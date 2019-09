Como cuidar das janelas de casa

Conhecemos a expressão “os olhos são a janela da alma”, mas nem todos sabem que as janelas são os olhos da casa. E os olhos da casa servem para que você enxergue o seu futuro e as oportunidades, já que as janelas de casa têm essa simbologia no Feng Shui.

A manutenção e a limpeza são prioridades. A pintura deve estar em bom estado, os vidros devem estar sempre limpos e inteiros e as janelas devem abrir e fechar com facilidade, sem barulhos. Janelas sujas, emperradas e vidros quebrados ou trincados atraem energia negativa e prejudicam a “visibilidade” e, assim, afeta o otimismo.

Quatro ações imprescindíveis para as janelas de casa

Janelas sempre fechadas prejudicam a circulação do ar e, consequentemente, a renovação de energia. Abra as janelas ao acordar para que a casa receba a brisa fresca da manhã e a primeira luz do dia. Depois da chuva também é muito bom abrir as janelas para refrescar o ambiente e renovar o ar parado. Nos dias de sol, a luz do astro rei entrando pela janela é energizante e traz a vibração da energia yang (masculina) que traz vitalidade e atitude.

Janelas de casa podem refletir seus sentimentos

Reflita sobre o seu momento presente e perceba se há algo que você não quer enfrentar ou enxergar. Pense bem, pois janelas e cortinas fechadas o tempo todo podem simbolizar que existe algo que não quer enxergar de verdade, ou o adiamento de uma situação que precisa ser resolvida, ou tarefas que estão sendo postergadas. É quase como se o mundo fosse visto sob as lentes dos óculos escuros deixando escapar as oportunidades, as soluções, as mudanças, as novidades e tudo o que pode estar ligado com o futuro e o mundo do lado de fora da casa.

A janela de casa pode ser decorada com cortinas, que simbolizam afeto e acolhimento. Outras opções são decorar com flores, móbiles, cristais e outros objetos – desde que a janela não fique bloqueada. Um cristal multifacetado, muito usado em curas de Feng Shui, pode ser pendurado na janela ou colocado bem em frente para que a luz natural incida sobre o cristal e reproduza o prisma do arco-íris, trazendo boas energias e sorte para a casa.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]