Período crítico para investimentos: as previsões astrológicas de 30 de setembro a 6 de outubro de 2019

As previsões astrológicas coletivas para a semana que vai de 30 de setembro a 6 de outubro de 2019 indicam que este é um período crítico para investimentos e com potencial de desafios nas relações afetivas. A semana pede especial cuidado porque os riscos estão aumentados em locais de potencial perigo. Mas é importante lembrar de entender suas tendências particulares. Por isso, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados no Horóscopo Personare.

Nesta semana, dois planetas trocam de signo: Mercúrio, o planeta da mente, passa a transitar no perspicaz Escorpião, e Marte ingressa em Libra, sugerindo aumento do desejo de se relacionar e atuar em conjunto e dar uma mexida nas relações. Além disso, no final de semana, há sugestão de foco na realidade, o que pode gerar cobranças ou um maior cansaço.

Problemas financeiros e período crítico para investimentos

Até quinta-feira (3/10), Vênus faz dois aspectos, um fluente para Júpiter e um desafiador para Plutão. Vênus e Júpiter podem indicar oportunidades, benesses, alívio. Mas Vênus e Plutão podem simbolizar desafios, com um potencial de as duas coisas ocorrerem em paralelo. Por exemplo, alguém pode ter um ente querido hospitalizado, mas ter conseguido um bom hospital ou atendimento com uma ajuda.

Ambos os aspectos vêm desde o final de semana e podem ensejar algumas possibilidades.

Potencial de estourarem crises, como, por exemplo, uma demissão no trabalho em uma relação que já não vem bem. Ou, ainda, problemas financeiros.

Relacionamentos e parcerias muito desgastados podem chegar a um fim sob esta configuração ou terem uma crise séria, pedindo revisão.

Questionamentos gerais sobre o âmbito das relações. Por exemplo, quem está há muito tempo sozinho e sente falta de alguém pode ser mais impactado por isso nesta semana.

Mas também pode haver intensidade, como descontrole em uma relação, ou retorno de situações complicadas do passado.

Deve-se evitar provocações nas relações e riscos, pois os perigos estão muito aumentados. Mulheres devem evitar locais ermos.

O coletivo pode se agitar, com mais chance de conflitos e protestos.

Entes queridos e animais de estimação com saúde frágil podem ter episódios críticos. Pessoas próximas podem ter crises diversas, como, por exemplo, no âmbito profissional ou financeiro.

Período é crítico para investimentos, nos quais há chance de prejuízos posteriores. Pode haver mais gastos com coisas necessárias, como uma reforma imperativa ou tratamento dentário que não pode ser adiado.

Tomar muito cuidado com procedimentos estéticos, que podem se complicar.

Semana é propícia para terapias e processos de cura

O planeta do pensamento e da comunicação, Mercúrio, ingressa em Escorpião em 3 de outubro, ficando no signo até 9 de dezembro, um longo período para o seu padrão. Que tal conhecer os potenciais negativos e positivos desse posicionamento?

Potenciais negativos

O pensamento mais desconfiado pode estar em alta, muitas vezes de forma injustificada e obsessiva. Nesta semana, palavras podem ser mais contundentes e pode haver excesso de senso crítico, emergência de informações e notícias difíceis, conversas difíceis.

Potenciais positivos

Neste período, há tendência para capacidade de enxergar além da superfície, pensamento e palavras mais estratégicas, habilidade investigativa e intuição poderosa. É um momento muito fértil para terapias e processos de cura.

A partir do final de semana, Mercúrio se opõe a Urano, o que pode trazer imprevistos no cotidiano, deslocamentos e também notícias inesperadas, além de desentendimentos. Há sugestão astrológica de maior agitação mental, tanto como algo exagerado como também do aumento da criatividade e de novas ideias.

É hora de cumprir responsabilidades

A partir da sexta-feira (4), o Sol faz quadratura com Saturno. Essa combinação realça a faceta mais sério da vida, colocando-nos face a face com questões práticas. O nível de exigência é maior, por isso, temos de observar se não estamos nos excedendo e nos cobrando mais do que o necessário. Há tendência de aumento de trabalho e responsabilidades e podem surgir questões e problemas práticos, o que pode, em alguns casos, trazer um pouco mais cansaço.

Sob o ponto de vista positivo, esta combinação enquadra e faz com que vejamos o que pode ou não ser feito na realidade. Quem está lidando mal com ela pode levar um “puxão de orelha”, como, por exemplo, um adolescente que esteja indo mal no colégio. É hora de cumprir responsabilidades.

Marte em Libra a partir do dia 4: necessidade de cooperação e parceria

Marte, o planeta da ação, que desde meados de agosto está no signo do trabalho (Virgem), ingressa em Libra no dia 4 de outubro, para ficar neste signo até 19 de novembro. Isso significa aumento de ações em parcerias e com outras pessoas, o que agrega e soma, mas também pede mais capacidade de saber atuar em conjunto.

As relações, sobretudo as afetivas, podem ser hiper ativadas agora, seja para gerar química, conhecer novas pessoas. Esse desenho astrológica também sugere que o que está estagnado pode ser mexido, desde uma relação que vai mal até uma iniciativa que se queira tomar no âmbito amoroso, saindo da esfera platônica para algo mais. Também há potencial de conflitos nas relações, sobretudo entre 22 de outubro e 10 de novembro, quando pode haver aspectos tensos de Marte no céu, requerendo cuidado.

Depois de um período muito pró-trabalho, associado a Virgem, Marte em Libra desperta o nosso “eu” sociável, sendo excelente para eventos que envolvam outras pessoas e para sair mais. Na vida pessoal, há um dilema nesse posicionamento que, de um lado pode aumentar a indecisão, algo conhecido como pertencer ao signo da balança, e até ter dificuldade para se colocar, podendo ocorrer “saias justas”. Por outro lado, há tendência de conflitos que podem chamar a se posicionar, o que nem sempre é fácil.

Marte em Libra também pode trazer mais iniciativas no campo da estética e da beleza.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

