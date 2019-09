Previsões astrológicas de 16 a 22 de setembro de 2019

As previsões astrológicas para esta semana, que vai de 16 a 22 de setembro de 2019, mostram que até quarta-feira Marte faz contatos difíceis com Júpiter e Netuno. Há chances de exageramos em algumas coisas e desfocarmos de outras. Também pode haver certa irregularidade no nosso fluxo de energia, gerando cansaço. Empecilhos e atrasos também podem surgir. Por isso, é importante que sejamos prevenidos com compromissos importantes.

Tendência ao pessimismo a partir de sexta, apontam previsões astrológicas

Marte também faz aspecto com Plutão, o que ajuda, para quem buscar isso, a se recuperar não só energeticamente como também a ter direção. O aspecto fica exato na quarta-feira (18). Mercúrio e Vênus estão conjuntos, o que favorece relacionamentos, contatos, amor e negócios na maior parte da semana. Porém, a partir de sexta-feira (20), Mercúrio quadra Saturno, o que pode simbolizar a chegada de notícias que preocupam e/ou de empecilhos no dia a dia. Por isso, haverá tendência ao pessimismo e/ou mal-humorado, mas isso passa! Além disso, a partir de domingo (22), Mercúrio em sextil com Júpiter ajudará a perceber saídas e/ou a melhorar o otimismo.

Evite cair em provocações!

Até quarta-feira (18), Marte e Netuno ficam opostos, planetas com significados muito diferentes entre si. Marte indica o desejo de avançar de forma direta e em linha reta, e Netuno traz desvios, demoras e caminhos não lineares. Júpiter também participa da configuração, podendo acrescentar impulsividade e excessos na maneira de atuar. Com Marte e Netuno uma das possibilidades é ter de avançar mesmo em meio a dúvidas, algo como “não sei se deveria seguir nesta direção, mas no momento só me resta ir”. Isso pode servir para dar um passo na vida profissional, afetiva ou tomar uma decisão. Contudo, atente para não atuar com imprudência e confiança exagerada, ou até mesmo com belicosidade e arrogância, que poderão não trazer bons resultados. Evite cair em provocações de outras pessoas, que podem não estar equilibradas, já que há potencial de perda de controle por estes dias.

Outra possibilidade é que ações fiquem mais sujeitas a obstáculos e atrasos. Esteja mais precavido em relação a compromissos importantes para não ficar sujeito a imprevistos. A combinação também pode provocar tendência a acidentes, em especial por falta de atenção, cansaço ou por imprudência. E, por último, Marte é energia, e, em aspecto com Netuno, algumas pessoas podem se sentir mais cansadas ou desfocadas. Pode ser que isso seja causado por excessos (Júpiter), ou, ainda, por ações feitas com muito entusiasmo (um lazer, algo que a pessoa goste) e baixa energia para outras.

Libido e energia em alta, segundo as previsões astrológicas

Marte faz trígono com Plutão auxiliando no aumento de força e motivação e também na manutenção do foco. Assim, embora haja tendência a se dispersar o foco e a energia, como disse no tópico anterior, também existe potencial de retomada e recuperação. Quem andou “caído” pode sentir que consegue reagir, pois esses dois planetas ajudam a recuperar a garra. Fisicamente, há tendência de aumento na energia da metade da semana em diante, e, até mesmo de libido.

Previsões astrológicas para o amor e o trabalho

Até sexta-feira (20), Mercúrio e Vênus caminham juntos em Libra, propiciando mais charme, desenvoltura e interesse nas relações, sejam sociais, de trabalho ou afetivas, com palavras mais elogiosas e maior troca. É ótimo para passeios, atividades culturais e encontros. Existe facilidade de diálogo, que favorece a promoção de acordos, negócios e parcerias.

No âmbito afetivo, é hora de usar a criatividade para estimular o relacionamento, reforçar a relação através da comunicação e fazer atividades interessantes com a pessoa parceira, como a participação em um evento que ambos gostem. Já quem está paquerando deve reforçar o poder da palavra para conquistar com mensagens que instiguem e toques de humor. O signo de Libra destacado também coloca grande ênfase na estética. Por isso vale a pena caprichar para um primeiro encontro, talvez usando uma cor que te valorize especialmente. Dias excelentes também para se embelezar e/ou comprar acessórios.

E, como dito na semana passada, com o ingresso de Vênus em Libra, em 14 de setembro, esse é momento especial para o amor e para os relacionamentos. Aproveite porque alguns desafios podem começar na semana que vem.

A partir de sexta-feira, atrasos e preocupações

Mercúrio faz quadratura com Saturno a partir da sexta-feira (20), o que pode gerar comunicações mais dificultadas, preocupações, notícias que pesam e pensamentos mais pessimistas. Essa preocupação poderá recair sob o âmbito dos relacionamentos, bem como de assuntos profissionais ou questões importantes da vida.

Mercúrio e Saturno também podem implicar em obstáculos no dia a dia, como sistemas que travam ou trânsito que congestiona de maneira excepcional. O aspecto termina na terça-feira, dia 24 de setembro, mas outras preocupações ou questões podem surgir na próxima semana. Lembre-se, porém, que o que parece um problema enorme pode apresentar uma solução de um momento para o outro. Cuide com exageros, que estão mais comuns neste mês por conta de um aspecto entre Júpiter e Netuno, que ativa a sensibilidade e a impressionabilidade.

