Virada Zen tem ações gratuitas na Virada Sustentável de SP

O-DGI, Awaken Mantras, Bloco FrancisKryshna, Thetahealing, Reiki para os pets e tecelagem de mandalas estão entre as atividades do Retiro gratuito organizado pela Virada Zen e pelo Personare na Virada Sustentável. No palco principal montado no Parque Ibirapuera, em 24 de agosto, a programação gratuita começa às 9h30 e segue até 18h30. No domingo, dia 25, o Personare tem uma série de ações especiais e gratuitas no palco principal e em três lounges.

O palco principal do Dia da Virada Zen na Virada Sustentável

09h30 às 10h30 – Yoga no Parque

O Projeto Yoga na Rua leva aulas de Yoga e meditação a todos há mais de quatro anos. O intuito é oferecer boa prática de Yoga à comunidade.

10h45 às 11h45 – ODGI – O Despertar do Guerreiro Interno

Esta sessão introduzirá ao O-DGI, com a Sensei Karina Di Siervi, para aqueles que nunca participaram do método, e também uma oportunidade de treinar novamente para aquelas pessoas que já experimentaram O-DGI antes. Você pode ir preparado(a) para trabalhar o seu corpo de maneira muito inovadora, misturando posturas de poder e movimentos energéticos. Mas não se preocupe que você não precisar ser nem artista marcial e nem ter experiência com O-DGI. Nessa sessão você vai conhecer uma nova forma de lidar com os desafios da vida e aprenderá a tirar o melhor proveito deles. Afinal, a vida sempre está a nosso favor!

12h às 13h30 – Meditação Amor, Ordem e Progresso

Amor, Ordem e Progresso é uma meditação dedicada para resgatarmos a conexão com o propósito de termos nascido nessa Terra abençoada. O propósito está descrito no Hino Nacional: “Brasil, de Amor Eterno Seja Símbolo”. A Terra convoca para nos reunirmos e nos lembrarmos da importância de sentir Amor pelo lugar que vivemos. Uma das formas mais poderosas que existe de colaborar nesse momento é Meditando e Celebrando.

As atividades começam com uma palestra conduzida por Ricardo Cury, fundador da ABRA – Academia Brasileira de Autoconhecimento, falando sobre como podemos superar os desafios que se apresentam atualmente na nossa vida por meio da transformação interior que o autoconhecimento proporciona. Logo em seguida Ricardo conduz meditação junto com a os músicos Isabella Trindade e Filipe Stein.

14h30 às 15h30 – Individualidade. A causa da solidão, dos conflitos e da infelicidade

Todos procuram a felicidade. Mas o que é isso? Qual é o nível de contato que os indivíduos considerados humanos alcançam com essa possibilidade? O que impede o indivíduo de ser feliz é o fato de não ser um indivíduo e, apesar disso, não desistir dessa ilusão de ótica da consciência, mesmo diante do insustentável conflito interno e externo. Abandonar a impossível individualidade é a única saída realista para aqueles que se cansam investindo no projeto impossível de ser alguém diferente e separado em uma multidão de representantes de uma ilusão coletiva. Essa solução já é uma prática para quem decidiu, buscou e se uniu efetivamente. Nisso está a sua incondicional motivação.

16h às 17h30 – Awaken Mantras São Paulo

Awaken Mantras é um movimento global com o propósito de despertar a consciência amorosa através do canto de mantras e do cultivo da meditação que acontece em 17 localidades pelo mundo. Esse trabalho contribui para sustentação da energia positiva e da boa convivência nas comunidades onde está inserido. Para a apresentação na Vira Sustentável, 14 músicos se reúnem para demonstrar o poder dessa prática, que tem duração de uma hora e meia, que mescla o canto de mantras e o cultivo da meditação.

18h às 19h30 – Apresentação do bloco FrancisKryshna

FrancisKryshna é um bloco de carnaval dedicado a São Francisco de Assis e ao deus hindu do amor Krishna. O grupo é formado por músicos profissionais e percussionistas amadores e se apresentou pela primeira vez no carnaval de 2017 da cidade de São Paulo. O bloco junta Krishna e São Francisco porque ambos, com palavras diferentes, nos dizem que devemos ser instrumentos do amor divino. Sempre no início da apresentação, é feita uma breve meditação junto com o público.

Em seu repertório, o bloco FrancisKryshna toca uma versão batucada da oração de São Francisco (Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz). Também tem versões batucadas para os mantras (Lokah Samastah Sukhino Bhavantu). Além disso, toca músicas brasileiras, como as de Gilberto Gil e Jorge Benjor, sempre com a temática de paz e devoção. Sempre com alegria e batucada.

Lounge 1 da Virada Zen

10h às 11h – Chuva de Histórias | A Hora da História (25935) Programada

Nesta narração de histórias os contos são repletos de musicalidade e interação. A apresentação é permeada por cantigas cantadas e tocadas ao som do violão e poesias que tratam de questões relacionadas com a natureza. São apresentados contos que abordam a transformação do lixo em adubo, o ciclo da água, a importância de preservar aves em seu habitat natural, a preservação das florestas. Uma atividade divertida e delicada que propõe reflexões sobre a Natureza e Meio Ambiente, valorizando-os.

11h às 12h – Avesso do Avesso | A Hora da História (25677) Programada

Nesta surpreendente contação de histórias, o público é convidado a olhar pelos olhos do outro, despertando o espírito da empatia. Um sapinho surdo que vence um desafio por ser exatamente e somente como é; um emocionante primeiro encontro de uma netinha com seu avô cego; um camaleão que não era aceito em seu jardim pois preferia ser cor-de-rosa. Essas e outras histórias fazem parte desta apresentação que mostra que o contato com o diferente nos faz ampliar nossas percepções, nos tornando seres humanos mais generosos, conscientes e felizes. Afinal de contas, compreender o outro, leva à tolerância que leva ao respeito.

13h às 15h – Angel | Energização com as mãos – A Consciência Elevada Da Cura

Será realizado uma meditação guiada com embasamento na expansão da consciência para a cura, utilizando técnicas de repetições de mantras.

15h às 17h – Tecelagem de Mandalas em Fios

Arteterapia utilizando fios e bambu para a tecelagem de Mandalas. O desenvolvimento do processo criativo envolve atenção plena, criatividade, meditação e muito amor.

Lounge 2 da Virada Zen

10h às 17h – Roda de Deeksha | Benção da Unidade

A Deeksha, também conhecida como Bênção da Unidade (Oneness Blessing), é uma energia inteligente e sutil advinda da Fonte da Vida. É uma ferramenta mística para transformação total da consciência. Um movimento da consciência do eu para a consciência de unidade, da separação para a conexão, do conflito para a paz, da divisão para a unidade. Todas as pessoas, independentemente de sua origem, crença ou estilo de vida, podem desfrutar dessa experiência para conquistar uma vida com mais alegria, propósito, cura e transformação. A Deeksha não está vinculada a filosofia, ideologia ou tradição espiritual.

Lounge 3 da Virada Zen

10h às 12h – Ambulatório de Reiki

O Reiki é uma terapia integrativa, reconhecida pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que transforma as energias nocivas em energias benéficas, gerando relaxamento, harmonia e equilíbrio mental. O Reiki é transmitido pela simples imposição de mãos e a sua conexão é positiva com qualquer terapia ou prática curativa. É um método natural, realizado pela imposição das mãos, que harmoniza a energia já existente do assistido, transformando as nocivas em benéficas e, além disso, repõe nova energia para recuperar sua saúde.

10h às 12h – Reiki para Animais Não Humanos

A energia do REI (energia cósmica) se conecta com o KI (energia vital) agindo de forma inteligente, desbloqueando os chakras, proporcionando e retornando o equilíbrio nos níveis físico, mental, emocional e espiritual. Os animais não humanos são extremamente sensíveis a essa energia.

13h às 17h – Thetahealing

Terapeutas de Thetahealing do grupo de apoio do Movimento Natural Vibe estarão na Virada Sustentável doando sessões de 30 minutos para a população. O Thetahealing é uma técnica terapêutica de cura energética com mais de 500 mil praticantes oficiais espalhados em 40 países. A técnica promove o bem-estar mental, físico, emocional e espiritual, através de uma prática em que o praticante ou terapeuta alcança a onda cerebral theta. O Thetahealing é indicado para quem busca melhorar a qualidade de sua vida, de seus relacionamentos, a cura de padrões negativos, tendo como resultado a expansão da sua consciência e de seus sentidos intuitivos. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada.

Retiro Personare na Virada Sustentável