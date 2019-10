Eclipses 2020: datas e signos em que o fenômeno ocorrerá neste ano

Em 2020, eclipses do sol e da lua devem ocorrer pelo menos seis vezes. Quando a Lua é eclipsada, denomina-se de eclipse lunar. Quando o Sol é ocultado, trata-se de eclipse solar. Os eclipses podem ser de visibilidade total ou parcial. São muito observados na Astrologia Mundial, ramo que se ocupa de previsões para regiões e países. As áreas onde os eclipses são totais são consideradas como mais prováveis de os efeitos astrológicos do eclipse serem mais visíveis. E que efeitos seriam estes?

Os eclipses estão dentre os fenômenos astronômicos que mais despertam curiosidade. Imagine o impacto que a ocultação do Sol ou da Lua causava no passado, especialmente quando o eclipse era total.

Eclipses produzem incertezas

O significado primordial de um eclipse é a incerteza. Cerca de três semanas antes e depois de um eclipse, tudo parece ficar incerto, em suspense, com pouca clareza. O eclipse também gera tensão inconsciente, até por juntar Sol e Lua, dois

planetas essenciais na Astrologia. Por isso, situações críticas têm

mais chance de transbordar. Exemplo: em um relacionamento já com problemas,

na época do eclipse pode ocorrer uma crise mais séria.

É mais difícil manter a racionalidade (Sol) e o balanço emocional (Lua) em época de eclipse. Isso requer um esforço muito maior para se obter equilíbrio e raciocinar. Há forte tendência à precipitação.

Eclipse 2020: como se preparar para o fenômeno

Como o eclipse é detonador de situações de crise, pode ser potencialmente complicado para circunstâncias precárias e que envolvam algum tipo de dependência. Por isto, o período pede mais cuidado e que comportamentos imprudentes sejam evitados, a menos que você tenha aquilo que se chama de plano de contingência para lidar com imprevistos. Por exemplo, se você estiver no limite das finanças, essa situação ficará ainda mais complicada se você não puder fazer a mudança de pronto ou não tiver programado para onde ir. Devido ao aumento da tensão emocional, pode ser uma boa época para procurar por terapia e aconselhamento. No entanto, tudo é mais delicado, também. É como se o inconsciente estivesse em ebulição e as coisas não ficassem totalmente claras.

Datas dos eclipses em 2020

10/01 – eclipse lunar – 20 graus de Câncer

05/06 – eclipse lunar – 15:34 graus de Sagitário

21/06 – eclipse solar – 00:21 graus de Câncer

05/07 – eclipse lunar – 13:37 graus de Capricórnio

30/11 – eclipse lunar – 08:38 graus de Gêmeos

14/12 – eclipse solar – 23:08 graus de Sagitário

Os significados do eclipse do sol e do eclipse da lua

No eclipse lunar, a Lua é eclipsada. A Lua para a Astrologia tem a ver com o passado e com o sentido de segurança, é isto que fica mais precário nessa fase. As pessoas ficam com mais medo e mais reativas. Saber desta maior insegurança pode ser um importante diferencial para lidar com pessoas e situações. O eclipse lunar também pode fazer as pessoas saírem da sua zona de segurança (Lua). Algo em que se apoiavam ou com o que contavam pode ser temporária ou definitivamente alterado. Exemplo: a empregada da casa comunica que vai precisar pedir demissão porque quer morar com a filha em outro estado. Independente de como estava a relação, o sentido do habitual (Lua) é que está sendo mexido.

No eclipse solar, o Sol é que fica obscurecido. O Sol, na Astrologia, rege o futuro e o poder de escolha. A Lua se sobrepõe ao Sol, por isto eclipses solares podem trazer um retorno do passado. É possível que seja a volta de um antigo amor ou o retorno de algum hábito de outra época (positivo, como caminhar ou correr, ou negativo, como fumar). O ex-patrão pode fazer uma proposta de retorno. A pessoa pode resolver sair do aluguel e voltar a morar com os pais. Ou então eventos menores, como possibilidade retomar um contato com um velho amigo que aparece para visitar.

Apesar de o eclipse ter uma atuação particularmente forte nas imediações da data em que ocorre, em Astrologia se diz que um eclipse ainda tem cerca de seis meses para se manifestar em pequenos ou grandes eventos, até que venha outro de mesma natureza (solar ou lunar), ocorrendo em novo grau, acionando a mesma casa ou não.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]