Para ganhar dinheiro você precisa desbloquear suas crenças

Você sabia que tem direito divino de ganhar dinheiro e de ter abundância que ele proporciona? Se a gente volta a olhar a natureza, percebemos o quanto ela tem para nos oferecer, não é verdade? Por alguma razão, acabamos nos desconectando como sociedade da abundância e passamos a tomar decisões baseadas no medo da falta e na escassez. Por que será que passamos a acreditar que a abundância não é a nossa essência se nós também somos natureza?

Antes de falar para você criar estratégias para ganhar mais dinheiro, quero te convidar a fazer um mergulho para dentro das sensações, dos pensamentos e das emoções sobre quando você pensa em dinheiro.

O que você acha das pessoas que têm muito dinheiro?

Você acha que as pessoas ricas são corruptas?

Será que você pensa que quem tem abundância financeira pode não ser uma pessoa boa, do bem ou que deve ter problemas de saúde?

Para você, é possível alguém ser abundante e ser uma boa pessoa?

Se você ganhar dinheiro acha que as pessoas vão te explorar e que vai faltar dinheiro para pessoas mais necessitadas?

Você se identificou com alguma dessas questões? Estas são só algumas das crenças possíveis, pois cada pessoa tem diferentes crenças. E identificar essas crenças é um processo de retirada de camadas e de entrar em contato com as informações mais ocultas dentro de cada um de nós sobre este assunto.

Julgue suas energias sobre ganhar dinheiro

Para começar essa investigação sugiro que você anote tudo o que vier na sua mente sobre dinheiro por pelo menos uma semana. Você pode usar um caderno ou mesmo o bloco de notas do celular tanto as coisas que você julga como positivas. Por exemplo: “Dinheiro me possibilita realizar meus sonhos”, “Dinheiro me possibilita a ajudar mais pessoas”. Também vale registrar aqueles pensamentos mais ocultos que você não gostaria de compartilhar com ninguém, como “as pessoas vão me explorar”, “posso perder meu caráter”.

DESAFIO

Lembre-se: dinheiro é uma energia, assim como todas as outras coisas. Ao perceber as crenças negativas em relação ao dinheiro, te convido a fazer uma oração por 21 dias:

A abundância é a minha natureza, eu me abro para todas as possibilidades do Universo.

Entre em contato com a energia do dinheiro

Quando você descobre o que você pensa, sente e fala sobre dinheiro e começa a perceber suas crenças limitantes com a intenção de ressignificação, o segundo passo importante é entrar em contato com a energia do dinheiro de uma nova forma. Estamos muito acostumados a fazer transações sem entrarmos em contato com a energia do dinheiro usando cartão de crédito, transferência bancária, cheque e outros meios.

Será que como sociedade não fomos ensinados a não tocar, ver e sentir o dinheiro, trazendo ainda uma crença coletiva que dinheiro é sujo? Talvez por isso o dinheiro tenha se tornado uma entidade muito desejada, pouco visível e, sendo assim, pouco possível. Ficamos achando que a abundância, que é nosso estado natural, é impossível.

Então, aqui vão algumas dicas práticas para entrar em contato com a energia da abundância financeira:

Tenha sempre dinheiro na carteira e, se possível, deixe uma nota sem ser usada de pelo menos 50 reais para você lembrar da sua abundância. Pague contas com dinheiro. Sim, é mais trabalhoso, mas você sentirá o fluxo do dinheiro na sua vida, lembrando que é possível, é limpo. Você é abundante e merecedora. Abençoe e agradeça sempre quando recebe ou pagar alguém com aquele dinheiro para que se multiplique tanto para você quanto para outra pessoa.

Natália Torchio

Terapeuta holística. Atua com constelação Familiar, Thetahealing, Terapia Floral e Reiki presencialmente em Pinheiros, São Paulo, e online, via Skype. Em parceria com outra terapeuta ministra vivências de cura em grupo utilizando a técnica havaiana do Ho’oponopono.

[email protected]