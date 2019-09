Adeus a Bert Hellinger

É com um grande senso de responsabilidade e reverência que escrevo sobre Bert Hellinger, psicoterapeuta alemão e pai da Constelação Familiar, que morreu na quinta-feira, dia 19 de setembro. Hellinger impactou a vida de tantas pessoas no mundo com a sua sabedoria e com os ensinamentos que compartilhou por meio das conduções das Constelações Familiares. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas por tudo que ele trouxe para minha história desde meu primeiro contato com as Constelações em 2012 lhe envio a minha gratidão, honra e amor.

O maior aprendizado que tive, e que acredito que qualquer pessoa que se abra para vivenciar uma Constelação Familiar, seja como constelando ou como representante, foi sentir com meu corpo, mente e espírito que todos nós fazemos parte de algo maior.

Todas as pessoas são capazes de captar a energia do campo e isso só é possível porque estamos conectados por fios invisíveis que as constelações são capazes de nos revelar.

Bert Hellinger muitas vezes foi mal interpretado nas suas colocações. Eu acredito que a verdade liberta, mas nem sempre é fácil de vê-la e ouví-la. Por ele não ter buscado aliados, conseguiu transmitir seus ensinamentos mesmo que mostrando opiniões contrárias ao status quo. Ele sempre se colocou a serviço da vida e foi capaz de ajudar as pessoas a encontrarem novos caminhos para se libertarem dos emaranhados familiares. Hellinger deixou um legado imenso, que eu como consteladora, permanecerei na força que esse aprendizado trouxe para minha vida, da minha família e dos meus clientes.

“No fim, deixamos a vida para voltar a algo sobre o qual nada sabemos. Tampouco chegamos aqui vindos do nada. Chegamos através dos nossos pais. Neles conflui algo que nos dá a vida e que está integrado a algo maior. Nós já existíamos, senão não poderíamos vir a ser. E, quando morremos, também não desaparecemos. Só não somos visíveis aos olhos dos vivos. Mas desaparecer? Como poderíamos desaparecer? O ser, essa profundeza que atua por trás de tudo, está para além da vida. A vida, comparada com o ser, é algo curto e transitório.” Bert Hellinger, em As Constelações Familiares.

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Entenda mais as características de quem nasce com o sol no signo de Libra.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Veja qual o conselho do Tarot para você hoje.

Natália Torchio

Terapeuta holística. Atua com constelação Familiar, Thetahealing, Terapia Floral e Reiki presencialmente em Pinheiros, São Paulo, e online, via Skype. Em parceria com outra terapeuta ministra vivências de cura em grupo utilizando a técnica havaiana do Ho’oponopono.

[email protected]