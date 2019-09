Receita de delicioso estrogonofe fit

Molho é o ator principal desta receita de estrogonofe fit. Molhos são umas das minhas principais paixões na gastronomia. E arrisco dizer que um dos motivos que me levou a começar a cozinhar com mais pretensões. Um bom molho enriquece e eleva um prato. Nesta receita one-pot, ou seja, tudo feito numa só panela, o molho é protagonista e vai agradar famílias com crianças que curtem um estrogonofe. Quem dá corpo ao molho é a cenoura ralada e a cremosidade vem do iogurte e do cream cheese.

Ingredientes

– 350g de bifes de peru

– 1 colher de sopa de azeite, óleo de coco extravirgem ou a gordura que preferir para refogar

– 2 colheres de chá de molho inglês

– 3 dentes de alho picadinhos

– 1/2 cebola cortada em cubinhos

– 150g de iogurte natural bem cremoso

– 2 cenouras raladas

– 3 colheres de sopa de molho de tomate ( tempere seu molho com ervas finas)

– 1 colher de chá de alho em pó

– sal e pimenta do reino a gosto

– 2 colheres de sopa cheias de cream cheese light

– salsinha picada

Como preparar a receita de estrogonofe

Corte os bifinhos de peru em tiras finas. Numa panela do tipo wok ou numa frigideira grande, frite em fogo alto as tirinhas na gordura. Quando virar as tirinhas para dourar o outro lado, reduza um pouco o fogo e adicione a cebola e o molho inglês. Quando os dois lados estiverem dourados, adicione o alho. Quando estiver ligeiramente dourado, adicione a cenoura ralada e misture por um minuto. Logo depois, adicione o iogurte, o molho de tomate, o alho em pó, sal e pimenta do reino. Por fim, acrescente – já fora do fogo – o cream cheese e misture até incorporar completamente. Salpique a salsinha por cima.

Sirva com arroz integral ou salada.

Mariana Daemon

Mariana é jornalista por formação, chef autodidata por paixão e empresária por ousadia. Há dois anos dedica-se a cozinhar um pouco de tudo e a criar suas próprias receitas. Assim nasceu a sua empresa de gastronomia, a Un peu de tout. Atualmente, mora em Lisboa, Portugal, e espera inspirar as pessoas a realizarem o que desejam.

