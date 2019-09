Limpeza energética purifica e protege a casa

Já pensou no bem que uma limpeza energética pode trazer para sua casa? Se você sente que o ambiente está carregado e se sente muito cansaço, com preguiça e tem a sensação de peso nos ombros, pode ser importante purificar e proteger o lugar em que você vive. Há uma sensação de ar parado? As coisas andam quebrando ou queimando? Anda com os nervos à flor da pele, explodindo por bobagens, com o sentimento de que não vai dar conta?

Pare por um momento. Feche os olhos se possível e respire profundamente três vezes antes de continuar a leitura.

Essas sensações são bem comuns e acontecem com todas as pessoas e em todos os ambientes. O importante é perceber o momento em que essas sensações estão passando dos limites e tirando a paz interior e exterior da casa e de quem vive nela. Ao perceber, vale investir em momentos de cuidado para o corpo: meditação, um banho especial, uma massagem e cuidar também das energias da casa.

Aqui estão seis dicas de limpeza energética que podem ser feitas de maneira simples e eficaz:

1. Limpeza energética com sal grosso diminui negatividades

Use o sal grosso para afastar energias densas, negativas e tensas dos ambientes. Coloque aproximadamente uma xícara de chá em um pote de vidro ou outro recipiente, próximo da entrada da casa. Se preferir, pode ficar num local mais discreto e escondido. Depois de sete dias, jogue o sal, que absorveu as negatividades, no vaso sanitário. Se achar necessário, renove o sal a cada sete dias.

2. Música melhora a energia vital da casa

O som altera os padrões energéticos e as vibrações dos ambientes. Recomendo sons da natureza, mantras, músicas instrumentais alegres e suaves. Mesmo não estando no ambiente, deixe a música tocando para melhorar a energia vital (chi), movimentando-a e aliviando a estagnação. Outra dica é tocar um sino tibetano em todos os cômodos da casa.

3. Água na limpeza energética para proteger seu lar

Dilua três gotas de óleo essencial de alecrim, que traz alegria, na água e coloque em um borrifador. Você pode espalhar essa mistura pela casa. A água benta, que pode ser retirada em algumas igrejas, também é indicada, principalmente na entrada, mentalizando proteção. A água espalha vida e boas vibrações.

4. Incensos e velas para prosperidade

Recomendo um incenso de eucalipto ou de lavanda para purificação. Ao acender o incenso, concentre-se em silêncio por alguns instantes e mentalize que a fumaça sagrada levará a sua intenção para o universo trazendo bênçãos e paz. Outra opção é acender uma vela mentalizando que o fogo consome as negatividades e impurezas e que a luz da vela ilumina a casa e todos que ali vivem trazendo boas energias, prosperidade e proteção.

5. Plantas guardam a sua casa

As plantas podem funcionar como guardiãs da casa. Coloque um vaso de arruda ou um vaso com espada de São Jorge perto da entrada da casa com a intenção de proteção, mas não bloqueie a entrada com a planta. Deixe por pelo menos 27 dias ou pelo tempo que sentir necessário. Caso a planta morra durante os 27 dias, agradeça e substitua-a por outra.

6. Use aromas na limpeza energética

Os aromas mudam a vibração dos ambientes, trazem bons auspícios e também alteram e equilibram a energia vital das pessoas. Recomendo o uso de óleos essenciais que possuem efeito terapêutico. Os aromas podem acalmar, como a Lavanda; inspirar criatividade, como o Capim-santo; estimular a coragem como o Gerânio; trazer segurança como o Vetiver. Quando escolher um óleo essencial, pingue de cinco a seis gotas no difusor elétrico com um pouco de água e coloque na tomada.

Se quiser aplicar aromas de acordo com os guás do baguá veja mais nesse artigo:

+ Tudo que você quer saber sobre signos: características, elementos e mais.

+ Veja as previsões do tarot para você em setembro.

+ Leia o seu Horóscopo do dia personalizado com base em todo o seu Mapa Astral.

+ Quer saber mais sobre signos? Aprenda Astrologia gratuitamente. Saiba Mais.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

[email protected]