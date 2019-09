Previsões da Numerologia para Outubro: casamentos e noivados em alta

A Numerologia para Outubro sugere que este será um mês para dividir bem o tempo entre o lazer (representado pela simbologia do 3) e o dever (conforme o simbolismo do 4). Será importante fazer o planejamento e a execução gradual das ideias, aproveitando o poder de concretização do número 4 e a criatividade do 3.

A comunicação, a circulação, a movimentação (incluindo meios de transporte e aparelhos elétricos-eletrônicos) poderão travar, ter obstáculos e questões burocráticas atrapalhando. Isso porque o simbolismo do 4 aponta para tendência de diminuição do ritmo e da naturalidade da expansão representada pelo número 3. Os amigos, colegas e contatos poderão apresentar-lhe ótimas oportunidades de parceria e até mesmo de trabalho. A vida social do 3 se une à produtividade e utilidade do 4. E a formalização do amor, tal como assumir um romance, noivar e casar, estará bem favorável.

Quer saber as tendências para a vida amorosa? Com a Numerologia é possível oferecer previsões personalizadas sobre o amor para solteiros e comprometidos com base no Ano Pessoal, Trimestre Pessoal ou Mês Pessoal. Para saber seus números faça o seguinte:

As interpretações abaixo indicam as principais oportunidades e desafios que você tende a viver nos relacionamentos. Mas vale lembrar que para uma visão mais profunda do seu momento afetivo, é indicado consultar a versão completa das análises numerológicas.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 2

Para solteiros e solteiras

Tanto a simbologia do 2 quanto do 4 amam companhia. O número 2, inclusive, faz associação direta com o relacionamento amoroso. Ou seja, o desejo de se relacionar poderá estar maior em outubro em sua vida. Se aproveitar essa vida social mais ativa (conforme o 4 de seu Trimestre) e a coragem de tomar a iniciativa para conquistar (conforme o 1 de seu Ano Pessoal aponta), você poderá iniciar uma relação que tem tudo para ser muito bem construída a longo prazo. Afinal, este terceiro trimestre é simbolizado pelo 4, o qual ama o que é estável, seguro e consistente.

Para comprometidas e comprometidos

Este é um período em que o conflito entre fazer aquilo que se quer e ter de negociar e entrar em acordo com a pessoa parceira será constante. O número 1 de seu Ano Pessoal aponta para inclinação de autonomia e de decisões sem querer consultar o outro. Todavia, o simbolismo do 2 (de seu Mês Pessoal) e também do 4 (de seu Trimestre) mostram a importância de ouvir seu par, dialogar e decidir em conjunto. Encontrar tempo para seus próprios projetos e também para fazer programas ao lado de quem se relaciona será essencial. A fase é excelente para noivar ou casar, caso essa seja sua intenção. Quem já chegou a esse nível de relacionamento, a união poderá ser reforçada com uma gravidez ou um pacto de mais intimidade e segurança com seu par a partir deste mês.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 3

Para solteiras e solteiros

Eis um mês com ótimas oportunidades para socializar, conhecer pessoas diferentes e se envolver afetivamente com alguém. Na verdade, você poderá ficar em dúvida sobre com quem irá estreitar o laço. Há até mesmo a possibilidade de viver várias aventuras românticas, ainda mais que seu magnetismo, inclusive sexual, está a todo vapor em outubro. Afinal, as simbologias do 3 e do 5 são bem populares e carismáticas. Soma-se o encantamento sedutor da combinação 2 (do Ano Pessoal) e 3 (do Mês Pessoal), use e abuse de seu charme e poder de atração.

Para comprometidos e comprometidas

Em Outubro, você pode desejar mais romance, novidades e intensidade emocional na vida a dois. Se a pessoa parceira não corresponder a esses desejos, o risco é você se envolver com uma terceira pessoa, principalmente porque seu poder de sedução estará acentuado. Proponha novos programas e mais estímulo romântico e sexual para seu par. Como a simbologia do 5 e do 3 estão diretamente associadas à busca do que se gosta e à rebeldia de não tolerar a rotina, o tédio e as obrigações, sair de férias para uma nova lua de mel será excelente. Viajar aos finais de semana também pode apimentar seu relacionamento.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 4

Solteiros e solteiras

Tendo em vista que essa conjugação de números atuantes em outubro reforça a tendência para se relacionar, porque tanto o 4 quanto o 6 e o 3 amam companhia, pelo menos a oportunidade de engatar uma relação provavelmente existirá. Sair em grupo, estar com colegas e ter uma vida social mais ativa (como essas simbologias mostram) poderá lhe fazer muito bem e ainda propiciar o encontro com alguém para construir um vínculo repleto de amizade, companheirismo e romance. A segurança e a estabilidade serão fatores cruciais para se relacionar, porque o 4 e o 6 prezam muito por esse laço afetivo sólido, consistente, durável.

Comprometidas e comprometidos

Outubro é um período ótimo para formalizar a relação, seja assumindo namoro, noivando ou casando. As simbologias do 4 e do 6 sinalizam essa necessidade de se estar em um vínculo marcado pela segurança. Pode ser que maiores responsabilidades familiares marquem esse mês. E isso pode representar ter ou adotar um filho, o nascimento de uma criança na família ou mesmo cuidar de pais ou parentes. Sendo assim, contar com o apoio da pessoa parceira será essencial. Ou será você quem oferecerá esse amparo para as questões familiares que podem sobrecarregar o seu par.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 5

Solteiros e solteiras

Provavelmente a predisposição em não se relacionar prepondere em outubro. Porque tanto o número 5 (de seu Mês Pessoal) quanto o 7 (de seu Trimestre Pessoal) simbolizam o gosto pela liberdade, autonomia e privacidade. Eles se chocam com o desejo de um vínculo efetivo, seguro e duradouro (referente ao 4 de seu Ano Pessoal). Consequentemente, pode dar vazão ao ímpeto curioso, questionador e aventureiro do 5 e do 7 para viajar, fazer cursos e não se prender a alguém num vínculo que poderia reprimir essa inclinação mais livre. Embora isso não evite conhecer alguém diferente que poderá mexer com você, seja em alguma viagem ou workshop. Essa pessoa poderá te mostrar o quanto você ainda tem medo de se entregar e criar intimidade. Será um estímulo para se conhecer melhor e perceber com mais clareza as limitações e os receios de se envolver afetivamente.

Comprometidos e comprometidas

Pode ser que você tenha de viajar a trabalho ou se responsabilizar mais pelas tarefas domésticas e familiares em razão de uma viagem da pessoa parceira. O conflito entre estar junto e ter mais espaço para estudar, pesquisar e curtir aquilo que você prefere fazer sozinho tenderá a colorir outubro em sua vida. Saber dividir bem o seu tempo entre os deveres conjugais e a liberdade de reduzir o ritmo de obrigações e compromissos para poder dedicar-se a algum prazer será essencial.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 8 E MÊS PESSOAL 6

Solteiras e solteiros

Outubro será um mês em que você pode perceber o conflito entre maior carência e necessidade de se relacionar (conforme mostrado pelo 6 de seu Mês Pessoal) e o de manter-se livre (conforme o Ano Pessoal 5 aponta). Tendo em vista que você está no Trimestre Pessoal 8, possivelmente a vontade de construir um vínculo mais sério e duradouro prevaleça. E um relacionamento poderá ser justamente o meio mais poderoso neste mês para gerar mudanças em sua vida. Saiba usar o senso prático da simbologia do 8 para não deixar que expectativas irrealistas quanto a encontrar uma pessoa parceira perfeita atrapalhe a oportunidade de viver o amor com alguém.

Comprometidos e comprometidas

Em outubro, você notará que as responsabilidades familiares e profissionais poderão trazer sobrecarga ao seu vínculo afetivo. Pode ser que demandem de você mais espírito de conciliação e senso de justiça para poder dividir com seu par tais deveres ou simplesmente contar com o apoio da pessoa parceira nesse processo. Talvez também a dedicação a alguma causa ou a um trabalho em equipe traga mudanças na sua rotina com quem se relaciona. Vocês precisarão conversar bastante a respeito e entrarem em acordo a respeito de como poderão aproveitar o tempo em prol de uma efetiva mudança no relacionamento, especialmente quanto a ter uma união mais estável e romântica. Assuntos financeiros exigirão ajustes e resolução de divergências entre você e seu par.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 7

Solteiros e solteiras

Você poderá refletir bastante em outubro sobre certos ideais exagerados e ilusórios quanto a relacionamentos afetivos. As simbologias do 7 e do 9 mostram o quanto será importante fazer um balanço sobre esta área de sua vida, tal como olhando para o passado e extraindo lições sobre o que viveu ao lado de alguém. Essas reflexões serão excelentes para você identificar seu medo da perda, da traição e do abandono quando for se relacionar novamente. Portanto, talvez este seja um mês para curtir um pouco mais sua própria companhia, fazer algum curso ou viagem que propiciem esse novo nível de autoconhecimento que impactará futuramente a sua forma de amar com mais qualidade e maturidade.

Comprometidas e comprometidos

Uma insatisfação afetiva poderá reinar em outubro. Ou pode ser simplesmente o desejo de querer ficar mais na sua, tal como para poder estudar mais ou se conhecer melhor. Aproveite esses momentos para enxergar com bastante clareza o que você quer colocar fim no modo de você e seu par darem e receberem afeto. Pode, inclusive, sentir-se mais só neste vínculo e decidir fechar um ciclo para iniciar outro mais satisfatório com a pessoa parceira e fazer renascer o laço entre vocês, especialmente em termos de intimidade, confiança e romantismo. Caso não consiga atingir esse objetivo, haverá possibilidade do relacionamento terminar em outubro.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 8

Solteiros e solteiras

Provavelmente seu foco em outubro não será tanto a vida afetiva. Em razão dos realizadores números 8 e 1 (de seu Mês e Trimestre Pessoais), você estará com um dinamismo maior e uma ambição de se dedicar pra valer a algum projeto ou meta no âmbito profissional ou de estudos. Se vem aproveitando a oportunidade deste Ano Pessoal 7 de se conhecer melhor, reconhecendo medos e limitações que precisam ser vencidas num relacionamento afetivo para se entregar a um vínculo íntimo satisfatório, poderá usufruir do potencial de início do 1 e de materialização do 8 para começar a construir um laço profundo com alguém.

Comprometidas e comprometidos

Este será um mês em que poderá sentir um pique maior para fazer e acontecer, tal como se dedicando a algum projeto bastante ambicioso, seja em termos profissionais, de estudo ou financeiro. Portanto, precisará contar com a compreensão da pessoa parceira porque provavelmente terá menos tempo para o relacionamento. Outubro também poderá marcar uma nova fase na gestão do dinheiro em sua vida a dois. E se puder ter a confiança de seu par para construir um novo ciclo de administração das despesas, receitas e investimentos, melhor ainda. Além disso, precisará redobrar a atenção para uma atitude mais impositiva na relação, tal como agindo de forma bem controladora ou mesmo agressiva-competitiva com quem se relaciona. Assertividade com senso de justiça será essencial para não entrar em constantes embates de vontade com a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 9

Solteiros e solteiras

O romantismo e o desejo de estar ao lado de alguém poderão prevalecer em Outubro. Afinal, as simbologias do 9 e do 2 são bem voltadas para o amor. Aproveite o potencial de realização tanto do 9 (de seu Mês Pessoal) quanto do 8 (de seu Ano Pessoal) para atingir o objetivo de se relacionar e construir um companheirismo cativante e seguro. Algumas diferenças entre você e essa pessoa precisarão ser resolvidas ainda em outubro, a fim de iniciarem um ciclo diferente em novembro.

Comprometidos e comprometidas

Você perceberá maior sensibilidade de sua parte neste mês. Sentirá mais fortemente o que a pessoa parceira está sentindo, pensando, querendo. E poderá fazer alguns sacrifícios pessoais em prol de uma união reciclada, mais justa e repleta de significado por estarem juntos. A resolução de algumas pendências e divergências, especialmente em termos de administração das finanças, precisará ser feita para que o relacionamento com seu par feche um ciclo e inicie um outro diferente e mais satisfatório.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 1

Solteiros e solteiras

Neste mês, você poderá aproveitar o potencial de começo que o 1 de seu Mês Pessoal simboliza e direcioná-lo para a tendência mais romântica que tanto o 3 (de seu Trimestre Pessoal) quanto o 9 (de seu Ano Pessoal) apontam. Ou seja, iniciar um relacionamento repleto de intensidade emocional e prazer. A coragem para conquistar alguém também está forte. A confiança e o magnetismo, com um alto poder de sedução, estão ao seu dispor. Aproveite!

Comprometidos e comprometidas

Neste mês, você pode sentir desejo de renovar seu vínculo para iniciar uma fase bem mais satisfatória, emocionante e prazerosa ao lado da pessoa parceira. O potencial de fim e início de ciclo, isto é, de fazer a relação renascer, pode ser visto na presença dos números 9 e 1 em outubro. A criatividade também está em alta, tal como a fertilidade (os números 1 e 3 mostram esse colorido). Isso pode representar uma gravidez ou o nascimento-adoção de uma criança na família ou diretamente na vida de vocês – o que representará uma renovação, mais estímulo e alegria para você e seu par. O importante é tomar decisões assertivas em prol de uma mudança significativa na vida a dois em prol de mais romantismo e prazer.

Greyce Ellen Vargas Nunes

