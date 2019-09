Cinco posturas de yoga para trabalhar relacionamento, energia e mente

As posturas de Yoga, também chamadas de asanas, além de ampliar a flexibilidade e fortalecer a musculatura, também atuam no equilíbrio dos cinco elementos da natureza presentes no organismo. De acordo com a Ayurveda, sistema holístico e milenar indiano, esses cinco elementos se manifestam como três arquétipos chamados Doshas.

O que são os Doshas?

Os Doshas são constituídos a partir da combinação dos cinco elementos em diferentes pares, que formam três diferentes grandes grupos (Vata, Pitta e Kapha) que estão intimamente relacionados ao corpo e se encontram predominantemente em algumas regiões do organismo:

Vata: Formado por ar e éter, está localizada na parte inferior do corpo, na região abaixo do umbigo, incluindo intestino grosso, região pélvica, bexiga, membros inferiores e os ossos.

Pitta: A junção de fogo e água. Fica entre a região do coração e a linha do umbigo. Inclui abdome e órgãos digestivos.

Kapha: Se manifesta através dos elementos terra e água e está localizada na parte superior do tronco acima da região que corresponde ao coração. Inclui tórax, pescoço e cabeça.

Quando um desses elementos encontra-se em desequilíbrio, doenças podem aparecer e comprometer a saúde. Nesse sentido, a prática pessoal diária de posturas de yoga auxilia no equilíbrio do Vata, do Pitta e do Kapha e restabelece a mesma harmonia que existe na natureza para o corpo físico como um todo. Por esse motivo, a disciplina para estabelecer a prática ininterrupta é muito importante.

Posturas de Yoga para trabalhar cada elemento

Elementos da natureza Asana O que trabalha Água Asanas de flexão Fluidez e relacionamentos Terra Asanas em pé Concretizações e estrutura do corpo físico Fogo Asanas de extensões, torções e posturas abdominais Energia Ar Saltos, equilíbrios sobre as mãos e saudação ao sol Mente Éter Asanas em pé, de flexão, extensões, torções, posturas abdominais, saltos, equilíbrios sobre as mãos e saudação ao sol. Espaço, está contido em todos os elementos

Durante suas práticas diárias, você deve incluir um asana de cada elemento. Comece em pé, vá para as posturas feitas no chão, sentado ou deitado, faça pelo menos uma invertida e deite em shavasana (deitar de costas, com os braços e pernas afastados e as palmas das mãos para cima).

Uma dica, agora falando como professora de educação física: procure sempre trabalhar grupamentos musculares diferentes a cada dia. Se em um dia você deu muita ênfase aos asanas que trabalham a musculatura das pernas, no dia seguinte utilize mais os braços e o abdômen.

Outra dica é incluir, pelo menos uma vez ao mês, asanas restaurativos, como pranayamas (exercícios respiratórios estruturados e conscientes) e exercícios de meditação. Lembre-se: a prática com um instrutor de yoga é fundamental já que ele pode fazer os ajustes necessários para uma correta execução das posturas e, assim, você pode levar esses ajustes para a sua prática.

A prática pessoal de Yoga traz a sensação de plenitude e equilíbrio como a natureza deve ser.

Rosine Mello

Formada em Educação Física, é praticante de Hatha Yoga desde 1998. Atua como professora desde 2005, certificada pelo Simplesmente Yoga.

