro. Relacionamentos com um toque de sentimento, seja na hora da conquista ou na intimidade com o seu amor. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM LEÃO

Vênus em Leão: faça alguém se sentir especial – 06 de setembro a 02 de outubro. Fase mais expansiva do amor, que pedirá mais demonstração de afeto e favorecerá sair e se divertir. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM VIRGEM

Vênus em Virgem: o amor no dia a dia – 02 de outubro a 27 de outubro. Hora de provar o sentimento nos pequenos gestos e na atenção aos detalhes. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM LIBRA

Vênus em Libra: destaque para o amor – 27 de outubro a 21 de novembro. Momento de criar uma dança nas relações, com leveza, elogios e charme. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM ESCORPIÃO

Vênus em Escorpião: sedução no ar – 21 de novembro a 15 de dezembro. Intensidade e tesão nas relações, então jogue para seduzir e hipnotizar. Saiba mais aqui.

TRÂNSITO DE VÊNUS EM SAGITÁRIO

Vênus em Sagitário: amor pela aventura – 15 de dezembro a 08 de janeiro de 2021. Saiba mais aqui.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

