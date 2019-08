Personare tem programação gratuita na Virada Sustentável de SP

Meditação, Yoga, Constelação Familiar, Astrologia estão entre as atividades do Retiro gratuito organizado pela Virada Zen e pelo Personare na Virada Sustentável. No palco principal montado no Parque Ibirapuera, em 25 de agosto, a programação gratuita começa às 9h40 e segue até 18h30.

Além da programação do Palco Principal, o Personare terá três lounges com atividades também gratuitas. Todas as ações são gratuitas e foram planejadas para que você possa identificar seus limites e bloqueios interiores e viva uma jornada de transformação pessoal.

Conheça as atividades do Palco Principal do Personare na Virada Sustentável

9h40 às 10h30 – Meditação guiada de limpeza energética

Sabe aquela sensação de carregar o mundo nas costas? Pode ser sintoma de desequilíbrio energético. Carolina Senna conduzirá uma meditação guiada de limpeza energética e ajudará na identificação do ponto chave que você deseja mudar nesse momento.

11h às 12h30 – Yoga para despertar a coragem

Com a prática de Yoga conduzida por Fabiano Benassi, aprenda como seu corpo pode ser um ferramenta para identificar e desbloquear medos, limites e despertar a coragem de fazer mudanças na sua vida.

12h30 às 13h30 – Piquenique com Mindful Eating

Traga lanches, comidas leves e permaneça conosco na pausa para o almoço. O especialista Marcelo Anselmo vai conduzir um piquenique com mindful eating. A técnica ajuda na digestão, no estresse e até em processos de emagrecimento. Aprenda como usar a refeição para trazer mais consciência para sua relação com a comida e o corpo.

14h às 15h – Saturno no Mapa Astral: da fragilidade à solidez

A posição de Saturno no seu Mapa Astral indica quais são suas maiores inseguranças e, ao

mesmo tempo, a área da vida onde pode amadurecer e desenvolver a maestria. Nessa vivência conduzida pelo astrólogo Alexey Dodsworth, com conteúdo personalizado do seu Mapa, entenda melhor suas fragilidades e como lidar com medos primitivos para superar limites.

15h30 às 16h30 – Vivência de Constelação Familiar

Entenda como o seu contexto familiar e ancestral pode estar afetando sua vida agora e atrapalhando a realização de seus objetivos. Nesta vivência conduzida pela especialista Natália Torchio, perceba como esse sistema te afeta e comece a liberar padrões e crenças familiares que podem limitar seu crescimento pessoal.

17h às 18h – Thetahealing para quebrar crenças limitantes

Crenças limitantes são padrões mentais que moldam a forma como enxergamos a vida e fazemos escolhas. Na vivência conduzida pela especialista Gabi Squizato, você vai perceber quais crenças podem estar te limitando neste momento e começar a quebrá-las em uma atividade de ThetaHealing para se abrir e viver de uma nova forma.

Retiro Personare na Virada Sustentável