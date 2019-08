Previsões astrológicas para o amor e o trabalho: como será a semana de 26 de agosto a 1 de setembro de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 26 de agosto a 1 de setembro de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados, no Horóscopo Personare.

A semana começa na fase lunar minguante, que sugere fechamento de pendências e análise do ciclo que está se findando, que começou em 1/8 com Urano em destaque, um período em que podem haver mexidas e surpresas. Um novo ciclo se inicia na sexta-feira (30), com a Lua nova no signo de Virgem. E uma das coisas positivas é que isso ocorre em uma semana marcada por aspectos fluentes com Urano, o planeta das renovações.

Outro ponto de destaque nas previsões astrológicas para essa semana é a presença de Marte conjunto ao Sol e Vênus. No seu melhor, Marte traz proatividade e energia, mas é preciso ficar atento ao outro lado dele, que pode ser a impaciência e irritabilidade.

No sábado (31), Vênus começa a fazer aspecto tenso com Júpiter, então atenção com gastos excessivos. A partir do domingo (1/9), Vênus se opõe a Netuno, o que pode nos tornar mais sensíveis nas relações, e também mais confusos.

Previsões astrológicas sugerem renovação nos gostos e na estética

Vênus faz trígono com Urano até quarta-feira (28), o que tem potencial de renovar relações, estética e finanças, assuntos regidos por Vênus, que também rege nossos gostos e preferências. Algumas dicas para aproveitar este aspecto.

Que tal fazer pequenos ajustes renovadores na aparência, como design de sobrancelha (especialmente para quem nunca fez isto) ou testar alguns reflexos? A energia de Urano favorece o novo, mas ainda com alguma cautela, por Vênus estar em um signo do elemento Terra. Vale também customizar roupas e acessórios e ajustá-los para que fiquem com uma nova aparência.

Fique aberto a oportunidades de última hora de trocas e/ou negócios interessantes e que vão pedir agilidade.

Aproveite que a forte energia mutável no Céu e a presença de Urano criam maior receptividade para mexer em hábitos e alimentação, ou então retomar uma rotina de alimentação mais saudável, se andou se perdendo nisso. Às vezes, um elemento novo que se introduz na rotina ou alimentação pode fazer a diferença para dar uma guinada no peso e na saúde.

Ótimo para pequenas mudanças nas relações, seja para trazer novidades ou mudar um pouco a postura. Se tem de fazer cortes, como finalizar uma relação de trabalho ou um tipo de trabalho, aproveite a fase minguante e a energia de Urano.

Tempo de mudar, renovar e se mexer

Até o início da semana, o Sol e Marte fazem trígono com Urano. A partir da Lua nova (30), é possível que algumas travas que estiveram presentes em agosto sejam “varridas” de uma hora para outra, pois novos ciclos já têm essa força, e ainda mais com Urano presente.

Há energia de desembaraço, renovação, independência, criatividade. Urano tem apreço muito grande por liberdade e quem estiver se sentindo limitado pelo que quer que seja pode encontrar saídas ou alternativas para se desvencilhar do que não deseja ou serve mais. Por exemplo, se você quer mudar de setor no seu trabalho, pode arriscar negociar isto no dia da Lua nova, na sexta-feira (30).

Outro ponto interessante é que há uma enorme ênfase em Virgem, signo ligado ao trabalho e a questões práticas. Então, estamos em um período para ter ideias originais, com a ajuda preciosa de Mercúrio, o planeta da mente, a partir de sexta-feira (30), e ver assuntos sob outro ângulo. Mercúrio/Urano traz os famosos insights e ideias criativas.

A combinação de Virgem enfatizado com Urano também é excelente para promover limpezas físicas, energéticas, emocionais. Analise o que precisa ser jogado fora, seja em termos de objetos como de atitudes. A forte presença de Urano também ajuda em redirecionamento para o novo. Por exemplo, no tópico anterior foi falado em mudanças na alimentação, que podem envolver tentar se abrir a gostos e sabores (Vênus) de comidas mais saudáveis (Virgem). Mas com Marte em trígono com Urano também podem ser feitas mudanças no que se refere a atividade física, seja para turbinar ou redirecionar melhor o treino ou até praticar uma atividade nova. Mexer-se e se abrir a novidades vai fazer muito bem agora. Pode ser também uma maneira de lidar com a energia excedente que Sol/Marte produzem, e que às vezes deixam as pessoas briguentas e/ou impacientes.

O Sol em harmonia com Urano deve dar a clareza do que exatamente você precisa se desapegar e o que tem de abraçar. Brilhantismo e criatividade prática podem estar no ar.

Mente mais prática e impessoal, apontam as previsões astrológicas

Na quinta-feira (29), Mercúrio ingressa em Virgem, por onde transita até 14/9. Quando o planeta da mente transita por Virgem, o plano mental se torna mais técnico e analítico. Reuniões (a menos que Mercúrio faça aspectos negativos) tendem a ser mais produtivas e objetivas e as pessoas ficam mais abertas a pensarem de modo racional, sem tanto envolvimento pessoal.

Além disso, o ingresso de Mercúrio em Virgem vem a se somar com mais três planetas que estão nesse signo, falando de um determinado período, até meados de setembro, muito prático e voltado para trabalho. Deixe o lazer e o descanso para outro momento, pois o Céu favorece fazer, empreender, aperfeiçoar e tocar projetos em frente.

Fim de semana pode ter aumento de expressividade e de exageros

No fim de semana, Mercúrio se aproxima do Sol, o que pode reforçar a expressividade e inteligência. Vênus começa a quadrar Júpiter, sugere o aumento das chances de exagerar em bebidas, comidas, gastos. E no domingo Vênus vai iniciar oposição com Netuno, o que muitas vezes nos torna mais carentes e sonhadores no amor, como sentir saudade de um ex-parceiro e/ou de uma pessoa querida que já se foi.

Na semana seguinte, pode ser que a gente precise de alguns cuidados com fantasias, o lado negativo de Vênus/Netuno. Além disso, o período sugere que investimentos têm de ser feitos com muito mais discernimento.

