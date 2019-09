Previsões astrológicas de 23 a 29 de setembro de 2019: uma semana de tensões

Na semana de 16 a 22 de setembro de 2019, o Sol ingressa em Libra pedindo mais razão e ponderação, super necessários em um período de tensões astrológicas que envolvem Mercúrio e Vênus. As previsões astrológicas indicam a chegada de notícias que perturbam, agitação e questionamento no âmbito coletivo, desafios no âmbito financeiro, relacionamentos que podem ter questões ou crises para se resolver. A sorte é que bons contatos com Júpiter ajudam a serem encontradas saídas, mas pode haver situações difíceis. Tudo isso vai ficar cristalizado no mapa de Lua Nova do dia 28 de setembro, que vai reverberar por um mês, exigindo inteligência e racionalidade ao longo de outubro.

Estas previsões astrológicas foram feitas com base no céu astrológico geral. Para entender as suas tendências particulares, após a leitura, consulte seus trânsitos personalizados acessando o Horóscopo Personare.

Relações e busca de equilíbrio são destaques nas previsões astrológicas

O Sol ingressa em Libra na segunda-feira (23), ficando no signo até 23 de outubro, o que coloca em foco a arte da diplomacia, da negociação e a importância da beleza e da harmonia. Um outro ponto que Libra trabalha é o equilíbrio. Com isso, o quanto somos capazes de equalizar assuntos diferentes da nossa vida, como lazer, trabalho, relacionamentos, família. Além disso, a tendência é abrir espaço maior para o outro, seja para interagir com ele ou ouvir o que tem a dizer. Aumento da clareza sobre as relações e ênfase na razão.

Vênus e Saturno trazem impedimentos no lazer, relações e finanças

A semana não tende a ser fácil para os assuntos de Vênus: lazer, relacionamentos e finanças. Este planeta faz contato difícil com Saturno até o sábado (28), dia em que começa um aspecto difícil com Plutão, que vai ficar presente até 3 de outubro. Para contrabalançar, há um aspecto fluente de Vênus para Júpiter de quinta-feira (28) até a terça-feira (1) da semana seguinte. Vamos a eles.

O contato entre Vênus e Saturno pode indicar impedimentos no lazer e trazer mais travas para a esfera afetiva ou das relações. Veja algumas possibilidades.

• Você marca com um amigo, e, naquela semana, pode ficar assoberbado de trabalho ou muito gripado, ou isso acontece com ele.

• Você precisa terminar um trabalho, como uma dissertação, ao invés de relaxar.

• Alguns ficam mais naturalmente fechados e menos sociáveis por esses dias.

• Se você é solteiro e marcou de conhecer alguém com quem estava falando por aplicativo, pode ser que o encontro não flua tão bem.

• Você está em um relacionamento há pouco tempo e pode sentir mais barreiras, ou, ainda, que o outro está muito ocupado ou com algum problema.

• Nas finanças, também pode ser tempo de segurar despesas. Quem trabalha com vendas pode sentir os clientes mais exigentes.

• Nas relações em geral, fique atento a possibilidade de mal-entendidos, com as pessoas se ofendendo mais facilmente.

• Para muitas pessoas, pode ser hora de trabalhar limites nas relações. Como o contexto astrológico testa as relações, é tempo de evitar provocações e de agir com discernimento e cautela.

Para ajudar um pouco, a partir da quinta-feira, Vênus faz um bom aspecto com Júpiter, o que traz toques de humor e leveza nas relações, mesmo que o clima esteja mais para pesado, preocupado e cheio de obrigações. Esse aspecto entre Vênus e Júpiter também pode ajudar a fechar negócio, mas talvez com margem de lucro menor.

Vênus e Plutão: relações intensas

A outra configuração tensa para os relacionamentos é entre Vênus e Plutão a partir do final de semana. Veja algumas manifestações.

• Possibilidade de estourarem crises, algumas justas, de coisas que não vêm bem há muito tempo. Mas também há chance de excesso, por isso vai ser importante olhar para dentro para ver se não há exagero.

• Relacionamentos e parcerias muito desgastados podem chegar ao fim sob essa configuração ou passarem por crise séria.

• Questionamentos gerais sobre o âmbito das relações.

• O coletivo pode se agitar, com mais chance de conflitos e protestos.

• Entes queridos e animais de estimação com saúde frágil podem ter episódios críticos nessa semana. Pessoas próximas podem ter crises diversas, como, por exemplo, no âmbito profissional ou financeiro.

• Período crítico para investimentos, nos quais há risco de perdas. Chance de mais gastos com coisas necessárias, como uma reforma imperativa ou tratamento dentário que não pode ser adiado.

Mercúrio e Plutão: previsões astrológicas indicam período difícil

Até sábado, Mercúrio faz os mesmos aspectos de Vênus que descrevi antes. Há possibilidade de surgirem preocupações, assuntos e notícias que mexam conosco, mas também pode ocorrer boas ideias e saídas para problemas que possam aparecer. Vai ser preciso gerir para que o pensamento não se torne negativo ou obsessivo. Atenção com a palavra, que pode estar mais contundente. Apesar de não ser um período fácil, pode ser boa para terapias e processos de cura em que realmente haja desejo de ir fundo e curar, especialmente no que se refere a relações.

Cuide apenas com o pensamento obsessivo ou exagerado, pois pode haver algo que pareça ser pior do que é.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski mora no RJ e dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente ou à distância, focando no que o céu tem a dizer, mas também no que o livre arbítrio pode fazer.

[email protected]